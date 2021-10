Otorgan a paseña beca para genios

Al crecer en El Paso en la década de 1980, Cristina Ibarra estaba ansiosa por llegar a otro lugar. Después de graduarse de Hanks High School, se dirigió a la Universidad de Texas en Austin y luego estableció una carrera como cineasta de documentales de gran prestigio.

“Tenía muchas ganas de salir porque me sentía un poco invisible en El Paso. Me sentí como una niña morena, realmente no tenía muchos modelos a seguir”, dijo Ibarra, de 49 años.

Pero se dio cuenta de que su familia, que tenía una serie de pequeñas empresas en El Paso y Juárez, fueron sus modelos a seguir desde el principio. “Y cuando me fui, descubrí que mi familia tenía estas cualidades de liderazgo realmente únicas que di por sentado, que nunca me vi a mí misma. Es casi como si el cine fuera una forma de ver y una forma de ser visto por un paisaje estadounidense más amplio que generalmente nos ignora o nos tergiversa”.

Esta semana, los logros de Ibarra fueron reconocidos cuando fue seleccionada por la Fundación MacArthur, con sede en Chicago, como una de las 25 becarias para 2021. Y por primera vez en el programa, ella y su esposo y socio de cine, Alex Rivera, se convirtieron en la primera pareja seleccionada como becarios en el mismo año.

Las becas MacArthur, consideradas entre los premios más prestigiosos de la filantropía, se otorgan a “individuos extraordinariamente talentosos y creativos como una inversión en su potencial”. Los becarios reciben 625 mil dólares cada uno durante cinco años para gastarlos como mejor les parezca.

Los padres de Ibarra, Ildefonso y Alicia Ibarra, eran dueños de un depósito de chatarra que se convirtió en un concesionario de autos usados en Alameda Avenue llamado Express Auto Credit. Su hermana, Isela Ibarra, es pediatra en El Paso. Su hermano, Alfonso, solía trabajar para el negocio familiar, pero se ha mudado de El Paso.

Rivera y ella viven actualmente en Pasadena, California, con su hija de 7 años.

Los lazos de su familia con la frontera dieron forma a la identidad de Ibarra.

“Mi papá creció en Juárez. Mi mamá creció en Durango. El papá de mi papá estaba trabajando en las minas de Arizona y luego se fue a vivir a Juárez. Entonces mi gente ha ido y venido a ambos lados de la frontera durante mucho tiempo”, dijo Ibarra.

Su trabajo cinematográfico a menudo se desarrolla en la frontera, incluido “El último conquistador”, un documental de 2008 que analizaba la controvertida estatua de Juan de Oñate instalada en el Aeropuerto Internacional de El Paso.

“Hacer películas es una forma de conservar mi casa, porque busco formas de regresar para explorar las zonas fronterizas”, dijo.

Ibarra dijo que se ha inspirado en “una comunidad artística y una comunidad intelectual próspera (en El Paso) que no se reconoce”. Citó al erudito fronterizo David Romo; los profesores de UTEP, Yolanda Leyva, Vincent Burke, Ramón Villa y Sabiha Khan; Gabriela Galíndez y Andrea Gates-Ingle del grupo de arte Creative Kids; los cineastas Angie Tures, Valentín Sandoval, Hazael Anaya y Willie Varela; el historiador Oscar Martínez; el empresario Homero Galicia; la escritora y fotógrafa Cynthia Farah Haines; la fotógrafa Jody Polk Schwartz; la artista Margarita Cabrera; y Alma Maquitico de la Red Nacional por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados.

Ibarra y Rivera son más conocidos por su “docu-thriller” de 2019 llamado “Los infiltrados”, que cuenta la historia de dos jóvenes inmigrantes que fueron arrestados deliberadamente por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos para que pudieran exponer el sistema de detención de inmigrantes.

Ibarra y Rivera se acercaron a la Fundación MacArthur para obtener fondos para “Los infiltrados”, pero la solicitud de subvención fue rechazada. A principios de este mes, Ibarra dijo que un oficial de programas de MacArthur se acercó a ellos “para hablar sobre la situación de los cineastas hispanos”.

De repente, aparecieron unos 12 recuadros adicionales en Zoom, incluidos funcionarios de alto rango de la Fundación MacArthur. “Y luego rápidamente explicaron que era una artimaña y que en realidad querían hablar con nosotros sobre la beca MacArthur”, dijo.

Los funcionarios de MacArthur hablaron primero sobre su trabajo conjunto en la producción de “Los infiltrados”.

“Continuaron aclarando, porque ustedes dos tienen sus carreras individuales, también echamos un vistazo a esas carreras, y en realidad no les estamos otorgando una beca MacArthur, les estamos otorgando dos becas MacArthur. Creo que casi lloro”, dijo Ibarra.

Ibarra dijo que las becas de 625 mil dólares les permitirán concentrarse en el trabajo que quieren hacer y evitar trabajar en proyectos que disminuyen a los hispanos y los inmigrantes.

“Al menos lo que esto hace es que nos permite no tener que aceptar esos trabajos por encargo en los que estamos tergiversando a nuestra comunidad para poder recibir un cheque de pago”, dijo.

Ibarra está considerando dos proyectos, uno de película con guion y el otro de documental. Ambos se basan en la vida de su familia en la frontera.

Rivera, de 48 años, dijo que su próximo proyecto debería anunciarse pronto, pero que por ahora sólo puede describirlo en términos generales.

“Tengo un largometraje, mi primer proyecto con una compañía de Hollywood, es una película de ciencia-ficción ambientada en un futuro cercano, que analiza temas, inmigración y vigilancia, pero a través del tipo de lente de superhéroe socialmente redondeada, si puedes imaginar eso”, dijo él.

Rivera, quien nació en Nueva York de padre inmigrante peruano y madre estadounidense, dijo que él e Ibarra quieren producir un trabajo que describa con mayor precisión la inmigración, la frontera y los hispanos. Dijo que eso es difícil en el mundo del cine, que a menudo produce representaciones distorsionadas y estereotipadas de esas comunidades.

Dijo que la beca MacArthur los ayudará en ese trabajo, y calificó las subvenciones MacArthur combinadas de 1.25 millones de dólares como “un cambio de vida”.

“Esa cantidad de apoyo también equivale a menos de la mitad del presupuesto de un episodio de una hora de 'Narcos'”, dijo Rivera sobre la serie de Netflix sobre narcotraficantes. “Eso no es para menospreciar el premio, es un regalo increíble. Pero la escala de la máquina que se ha creado (imágenes equivocadas, negativas e hirientes de la frontera y de nuestras familias transfronterizas), esa máquina es gigantesca. Consideramos que nuestra misión es intentar construir una alternativa a esa máquina. Así que este apoyo es un comienzo increíble y audaz”.

Ibarra dijo que su identidad como fronteriza seguirá guiando su trabajo.

“Cuando estaba creciendo en El Paso, todo lo que realmente quería hacer era irme. Pero cuando me fui, descubrí que las características únicas que hicieron de El Paso fueron también las que me dieron pasión. En lo que solía tener vergüenza, encontré pasión”, dijo.