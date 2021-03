Organizaciones discuten ‘falsa’ crisis migratoria

Associated Press

En la espera a que el Senado de los Estados Unidos vote sobre las dos importantes leyes que proporcionarían un camino hacia el estatus legal para los jóvenes inmigrantes, los titulares de TPS y los trabajadores agrícolas indocumentados, la congresista de Texas Verónica Escobar se unió a diversas organizaciones por los derechos humanos para discutir sobre “la falsa narrativa de una ‘crisis migratoria’ en la frontera”.

La conferencia, llevada a cabo por las organizaciones del Grupo de Política Fronteriza de New Ellis Island, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), la Alianza Reforma de la Inmigración para Texas (RITA) y La Unión del Pueblo Entero (LUPE), se abordó la necesidad de desmilitarización, rendición de cuentas y transparencia de las fronteras, así como reinversión en infraestructura crítica para recibir a los migrantes y apoyar a las comunidades fronterizas.

“Me siento muy a gusto con la administración de Biden y las decisiones que se han tomado. Tenemos mucho trabajo qué hacer y tenemos que ser leales con nuestra comunidad, sus valores, derechos y sus aspiraciones como país”, dijo la congresista Escobar.

“Esto no es una crisis. Los migrantes están corriendo por sus vidas, pero no están corriendo porque es algo fácil o es su primera opción. Esta es su última opción, dejar su familia, su cultura, su vecindario, su lengua. Corren y toman esta decisión a pesar de que es peligrosa y ponen en riesgo su vida. Esto no es un nuevo fenómeno”, añadió.

Por su parte, Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), dijo que no existe una crisis migratoria sino una crisis humanitaria.

“La visita de la delegación de Kevin McCarthy a la frontera representa un espectáculo detestable de los republicanos para promover su propio juego político y distorsionar la realidad de la región y la situación, con la criminalización y deshumanización de los niños y las familias inmigrantes como pieza central. La verdadera crisis que estamos presenciando es moral y política precipitada por el fracaso de nuestros legisladores en aprobar una reforma migratoria inclusiva y justa durante la última década”, dijo García.

“Creemos que la administración de Biden tiene las intenciones correctas; sin embargo, necesitamos que esas intenciones se conviertan en acciones. Si queremos vivir verdaderamente a la altura de nuestros valores como nación acogedora, debemos invertir recursos en la construcción de Centros de Bienvenida con servicios integrales que incluyan vivienda, asistencia legal y pruebas y vacunas Covid-19 para solicitantes de asilo, así como más asilo para jueces y oficiales para procesar los casos de manera oportuna” añadió.

García cuestionó la administración de Trump y dio a conocer algunas cifras con respecto a los niños no acompañados que llegaron a la frontera durante su período presidencial.

“Lo que tenemos es una crisis humanitaria, pero sobre todo una crisis de una falta de respuesta rotunda y masiva por parte del Gobierno federal. Durante la administración Trump, se destruyó la estructura que se tenía para recibir y servir a los afiliados, niños y familias”, dijo García.

“Trump se dedicó a deportar y a separar esos niños y a construir ese muro. Y cuando vienen republicanos a decirnos que la frontera está mal, están siendo unos cínicos porque ellos apoyaron esas políticas violentas en contra de los migrantes, las familias y los niños”, añadió.

El director recordó que, en 2014, alrededor 60 mil niños no acompañados llegaron a la frontera, mientras que en 2019 con Trump llegaron 70 mil niños no acompañados.

“La diferencia es que Trump deportó a 8 mil niños y esta administración está tratando de mantenerlos y darles una opción, sin embargo no ha llegado con la infraestructura necesaria”, dijo.

“No tenemos una crisis ni de flujos históricos ni nada eso. En todo caso lo que necesitamos es una reforma migratoria, tener más recursos, construir centros de bienvenida para refugiados, de niños y de familias donde se les pueda dar los servicios necesarios para que puedan procesarlos”, señaló.

“Necesitamos que los demócratas tomen la rienda de esto y pasen una reforma migratoria comprensiva para los 11 millones de personas que están y que trabajan aquí y para aquellos que van a seguir llegando. Aquí se está definiendo el carácter de nuestra nación”, finalizó.

Por su parte, Danny Díaz, director de la organización LUPE, dijo que parte fundamental es comenzar con la desmilitarización de las fronteras.

“Hay un incremento de la militarización de las fronteras. Millones de dólares se han invertido en militarización y es un desperdicio de dinero. Nuestra comunidad está a salvo, no hay razón para desplegar esta fuerza”, dijo Díaz.

“Las comunidades fronterizas no son el problema, es el sistema de migración que está roto. Nuestra comunidad no necesita más militarización, necesitan soluciones, recursos y lugares donde sean bienvenidos. Acceso a la salud y acceso a representación legal y orientación”, finalizó.