Otorgará Condado $500 mensuales a familias

Docenas de familias en todo el Condado de El Paso pronto serán elegibles para recibir pagos mensuales en efectivo de 500 dólares después de que los comisionados del Condado acordaron unánimemente reservar $500 mil para brindar asistencia financiera a los hogares.

Los detalles del programa del Condado se resolverán en los próximos meses. Pero será un piloto para el llamado Programa de Ingresos Garantizados, una estrategia que apunta a reducir la pobreza entregando dinero en efectivo mensualmente a familias en dificultades, sin condiciones. El Condado proporcionará los pagos a 135 hogares durante un año y estudiará los impactos que tiene el dinero extra en el bienestar de cada familia.

La Corte de Comisionados del Condado de El Paso avanzó con su plan de asistencia en efectivo después de que algunos miembros del Concejo municipal de El Paso presionaron el mes pasado a la ciudad para que adoptara un programa similar que habría repartido pagos mensuales de $500 a alrededor de 80 familias durante un año. El Concejo municipal lo rechazó por estrecho margen y el alcalde Oscar Leeser votó por el “no” para desempatar.

“Pensé que era bastante desafortunado que la Ciudad no pensara que necesitaban hacer esto”, dijo el comisionado del Condado del Precinto 2, David Stout, a El Paso Matters. “Me sentí muy decepcionado con esa decisión. Simplemente deja que el Condado intente tomar el relevo cuando se trata de atender a nuestras personas más vulnerables”.

Para administrar el programa, el Condado contratará a UpTogether, una organización sin fines de lucro que aboga por la asistencia en efectivo a los estadounidenses de bajos ingresos en todo el país e investiga los impactos.

El Condado y UpTogether determinarán los criterios de elegibilidad en los próximos meses, y el plan es comenzar a proporcionar pagos a las familias en algún momento durante el verano de 2024. Es probable que la elegibilidad se limite a los residentes de bajos ingresos que viven en ciertos códigos postales o vecindarios en todo el condado, dijo Ivanna Neri, directora senior de asociaciones de UpTogether.

Darles a los residentes dinero en efectivo sin restricciones sobre cómo gastarlo “permite a las personas priorizar lo que necesitan”, dijo Neri, nativa de El Paso. “Hay personas que lo usan (los pagos mensuales) para comprar alimentos, gente que lo usa para pagar el alquiler, otra gente que lo usa para comprar útiles escolares y otra gente que lo usa para dar el pago inicial de un automóvil que luego les permite tener un mejor trabajo”.

El programa se beneficiará de un fondo de dinero por un total de $900 mil después de que la Woody and Gayle Hunt Family Foundation contribuyera con $400 mil adicionales además de los fondos del Condado.

Para pagar su parte de los pagos en efectivo, el Condado está utilizando dinero de la Ley federal del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) que el presidente Joe Biden firmó en 2021 para ayudar a las ciudades y estados a recuperarse financieramente de la pandemia. El Condado de El Paso recibió un total de $163 millones y está retirando $500 mil de un fondo de desarrollo económico relacionado con ARPA de $4.3 millones para pagar el programa.

El Condado “tuvo en cuenta esta solicitud” hace meses mientras desarrollaba planes de gastos, y el programa de asistencia en efectivo no está retirando dinero de ningún otro proyecto o programa aprobado, dijo José Landeros, director de Planificación Estratégica del Condado.

Durante el apogeo de la pandemia, el grupo de defensa Organización Patrocinadora Interreligiosa de El Paso (EPISO) trabajó para ayudar a los habitantes de El Paso que vivían fuera de los límites de la ciudad, pero dentro del condado, y no podían acceder a la ayuda del Gobierno. EPISO y UpTogether presionaron a la Corte de Comisionados del Condado de El Paso para que estableciera un programa de asistencia similar que proporcionara un total de $1.1 millones en ayuda en efectivo. La Hunt Family Foundation también proporcionó gran parte de esa financiación.

Desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021, UpTogether dijo que proporcionó pagos de $500 a mil 78 hogares para un total de $539 mil. En 2021, el programa proporcionó $2 mil 400 a 245 hogares durante 6 meses, por un total de $588 mil.

Los beneficiarios de los 2 mil 400 dólares de ayuda informaron a UpTogether que gastaron la mayor parte del efectivo en necesidades básicas como alimentos, servicios públicos, alquiler y para pagar deudas.

Para esta versión del programa, los residentes dentro de los límites de la ciudad de El Paso también serán elegibles para recibir pagos.

Cuando cuatro representantes del Concejo municipal y Leeser votaron en contra de la creación de un programa de ingresos garantizados en noviembre, argumentaron que el programa propuesto por la Ciudad era demasiado pequeño (destinado a ayudar a 80 familias) para tener un impacto importante. Y los opositores al plan cuestionaron cómo la Ciudad determinaría qué residentes de bajos ingresos son elegibles y cuáles no.

“Para decir, bueno, debido al Covid, vamos a seleccionar 80 familias de las miles que están por debajo del nivel de pobreza, y les vamos a dar $6 mil por un año y luego el programa desaparecerá. “No creo que sea un plan muy completo”, dijo el representante de la Ciudad Brian Kennedy durante la reunión de noviembre donde el tema fracasó.

Después de que los comisionados del Condado aprobaran el programa de asistencia en efectivo el lunes, Stout reconoció que ayudará a sólo 135 familias de los aproximadamente 180 mil residentes del condado que están experimentando pobreza, según datos del Censo de Estados Unidos. Aun así, dijo que los fondos del Condado recibirán un buen retorno de la inversión a medida que las familias gasten su dinero extra en bienes y servicios locales.

Y es mejor ayudar a algunas personas que a ninguna, afirmó.

“Cuando se trata de elegibilidad, siempre será un desafío”, dijo Stout.

“Definitivamente hay más necesidades; siempre hay más necesidades”, añadió. “Pero eso no significa que desechemos proyectos sólo porque no podemos satisfacer todas las necesidades. O que no participemos en proyectos simplemente porque no podemos hacer algo para todos”.

Eloiso De Ávila, líder de EPISO, dijo que su grupo inicialmente buscó $200 mil de financiamiento para el programa de asistencia en efectivo, y que estaba “entusiasmado” cuando los comisionados aumentaron la contribución del Condado a medio millón de dólares.

Idealmente, dijo De Ávila, el nuevo Programa de Ingresos Garantizados del Condado demostrará aún más los beneficios de los pagos en efectivo para el bienestar de las familias, de modo que la Ciudad contribuya con fondos para la asistencia a los hogares en el futuro.

“Este programa saca a la gente de la pobreza y les ayuda enormemente”, dijo De Ávila. “Esperamos que, al hacer esto el Condado, la Ciudad se sienta inspirada a hacer lo mismo”.