Ola de calor abrasa a la mayor parte del sur del país

Atlanta— Un calor insoportable y una humedad fuerte se ciernen sobre la mayor parte del sur de Estados Unidos. Una zona que va desde Texas hasta partes de Carolina del Sur, sufrirán el martes temperaturas de hasta 47 grados centígrados (117 grados Fahrenheit), según los pronósticos, por lo que las autoridades ya comenzaron a emitir avisos y advertencias.

Se esperaba que el calor más intenso afecte los estados de Mississippi, Arkansas, Luisiana y Alabama; así como algunas áreas cercanas a Memphis, Tennessee.

El lunes, la temperatura y la humedad combinadas hicieron que el llamado “índice de calor” alcanzara los 49.4 grados C (121 grados F) en Clarksdale, Mississippi. Hubo apenas unos grados menos en la ciudad de West Memphis, Arkansas. Los meteorólogos dicen que el índice de calor permite medir lo que realmente se siente, independientemente de la temperatura menor que marquen los termómetros.

El agotamiento por calor y la insolación son las principales amenazas durante las olas de calor, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), una agencia federal.

En Kansas, un niño de 2 años murió después de ser encontrado solo en un auto estacionado bajo el calor de la tarde del domingo. Hubo unos 31 grados centígrados (88 grados F) y el índice de calor fue de 36 grados C (96 F) en Lawrence en ese momento, informó el servicio meteorológico.

En Texas, la empresa de suministro eléctrico TXU Energy pidió a sus clientes que redujeran el uso de sus aparatos de aire acondicionado entre las 14:00 y las 18:00 horas del martes para no abrumar la red. El consejo que supervisa partes de la red eléctrica del estado, Electric Reliability Council, dijo que registró un récord de demanda máxima el lunes por la tarde.

Las alertas de calor del martes llegaron tanto al este como el norte del estado de Carolina del Sur.

En Spartanburg, Carolina del Sur, los Panthers de Carolina y Buffalo Bills estarán entrenando juntos el martes y el miércoles antes de un partido de pretemporada de la NFL en Charlotte, Carolina del Norte. Durante el fin de semana, el entrenador de los Panthers, Ron Rivera, bromeó un poco con el entrenador de los Bills, Sean McDermott, al enviarle una captura de pantalla del índice de calor en Spartanburg, Carolina del Sur. Mostraba 110 grados F (43.3 grados centígrados) junto con una cara de emoji goteando de sudor.

“Será un juego psicológico”, bromeó Rivera sobre el calor abrasador que le espera a McDermott y a los Bills esta semana.