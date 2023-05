Orientan a personas trans sobre atención médica

Andi Tiscareño supo que quería ser niña desde los seis años.

Tiscareño creció como la menor de cuatro hermanos en el Valle Inferior de El Paso. Cuando era niña, no sabía que existían términos como transgénero y disforia de género. Intentaba ser como su hermano mayor, su protector, y jugaba al fútbol para encajar con los demás chicos de la escuela. Pero en el fondo, mientras observaba a sus hermanas mayores maquillarse, sabía que se identificaba como una niña.

PUBLICIDAD

“No sé cuántas noches recé para despertarme como una niña”, dijo Tiscareño. “La mayoría de las personas trans desearían haber nacido del género o sexo con el que se identificaron. Pero las cosas no funcionan de esa manera”.

Después de graduarse de la escuela secundaria, comenzó a asistir a un grupo de apoyo transgénero que luego se convirtió en Borderland Rainbow Center, una organización LGBTQ sin fines de lucro donde Tiscareño actualmente trabaja como coordinadora de servicios para jóvenes y asistente administrativa.

Tiscareño ahora comparte los recursos de la organización en un evento que reúne a defensores de la atención médica transgénero.

La Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y el Borderland Rainbow Center se han asociado en BLOOM, una serie de talleres sobre cuidados de afirmación de género. El evento mensual conecta a personas trans y no binarias, así como a amigos y familiares de la comunidad, con proveedores y servicios de atención médica disponibles en El Paso.

Rebekah Harmann, que vive en Santa Teresa, Nuevo México, asistió al taller de marzo con su esposa para apoyar a su hija transgénero. Harmann dijo que un evento como BLOOM habría sido útil hace años cuando su hija, que ahora es adulta, se declaró mujer. En ese momento, su pediatra no podía ofrecer mucha orientación sobre cómo navegar esta transición, señaló Harmann.

“Es muy difícil encontrar información, por lo que reunir todos estos recursos en un sólo lugar fue realmente increíble”, dijo Harmann. “Hay tantos establecimientos diversos que trabajan con la comunidad trans que, simplemente, ni siquiera sabía muchas de esas cosas”.

Los servicios en El Paso incluyen modificación de voz, terapia hormonal y atención de salud mental orientada a LGBTQ. El evento también educa a los participantes sobre las disparidades en la salud pública y el proceso de cambio de nombre y género en los documentos legales. Harmann se preocupa por el impacto que tendrá el Proyecto de Ley 14 del Senado de Texas en la atención médica vital para los jóvenes transgénero. La legislación prohíbe el tratamiento médico relacionado con la transición para personas menores de 18 años y ahora se encuentra con el gobernador Greg Abbott, quien dijo que promulgará el proyecto de ley.

En un momento en que la comunidad LGBTQ se siente atacada, el taller BLOOM no es sólo informativo, sino que ayuda a las personas trans y no binarias a encontrar a otros como ellos, así como defensores de su lado, comentó Tiscareño.

Se estima que 93 mil adultos y 30 mil jóvenes se identifican como transgénero en Texas, según un informe de 2022 del Instituto Williams de la Universidad de California en Los Ángeles.

Si bien las personas trans constituyen un porcentaje de menos del 2% de la población del estado, reportan una alta tasa de intentos de suicidio debido a la discriminación, el acoso y el rechazo de la familia. Las personas transgénero también tienen más probabilidades que las personas cisgénero de ser víctimas de delitos violentos, según muestra un estudio del Instituto Williams.

Brandon Merritt, patólogo del habla y lenguaje y profesor asistente en UTEP, comenzó a desarrollar BLOOM en septiembre de 2022 después de que su departamento recibiera una subvención de $7,000 de la universidad para “abordar la desigualdad de salud de las minorías de género en una comunidad desatendida, predominantemente hispana/latina”.

La atención de afirmación de género abarca una amplia gama de intervenciones, desde terapia vocal hasta bloqueadores hormonales, para ayudar a alguien cuya identidad no se corresponde con el sexo que se le asignó al nacer. Las personas transgénero enfrentan obstáculos cuando buscan atención de afirmación de género, como que su proveedor de seguros no cubra su tratamiento o que su médico de atención primaria no tenga conocimiento sobre las necesidades de las personas trans, dijo Merrit.

“Muchas veces los proveedores son irrespetuosos cuando se trata de atención médica, por lo que las personas simplemente evitan ir al médico”, comentó Merritt. “El sistema de médico y el legal pueden ser realmente confusos para navegar si no tienes una buena educación en salud”.

La serie de talleres BLOOM tiene como objetivo abordar esos desafíos, dijeron.

La investigación de Merritt se enfoca en cómo las personas usan la forma en que hablan para comunicar su género. Trabajan con estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Farmacia de UTEP para armar el programa educativo. El equipo de la universidad y el Borderland Rainbow Center organizan el taller en una nueva ubicación cada mes para llegar a una región más amplia, señaló Merritt.

El primer taller se llevó a cabo en marzo en Borderland Rainbow Center en el centro de El Paso, donde alrededor de 15 participantes rotaron entre diferentes estaciones. En la entrada del edificio de ladrillo rojo, las personas recibieron información sobre proveedores de atención médica y servicios sociales amigables con la comunidad LGBTQ en El Paso y Las Cruces.

En el interior, los participantes aprendieron sobre las disparidades de salud pública de los estudiantes de trabajo social y qué esperar en la terapia de la voz. La profesora asociada clínica Patricia Lara y los estudiantes del programa de patología del habla y el lenguaje de UTEP brindan uno de los pocos laboratorios de modificación de la voz en la región.

En otra sala, los participantes jugaron un juego de Jeopardy para probar cuánto sabían sobre la terapia con testosterona y estrógeno, mientras que los estudiantes farmacéuticos demostraron cómo autoinyectarse hormonas de manera segura.

Muchas escuelas de farmacia no han incorporado la salud LGBTQ de manera significativa, dijo Christopher Medlin, farmacéutico del Centro Médico Universitario y profesor clínico asociado de UTEP.

Medlin enseña a sus estudiantes a asesorar a sus pacientes sin hacer suposiciones de género o para qué usan sus recetas. Alguien que adquiere un parche de estrógeno podría estar controlando su menopausia, pero también podría ser transgénero y pasar por un reemplazo hormonal, dio como ejemplo.

“Creo que la equidad trasciende no sólo la atención médica del paciente, sino también el salón de clases”, dijo Medlin. “Los farmacéuticos han sido descritos como los trabajadores de la salud más accesibles. Hay una farmacia Walgreens en cada esquina. Estamos en posición de quienes conectan a las personas con la atención médica en general”.

Medlin también espera que más farmacéuticos practiquen en entornos clínicos en la ciudad, como hospitales y centros de salud comunitarios. Está trabajando con el Dr. Toni Ramírez, un médico familiar, para abrir una farmacia en su clínica que sirva a la comunidad queer.

Ramírez, quien se unió a un taller de BLOOM recientemente, es uno de los pocos médicos en El Paso que brinda atención de afirmación de género y terapia hormonal a adultos. Ejerce en el Centro San Vicente. El centro médico sin fines de lucro, financiado con fondos federales, acepta pacientes independientemente del estado del seguro, lo que les brinda una escala móvil de pago.

La gente puede ver a Ramírez en la clínica de la Avenida Alameda, donde las edades de sus pacientes oscilan entre los 18 y los 60 años. Junto con la terapia hormonal, coordina las remisiones para los pacientes que buscan cirugía, así como los servicios de salud mental con un terapeuta en el lugar. Sin embargo, la terapia no es un requisito para recibir atención de afirmación de género, dijo.

Ramírez creció en Socorro y completó su residencia médica en Santa Rosa Family Medicine en California, donde dirigió una clínica de salud para adolescentes transgénero. Regresó a El Paso durante la pandemia después de nueve años de práctica en atención de afirmación de género.

Muchos de sus pacientes ahora vienen angustiados por la SB14, dijo. El proyecto de ley prohíbe la atención médica relacionada con la transición para los jóvenes transgénero, pero a sus pacientes adultos les preocupa que el estado también les quite eso en el futuro, dijo.

Ramírez señaló que el proyecto de ley envía un mensaje público de que las personas trans no deberían existir, y teme que la política tenga consecuencias fatales. Sus comentarios sobre la SB14 reflejan su opinión y no representan una declaración del Centro San Vicente, dijo.

En una de las estaciones de talleres BLOOM, Tiscareño comparte recursos disponibles en Borderland Rainbow Center, como terapia y consejería grupal, así como eventos sociales para jóvenes queer y aliados. Es importante proporcionar un espacio que no se centre en la bebida y la cultura del bar para que las personas menores de edad o que se están recuperando del abuso de sustancias puedan sentirse bienvenidas, dijo.

Ella teme que una gran cantidad de legislaciones de Texas dañen la salud mental de las personas LGBTQ. Tiscareño no sabe si estaría viva hoy sin el apoyo de su familia después de que salió del clóset a los 18 años.

“Si no tuviera el apoyo o los recursos disponibles ahora, no creo que hubiera pasado de los 20”, dijo. “Hay muchas personas que han muerto esperando esos recursos, que no tuvieron ese apoyo y aceptación, muchas personas, especialmente niños, que sienten que estarían mejor muertos”.