Ofrecen pruebas gratis para hepatitis C

Internet / Mayo es el mes de concientización sobre la hepatitis

En reconocimiento del mes de mayo de concientización sobre la hepatitis, el Programa de Prevención del VIH del Departamento de Salud Pública ofrece pruebas gratuitas de hepatitis C el miércoles 19 de mayo de 8 am a 11 am y de 1 pm a 4 pm en 701 Montana, El Paso, Texas 79902.

La hepatitis C es un virus que infecta las células del hígado. Aproximadamente el 25% de las personas infectadas eliminarán el virus, pero el 75 por ciento desarrollará una infección crónica que puede progresar a cirrosis y enfermedad hepática en etapa terminal. Las poblaciones en riesgo de contraer hepatitis C son los pacientes con VIH, los baby boomers y las personas que consumen drogas por vía intravenosa.

“Las personas con el mayor riesgo de desarrollar hepatitis C crónica son los adultos nacidos durante el ‘baby boom’ es decir, aquellos que nacieron entre 1945 y 1965”, dijo Irene Ovalle, directora del programa de VIH. “Dado que 1 de cada 4 personas que viven con el VIH coinfectadas con hepatitis C, fomentamos continuamente las pruebas para que las personas puedan conocer su estado”.

Además de las pruebas, el Programa de Prevención del VIH puede ayudar a las personas con hepatitis C positiva a vincularlas con la atención y el tratamiento médicos.

Para programar una cita para una prueba de hepatitis C, llame al (915) 212-6690 o (915) 212-6665. Para obtener más información sobre el Programa contra el VIH, visite EPHealth.com en la pestaña Servicios, Prevención del VIH.