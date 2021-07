Olvidan a la ciudad senadores federales

En vísperas de la visita del 30 de junio del gobernador de Texas al Valle del Río Grande, el senador federal Ted Cruz les dio a los televidentes de la cadena nacional Fox News una lección sobre la geografía masiva del estado.

El Paso, dijo, a donde viajó la vicepresidenta Kamala Harris días antes, está a 800 millas (1,288 kilómetros) del Valle. “Chicago está más cerca de Washington, D.C., que El Paso del Valle del Río Grande”, dijo el republicano de Texas al presentador de Fox News, Sean Hannity.

El Paso no está sólo a cientos de millas de lo que Cruz describe como el “epicentro” de la crisis migratoria de la nación; también está a más de 500 millas (805 kilómetros) de su oficina de campo más cercana, ubicada en San Antonio.

Ninguno de los dos senadores republicanos de Texas tiene una oficina de campo en El Paso, la sexta ciudad más grande del estado y la más grande en la frontera entre Texas y México. La oficina más cercana del senador John Cornyn está en Lubbock, a 300 millas (483 kilómetros) de distancia.

Las oficinas de campo son “algo común y cada vez más la forma en que los senadores realizan sus operaciones estatales, por lo que es sorprendente e impactante que no tengan una en El Paso”, dijo Brandon Rottinghaus, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Houston.

“Creo que también es lamentable porque esto es ignorar la voz de un electorado a través de una negligencia benigna”, dijo Rottinghaus. “Ya sea intencionalmente o no, la implicación de no tener oficinas de campo es que los asuntos y problemas de la comunidad no son importantes para los senadores”.

El personal de Cruz y Cornyn no puso a los senadores a disposición para ser entrevistados y tampoco respondió a una serie de preguntas enviadas por correo electrónico, incluyendo por qué los senadores no tienen una oficina de campo en El Paso y cuándo visitaron la ciudad por última vez por asuntos oficiales.

El último senador federal que tuvo presencia en El Paso fue Phil Gramm, también republicano, quien se retiró en 2002 después de 17 años en el cargo. Cornyn fue elegido para el escaño en noviembre de ese año y desde entonces ha sido reelegido tres veces. Su mandato actual finaliza en enero de 2027.

Margarita “Margie” Vélez, una nativa de El Paso que se desempeñó como directora de la oficina de Gramm en El Paso, describió su papel como los “ojos y oídos” del senador. “Lo que quería que hiciéramos era escuchar, estar ahí para la gente y hacerle saber lo que la circunscripción necesitaba y quería”, dijo.

La contraparte de Gramm en Texas, el senador demócrata Lloyd Bentsen y luego la ex senadora Kay Bailey Hutchison, una republicana, no tenían oficinas aquí, dijo Vélez. Cruz fue elegido en 2012 para ocupar la vacante que dejó Hutchison tras su jubilación. Reelegido en 2018, su mandato actual finaliza en enero de 2025.

Cruz y Cornyn tienen oficinas en Austin, Houston, San Antonio y Tyler. Cornyn tiene una en Lubbock y cerca de la frontera en Harlingen, mientras que la oficina de Cruz en el Valle del Río Grande está en McAllen. Cruz no parece tener una oficina en el Oeste de Texas, según su sitio web. Un miembro del personal de la oficina de Cruz en San Antonio dijo que la oficina cubre El Paso.

El Paso era importante para Gramm y viajaba aquí varias veces al año, recordó Vélez.

“Mi senador sintió que necesitaba tener a alguien en El Paso, que El Paso era muy importante para él y cuál era su papel en el Senado”, particularmente en temas de comercio e inmigración, dijo.

Gramm no estuvo disponible para una entrevista, según su asistente en el American Enterprise Institute con sede en DC, un grupo de expertos conservador, donde es investigador senior no residente en economía.

Cruz y Cornyn no han estado en El Paso este año. Su último viaje a la frontera entre Texas y México fue en marzo cuando ellos, junto con una docena de otros senadores republicanos, viajaron al Valle del Río Grande en respuesta al aumento de los cruces de migrantes.

Los senadores de Texas visitaron El Paso hace dos años, a raíz del atentado del 3 de agosto de 2019 en Walmart, cuando 23 personas murieron. No está claro si desde entonces han viajado a la región para recaudar fondos o realizar campañas, o incluso para asuntos oficiales.

Es probable que la política desempeñe un papel en la decisión de los senadores de no tener personal en El Paso, dicen los politólogos. La región ha sido durante mucho tiempo un área sólidamente azul –demócrata– del estado.

El presidente del Partido Republicano del Condado de El Paso, Ray Baca, dijo que entiende por qué Cruz y Cornyn no tienen una oficina de campo local.

“Me decepciona que no tengan una mejor representación; sin embargo, también entiendo que El Paso ha sido visto por el Partido Republicano durante más tiempo como una causa perdida”, dijo Baca.

“En el pasado no han visto a El Paso como un lugar viable para ganar votos”, agregó. “Ahora mi respuesta a esa opinión es que estamos mejorando. Estamos progresando y tal vez con un poco de ayuda de ellos y de su personal podríamos conseguir más personas”.

Pero los republicanos han representado a El Paso a nivel local y federal. El ex alcalde de El Paso, Dee Margo, es republicano y ex representante estatal que representó al lado Oeste de la ciudad en Austin. El Distrito 23 del Congreso de Texas, que se extiende desde el lejano Este de El Paso hasta San Antonio, ha sido controlado por los republicanos desde 2014.

“Si el cálculo político es que hay una gran cantidad de votos republicanos en otras partes del estado, y queremos concentrar nuestros esfuerzos allí, creo que es difícil no enviar un mensaje que diga, creemos que esas partes del estado son más importantes”, dijo Richard Pineda, presidente del Departamento de Comunicación de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y comentarista político local.

“La representación nunca debe ser quid pro quo... porque significa que estás perdiendo la oportunidad de tener una idea de lo que está sucediendo en un lugar como El Paso”, agregó Pineda.

Si bien Cornyn nunca ganó el Condado de El Paso, recibió un poco más de votos aquí que en el Condado de Lubbock en su elección más reciente. En las elecciones del 3 de noviembre de 2020, Cornyn obtuvo 80 mil 21 votos en el Condado de El Paso en comparación con 79 mil 459 en el Condado de Lubbock, según cifras de la Oficina del Secretario de Estado de Texas.

Pineda dijo que para representar a todo el estado, los senadores deberían considerar tener una presencia permanente aquí.

Para entender el “tejido de una comunidad”, no se puede simplemente actuar cuando sea conveniente, dijo, y agregó que El Paso ofrece una perspectiva diferente de otras partes de la frontera entre Estados Unidos y México, como el Valle del Río Grande.

“Creo que al no tener a alguien en El Paso, ambos senadores de Estados Unidos renuncian a un poco de su autoridad para hablar sobre temas fronterizos”, dijo.

“A menudo operamos bajo el supuesto de que las cosas están mal, que la política de inmigración está mal o que hay problemas con ella; ciertamente los hay, pero El Paso hace muchas cosas bien”, dijo Pineda. Es una ciudad con una relación históricamente estrecha con Juárez, y un lugar donde la gente cruza una frontera internacional con regularidad para ir a la escuela, al trabajo y ver a la familia, dijo.

“Tener a alguien aquí que pueda ver lo que está pasando y ver lo que funciona es enorme. Eso se traduciría en una mejor representación y mejores políticas”.