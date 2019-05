Ofrecerá Sun Metro viajes gratis en verano

Por quinto año consecutivo, Sun Metro se está asociando con organizaciones no lucrativas para brindar transporte gratuito a los jóvenes durante la temporada de verano.

El programa de Transporte Juvenil de Verano, Kids on the Go! ofrecerá viajes gratuitos en autobús a los jóvenes que califiquen para recibir este beneficio a partir del 1 de junio hasta el 31 de agosto de 2019 a través de organizaciones no lucrativas que ofrecen programas de verano para menores en la localidad.

“A lo largo de los años, con un aumento en la participación, Sun Metro ofrece transporte para los jóvenes de nuestra comunidad, lo que les permite mantenerse activos y ocupados en actividades fuera del horario escolar durante el verano”, dijo el director de Sun Metro, Jay Banasiak.

Junto con United Way del Condado de El Paso y las agencias que participan en esta iniciativa, el programa ayuda a los menores a encontrar formas constructivas y educativas para pasar su tiempo.

“United Way trabaja para garantizar que los chicos tengan acceso a programas de calidad fuera del horario escolar que dan apoyo al aprendizaje durante todo el año, pero reconocemos que no todos los menores en nuestra comunidad tienen los medios para transportarse a lugar donde se esté impartiendo un programa de verano”, dijo la presidente y directora ejecutiva de United Way, Deborah Zuloaga.

Sun Metro proporcionará información a los menores interesados y ofrecerá transporte para que asistan a su programa de verano favorito. Algunas agencias seleccionadas están inscribiendo a jóvenes en el programa. Para obtener una lista completa de las agencias participantes, visite la sección de Programas y Eventos Anuales de SunMetro.net.

Los menores de entre seis y 18 años que están inscritos en programas de verano de agencias no lucrativas que participan en esta iniciativa califican para los pases gratuitos. Los niños menores de 12 años recibirán un pase distintivo para permitir que un acompañante, mayor viaje con ellos de forma gratuita. Los niños menores de 5 años siempre viajan gratis.

Para mayor información sobre Sun Metro, visite sunmetro.net o llame al (915) 212-3333.