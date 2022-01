Otorgan $34.5 millones para evitar inundaciones en Socorro

Más de medio millar de familias y decenas de empresarios de la ciudad de Socorro se verán beneficiados en un par de años durante las épocas de lluvias, luego de que la Junta de Desarrollo del Agua de Texas aprobara un proyecto por 34.5 millones de dólares para la construcción de una cuenca de retención de aguas de inundación en el extremo inferior de Arroyo Sparks, al Noreste de ese municipio.

El anuncio dado a conocer por Mary González, representante estatal por el Distrito 75, causó reacciones positivas entre los residentes de Socorro, quienes han sufrido durante décadas los embates de la naturaleza por la falta de un sistema pluvial que los proteja de las aguas bravas e inundaciones.

“Feliz, cuando me dijeron no podía creerlo. Hemos sufrido tanto durante años y perdido tantas cosas personales cada vez que llueve que la verdad ahora se me hace un sueño”, dijo la señora Marta, tras agradecer las gestiones realizadas por su representante en la Cámara Baja.

De acuerdo con González, el proyecto, presentado dentro del plan denominado ‘Fondo para Días Lluviosos’ (Rainy Day Fund), involucrará la excavación de 300 acres-pie de tierra para contener el agua de la inundación y los sedimentos, y la construcción de un terraplén de 40 pies de altura.

El área excavada y el terraplén retendrán las aguas de la inundación y las liberarán lentamente para controlar las inundaciones aguas abajo, explicó la legisladora.

De acuerdo a la legisladora, actualmente 578 casas, 52 edificios comerciales, 28 puentes y más de 800 acres de tierras agrícolas están amenazados por inundaciones.

Según los habitantes, el agua proveniente del arroyo que nace en el barrio de Sparks, ubicado en Horizon, viene con tanta fuerza que arrasa con todo lo que encuentra a su paso para al final estancarse en las casas, dijo un vecino que vive sobre la calle Thunder.

“Es horrible lo que vivimos cada vez que llueve porque trastorna nuestras vidas al grado de que tenemos que salir corriendo y abandonar nuestros hogares ante el peligro que nos acecha”, dijo otro de los socorrenses afectados por el azote de las lluvias torrenciales.

Y de esto dio fe la representante González: “Los vecindarios se inundan con frecuencia, y las personas río abajo han tenido que ser rescatadas cuando las fuertes lluvias envían agua y sedimentos a través del área. El proyecto protegerá vidas y propiedades”, resaltó.

Enfatizó que las personas a nivel estatal y del Condado han trabajado de manera cooperativa para que el proyecto se financie, y los residentes estén mucho más seguros cuando se complete la obra.

Los funcionarios esperan que el financiamiento sea cerrado en el mes de mayo, y tener el trabajo de diseño terminado para agosto de 2023. La construcción debería comenzar en diciembre de 2023 y tardará aproximadamente un año en completarse, se dijo.

Christian Orozco, quien reside en el 10825 de la calle Thunder desde hace 4 años, dijo que la obra vendrá a aliviar los problemas de las inundaciones en el sector… “Es una lata cada vez que llueve porque aparte de que se nos mete el agua tenemos que sacar nuestros autos y llevarlos a otro lugar al igual que nuestras pertenencias”.

Para el representante del Distrito 3 de la ciudad de Socorro, Rudy Cruz, tras reconocer la gestión de la legisladora, manifestó: “Me da mucho gusto que la representante González haya peleado por su gente, especialmente por la gente de nuestra área donde yo represento aquí. Ahorita la Ciudad de Socorro no tiene los recursos ni los fondos para la realización de estos proyectos grandes y qué bueno que ella logró este beneficio para todos los habitantes afectados”.

Como antecedente explicó que la ciudad de Socorro, convertida en ciudad en la década de los ochentas, durante siglos ha sido receptora de millones de galones de agua procedente de la ciudad de Horizon, afectando a cientos de familias con la pérdida de sus casas y pertenencias.

“La gente ha sido afectada durante décadas y ahora con esta administración se está usando el dinero donde se necesita y donde se debe de usar para proyectos de infraestructura. Estos son los proyectos que tienen mucho valor y que van a ayudar a nuestra gente sin importar quién lo haga o lo traiga a la mesa”, puntualizó Cruz.

Indicó que en Socorro varias áreas son afectadas por las lluvias debido a la falta de obras pluviales y de un buen sistema de drenaje como los tienen otras áreas recién construidas por los desarrolladores de vivienda.

“Muchos de nuestros vecindarios no tienen un sistema de drenaje y el agua no tiene opción por dónde correr y se queda por días y semanas”, agregó tras lamentar el sufrimiento que han padecido cientos de familias, incluidas las que viven en el distrito que representa.

Comentó que para enfrentar la problemática el Gobierno ha implementado algunas tácticas de control y de esa manera retener esas aguas que amenazan la tranquilidad de las familias, como la realizada en un área conocida como ‘Parque de las cebollas’, en donde el agua queda concentrada en el dique protegido por bardas a su alrededor y evita que llegue a las calles y se meta a las viviendas.

Si bien salvar vidas y propiedades es lo más importante, el financiamiento va a ahorrar a nuestros contribuyentes locales más de $20 millones”, dijo la representante González.

“Primero, el Estado le está otorgando al Condado de El Paso una subvención de 13.8 millones de dólares. En segundo lugar, el préstamo restante por 20.7 millones no tiene intereses, por lo que les ahorrará a los contribuyentes otros 9.2 millones en intereses durante la vigencia del préstamo”, explicó.

González dijo que el Estado puede financiar el proyecto porque en 2019 ella y otros legisladores votaron para tomar 3.26 mil millones del ‘Rainy Day Fund’ y dedicarlos a pagar proyectos de control de inundaciones. Por fortuna previo a la votación González tenía este proyecto específicamente en mente, recordó.

“Hemos estado buscando una solución al problema de las inundaciones durante casi una década. Hasta ahora, el problema ha sido que el costo era simplemente demasiado alto para el condado”, dijo al resaltar que cuando vio la oportunidad de usar el dinero del ‘Rainy Day Fund’ para pagar estos proyectos, se aprovechó.