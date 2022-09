Otorgan $25 mil para preservar historia de aldea tigua

Con el fin de dar continuidad al proyecto para nominar a Na hluhli tui (la Aldea Vieja) al Registro Nacional de Lugares Históricos por su importancia para Ysleta del Pueblo Sur como propiedad cultural tradicional, el Fondo para la Preservación de la Historia Completa del “National Trust for Historic Preservation”, anunció una subvención de $25 mil al grupo indígena Ysleta del Pueblo Sur.

Este proyecto ayudará al pueblo indígena a compartir su historia y cultura con el público estadounidense e involucrará a la comunidad tribal en los esfuerzos de preservación histórica.

Se dijo que la subvención es una de las 80 otorgadas a organizaciones seleccionadas en todo el país con proyectos que ayudaron a preservar, interpretar y activar lugares históricos para contar las historias de grupos subrepresentados en la nación.

Javier Loera, oficial de Preservación Histórica Tribal (THPO) trabajará en conjunto con el departamento de Preservación Cultural para nominar a Na hluhli por su importancia para Ysleta del Pueblo Sur como un propiedad cultural tradicional.

“La nominación de Na hluhli tui al Registro Nacional de Lugares Históricos no sólo será de suma importancia para la gente de la localidad, sino también para el público estadounidense. Nuestra historia tribal y tradiciones orales están incrustadas en este pueblo ancestral Tigua”, expresó Loera.

Comentó que recientemente, a principios de la década de 1900, Na hluhli tui se ha utilizado como lugar de campamento cuando se va a cazar, recolectar arcilla para hacer cerámica y cosechar plantas y hierbas medicinales en las cercanas montañas Hueco.

Explicó que este sitio también tiene un significado religioso y ceremonial para su pueblo. “Es vital que preservemos nuestros paisajes culturales históricos, y nunca debemos olvidar ni abandonar nuestra historia tribal”, enfatizó.

Mencionó que Na hluhli tui es importante como pueblo ancestral Tigua, un lugar utilizado activamente en las prácticas religiosas y culturales del Pueblo, y como sitio arqueológico.

Indicó que la subvención fue posible gracias a un programa de donaciones único de $2.5 millones financiado por National Endowment for the Humanities (NEH) en virtud de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) de 2021.

“The National Endowment for the Humanities elogia al National Trust for Historic Preservation por su trabajo en la administración de los fondos del American Rescue Plan para ayudar a los sitios históricos, museos y organizaciones de preservación de todo el país a recuperarse del impacto financiero de la pandemia”, dijo la presidenta de NEH, Shelly C. Lowe (Navajo).

Aseguró que estos premios llegarán profundamente a comunidades grandes y pequeñas, levantarán voces que a menudo se pasan por alto y contarán historias importantes e inéditas de la rica y diversa historia de nuestro país.

Recientemente también el Departamento de Preservación Cultural recibió una subvención de $50 mil para financiar la planificación de la preservación en Ysleta Del Pueblo Sur.

El donativo de herencia tribal será encauzado para realizar actividades de planificación de la preservación en tierras tribales en fideicomiso. La subvención del Patrimonio Tribal se encuentra a través del Fondo de Preservación Histórica y es administrada por el Servicio de Parques Nacionales del Departamento del Interior.

Rick Quezada, director del Departamento de Preservación Cultural, será quien supervisará el proyecto. “La tribu se ha asociado con Anthropological Research, LLC con sede en Tucson, Arizona, para ayudar al personal del Departamento de Preservación Cultural a completar el proyecto”, resaltó.

Comentó que Anthropological Research, LLC ha trabajado en Ysleta del Sur en el pasado, y actualmente está asistiendo con la nominación de ocho lugares de importancia cultural para Ysleta del Pueblo Sur ante el Registro Nacional de Lugares Históricos.

Los fondos de la subvención se utilizarán durante los próximos dos años para crear un plan de preservación histórica para la tribu. El plan se utilizará como guía para administrar lugares de importancia cultural en tierras tribales en la tura, se mencionó.

Puntualizó que la participación pública es una parte integral de la planificación de la preservación, y el Departamento de Preservación Cultural espera contar con aportes sólidos de la comunidad a medida que avanza el proyecto.

Para obtener más información sobre esta ayuda u otras actividades realizadas por el Departamento de Preservación Cultural, visite su sitio web en https://www.ysletadelsurpueblo.org/tribal-services/department-of-cultural-preservation o contáctelos al (915)-859- 7700.