Ofrecen fondos para pagar renta y servicios atrasados

La señora María Olivia Terrazas, residente del área de Montana Vista, fue una de las residentes que acudió ayer a la convocatoria hecha por las autoridades para recibir información sobre el Programa de Asistencia para Alquiler y Servicios Públicos administrado por el Condado de El Paso, el cual tiene fondos disponibles por $13 millones a utilizarse en el pago de renta y de servicios públicos.

Ella, al igual que miles de padres de familia, es una de las personas afectadas por la pandemia de Covid-19 en materia económica y está en la zozobra mes con mes para completar los pagos obligados de alquiler de vivienda.

“Con todo lo que ha pasado la verdad que me he visto muy afectada económicamente y en los últimos meses he quedado muy mal con el pago de la renta y los servicios básicos”, dijo la madre de 4 hijos y abuela de 10, quien se dedica a la venta de alimentos.

Este programa federal de ayuda de alquiler a los contribuyentes del Condado de El Paso afectados por el coronavirus vendrá a dar un respiro a la economía familiar. Así lo hará María Olivia, quien paga 350 dólares de renta y gasta alrededor de 150 en servicios de agua, energía eléctrica y gas.

“Queremos asegurarnos que todos los residentes del Condado de El Paso conozcan que la asistencia financiera está disponible para todas las personas que califiquen”, afirmó Iliana Holguín, comisionada del Precinto 3 de la Corte del Condado, quien acudió ayer jueves al Parque Estrella, ubicado sobre la calle Greg, al extremo Este de la ciudad para dar a conocer detalles del programa a los vecinos.

La funcionaria manifestó que no importa dónde vivan las personas en el Condado de El Paso, ya que millones de dólares están disponibles en asistencia de alquiler y deben entregarse, de lo contrario se perderán al no ser utilizados.

Comentó que la Ciudad de El Paso y el Condado de El Paso han asignado 13.08 millones de dólares en fondos de la Ley Federal de Cuidados al programa EP Rent Help, el cual es administrado por la organización Paso del Norte Community Foundation.

Explicó que el programa brinda asistencia de alquiler a los dueños de propiedades residenciales de alquiler para inquilinos que están experimentando dificultades económicas como resultado de Covid-19 y viven en el Condado de El Paso, incluidos aquellos que viven en áreas no incorporadas del condado y aquellos que viven dentro de los límites incorporados de El Paso: Horizon City, Montana Vista, Sparks, San Elizario, Socorro, Fabens, Clint, Canutillo, Vinton o Anthony, Texas.

“Las solicitudes de asistencia dentro de la ciudad de El Paso superan a las de las comunidades periféricas del condado, pero los que viven fuera de la ciudad no lo han hecho. Los invitamos a que se acerquen”, dijo Holguín.

En el evento al que asistieron también la directora ejecutiva de la Fundación Comunitaria Paso del Norte, Tracy Yellen; Elizabeth Gámez, vicepresidenta de filantropía y participación, y Deborah Zuloaga, CEO de United Way del Condado de El Paso, entre otros funcionarios, se hizo un exhorto a la comunidad necesitada a aprovechar esta oportunidad para evitar el desalojo.

“Sabemos que la necesidad es grande de un lado del condado al otro”, dijo Tracy Yellen tras agregar que hasta ahora, la gran mayoría de las solicitudes provienen de dentro de los límites de la ciudad de El Paso. “Queremos asegurarnos de que todos en el condado sepan que pueden presentar una solicitud”, remarcó.

“Este es un programa de subvenciones, lo que significa que los fondos recibidos para el alquiler o la asistencia con los servicios públicos no tienen que ser reembolsados, es una beca y no tendrán que regresar el dinero al Gobierno, además que el status migratorio no afectará la elegibilidad”.

A través de la colaboración de socios comunitarios como el Condado de El Paso, la Ciudad de El Paso, El Paso Electric, Lower Valley Water District, Paseo del Este, Distrito Municipal de Servicios Públicos, Centro Médico de las Américas y Servicio de Gas de Texas, los residentes del condado que luchan financieramente y que cumplen con ciertos requisitos de ingresos pueden recibir la asistencia económica para el pago de alquiler y / o las facturas de servicios públicos.

Al igual que María Olivia, la señora Imelda García aplaudió la iniciativa gubernamental aunque pidió que esa ayuda se ampliara para las personas que necesitan realizar mejoras a sus viviendas o “trailas” en las que habitan para mejorar su calidad de vida.

“En mi caso ya pagué mi terreno, pero sí necesito reparar mi traila que está muy deteriorada y yo sola la estoy reconstruyendo. En lo que sí requiero ayuda es en el pago de la luz, agua y el gas”, manifestó la vecina, quien por el momento no cuenta con un empleo.

El programa de asistencia para el alquiler, el cual inició en el mes de abril, permanecerá abierto hasta que se hayan comprometido todos los fondos de asistencia para el alquiler.

Jorge Camargo, coordinador del Comité de Resiliencia de United Way, dijo que el programa que nació para apoyar a todas las personas que se han visto impactadas por la pandemia, no se ha enfocado solamente en la salud física de la pandemia sino en la salud mental y en la salud económica de la comunidad.

“Nuestros servicios son por navegación y por navegación me refiero a que tenemos a personas encargadas de llevar un manejo personalizado para todas las personas que califican”, expresó tras enfatizar que ellos no distribuyen los fondos directamente pero se encargan de analizar los casos y ver cuáles son los servicios disponibles.

Indicó que todos los programas que manejan están diseñados para apoyar específicamente a las personas afectadas por la pandemia y todo trámite se realiza por vía telefónica. La gente debe marcar al 915-533-2434.

Agregó que para las personas que no tengan acceso a la tecnología están dispuestos a enviar a un trabajador social a las casas de los solicitantes y apoyarlos en el llenado de la aplicación, dijo el representante del Centro de Resiliencia Familiar de El Paso United.

Para ser elegible, los inquilinos deben ganar el 80% o menos del ingreso medio del área y estar en riesgo de desalojo debido al impacto económico directo de Covid-19.

Los inquilinos pueden recibir asistencia para pagar hasta 12 meses de alquiler vencido y hasta 3 meses de alquiler futuro. La cantidad de meses de asistencia proporcionada dependerá de la elegibilidad y la fuente de financiación, se dijo.