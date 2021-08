Otorgan beca a paseño para UT Austin

“Estaba aterrado y seguía aterrado conforme me retiraba de El Paso”, fue el sentimiento que invadió a Said José Torres, justo la noche del viernes 22 de agosto conforme la camioneta en la que viajaba rumbo a la capital del estado de Texas se alejaba de El Paso por la I-10. Austin es ahora su nuevo lugar de residencia donde es un estudiante de nuevo ingreso en la Universidad de Texas en esa ciudad (UT Austin).

Y es que, aunque la decisión de estudiar fuera de El Paso estaba más que pensada y asimilada, el ahora estudiante de la carrera de Astronomía, sintió por primera vez lo que es la soledad y la melancolía, al dejar a su madre Marina y a su padre Sergio, quienes viven en Ciudad Juárez.

“La primera vez que me dio la bendición mi mamá sentí que iba a extrañar a mi familia y fue ahí donde me cayó el ‘veinte’ al repensar mi osadía”, expresó el egresado de la preparatoria de Horizon, y quien desde la preparatoria se prometió no derramar lágrimas frente a su familia y amigos. “Ya tendré tiempo de llorar solo algún tiempo”, dijo el hijo único de la familia y quien acaba de cumplir sus 18 años.

Él, al igual que miles de estudiantes que iniciaron sus estudios universitarios en otras ciudades del país o en el extranjero, afirmó que el salir de su zona de confort le dará un mayor crecimiento tanto en lo personal como en lo académico, al estar en una de las universidades clasificadas como de primera clase en la nación.

“Me inscribí en UT Austin porque vi que en esta universidad era difícil entrar y se me metió a la cabeza que debía apostarle a mi propio promedio de 98.5 cuando el requisito era de 98.0. Se me hizo un logro muy grande el haberlo alcanzado y estar becado al 100 por ciento”, manifestó el nativo de El Paso.

El joven estudiante, que desde niño se trazó ir a una universidad fuera de su suburbio, dijo que “me llamaba la atención el estar en otra ciudad e independizarme para tener oportunidad de conseguir un empleo competitivo y bien remunerado para ayudar a mis padres”.

Said Torres también declaró que decidió seguir ese sueño hasta el final, aunque reconoció que fue difícil lograrlo.

Torres sueña con algún día ir al espacio y se dice orgulloso de su cultura y sus raíces. Expresó que El Paso y Juárez los llevará siempre en su corazón, pero como hombre de retos quiere experimentar nuevas aventuras, costumbres y tradiciones.

“Sí me gusta, todo me agrada, la cosa es que el logro que quiero alcanzar es hasta donde me lleve. Sé que en El Paso por seguro entraría a UTEP o EPCC y eso no me llama tanto la atención como competir con mi clase”, apuntó Torres, quien fue uno de los pocos afortunados en ingresar a este campus universitario.

Manifestó que originalmente había escogido la carrera de Ingeniería Aeroespacial porque le apasiona todo lo relacionado con el espacio y algún día poder diseñar cohetes, naves o aviones, pero en su momento UTEP no la tenía. “Me agrada estar despegado del suelo, de la tierra y pues es algo que me ha llamado la atención desde niño”, dijo el estudiante.

Sin embargo, dijo que al no tener un lugar dentro de la especialidad, por el momento decidió inscribirse en la carrera de Astronomía, la cual le ofrece también ese anhelo que desde pequeño soñó: mirar hacia arriba y explorar el reino astronáutico.

“Uno de mis sueños es ver un cielo nocturno... lleno de estrellas, pero sin mis lentes, uno que pueda ver sin ayuda visual, simplemente voltear hacia arriba y poder ver una constelación claramente, eso es algo que me encantaría conquistar”.

Nostálgico, recordó que mientras iba en carretera y aunque iba acompañado de su padre, su prima Karely, y sus tíos Ivonne y Jaime, pasaron por su cabeza los recuerdos de sus amigos de escuela que lo consideran como un hermano, y los padres de éstos que lo consideraban como un hijo, pero principalmente a sus abuelos Efrén y Constanza, con quienes vivió desde que era un infante, y quienes poseen su tutela”.

Y como si estuviera escrito en las estrellas, para el nuevo inquilino de UT Austin, el compartir el dormitorio universitario con su amigo Henry Nguyn, quien es originario de Vietnam y su compañero de clase desde la secundaria, fue algo muy especial, ya que aunque en diferentes disciplinas estarán juntos en UT Austin, que tiene un censo de alrededor de 35 mil estudiantes. “Fue una suerte coincidir”.

“Coincidimos en la misma universidad yo buscando Ingeniería Aeroespacial y él otro tipo de ingeniería, pero su pasión por la literatura lo llevó a cambiar de opinión”, dijo Said José, mientras bajaba del vehículo algunos artículos para acondicionar la habitación que ocupará durante el semestre.

Al llegar a esta universidad dijo que ahora estaba aún más acerca de concretar su sueño y trabajar en un centro de exploración espacial, ya sea haciendo mapas del cielo o simplemente apoyando o proveyendo estudios.

“Mi sueño original siempre ha sido ir al espacio, yo mismo como astronauta, trabajar en una estación o bien siendo parte del proyecto para enviar a una persona al cosmos, eso me encantaría”.

En una pregunta hecha sobre si le apuesta a la NASA para concretar su sueño dijo: “le apuesto al que vaya ganando en la carrera por la conquista del espacio. Yo simplemente apoyo la exploración espacial, las diferencias entre países la verdad no me interesa y para mí quien vaya ya sea Estados Unidos, Rusia o China, siempre va a ser un logro de la humanidad”, dijo el estudiante de origen latino.

“Lo dijo desde pequeño... que quería estar arriba y convertirse en un astronauta”, expresó orgulloso su padre quien, pese a la angustia, y a la larga espera logró obtener un permiso temporal por parte de los agentes de Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP) para poder cruzar la frontera y acompañar a su hijo al campus”.

“Estoy muy agradecido con los agentes de CBP porque al final comprendieron la importancia que significaba el que un padre acompañara a su hijo en esta nueva etapa de su vida y en otra ciudad, aunque como todo, hubo otros que no querían dármelo”, comentó el juarense, quien al principio estaba frustrado al no poder cruzar por el cierre parcial de la frontera.

Al igual que su esposa Marina dijo que a pesar de que la custodia de su hijo está bajo sus padres, el vivir en Juárez no les ha impedido apoyarlo y estar al pendiente de él e incluso cumpliéndole sus deseos desde que era niño. Uno de sus recuerdos favoritos es el haber decorado su cuarto como si fuera una nave espacial con estrellas fluorescentes, planetas y mapas del espacio.

“Es muy inteligente y sé que algún día logrará su sueño porque este país se distingue por ofrecer oportunidades a sus ciudadanos y él las está aprovechando como ciudadano norteamericano. Lo único que queremos su madre y yo es que sea feliz”, dijo luego de darle un fuerte abrazo de despedida y emprender el camino de regreso a Ciudad Juárez.

Un análisis del American Council on Education, publicado en enero del 2020, que analiza datos federales, sostiene que actualmente cerca del 70 por ciento de los estudiantes latinos de pre-grado en instituciones de educación superior vienen de familias con bajos ingresos o de la clase media baja.

Eso es comparable con la población afroestadounidense, cuyo 75 por ciento de estudiantes vienen del mismo estrato social, mientras que alrededor de dos en cada tres estudiantes blancos provienen de la clase media superior, o de mayores ingresos.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas en Educación, esto convierte a los latinos en “uno de los dos grupos demográficos que vieron incrementos en las cifras de participación de la educación superior”.

Ingresos como el de Said José a UT Austin a la estadística de latinos que ingresan al colegio, cada día se fortifica y con seguridad dentro de 4 años la matrícula de graduados del mismo grupo se vigorizará. newsroom@diariousa.com