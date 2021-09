Ofrecen detección gratuita de cáncer de colon y mama

El cáncer colorrectal corre en la familia de José Gaytán, por lo que, naturalmente, prevenir la enfermedad era una prioridad para el hombre de 51 años. Sin embargo, debido a sus limitaciones financieras, la detección periódica no era una opción viable.

Eso fue hasta el año pasado, cuando su madre vio en su iglesia un anuncio del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech (TTUHSC) en El Paso para el programa Southwest Coalition for Colorrectal Cancer Screening (SuCCCeS). Gaytán se apuntó de inmediato.

“Nunca me habían examinado porque no tenía el dinero ni el seguro”, dijo Gaytán. “Cuando me enteré del programa, me interesé de inmediato en la historia de mi familia. Tanto mi tía como mi tío fallecieron a causa de un cáncer de colon, por lo que estaba en mi mente con frecuencia”.

El SuCCCeS de TTUHSC El Paso y los programas de Educación, Detección y Navegación sobre el Cáncer de Mama (BEST) detectan de manera proactiva el cáncer en residentes sin seguro o con seguro insuficiente. Han estado salvando vidas en docenas de condados del Oeste de Texas durante casi una década.

BEST y SuCCCeS son financiados por el Instituto de Investigación y Prevención del Cáncer de Texas (CPRIT), una agencia estatal creada para prevenir el cáncer y fomentar la investigación del mismo para ayudar a encontrar curas. La agencia proporciona fondos para instituciones públicas y privadas de educación superior y recientemente renovó los dos programas de TTUHSC El Paso por un total de 5 millones de dólares.

Desde 2011, más de 32 mil 500 pacientes sin seguro o con seguro insuficiente de El Paso y West Texas se han inscrito en los programas. El resultado ha sido el descubrimiento de 39 casos de cáncer de mama y 30 de cáncer colorrectal, incluida la afección en Gaytán en enero de 2020. No sólo fue temprano, sino que TTUHSC El Paso también ayudó a programar sus citas y brindó apoyo durante todo el proceso.

“Cuando me dijeron que tenía cáncer, sentí que mi mundo se derrumbaba y estaba deprimido”, dijo Gaytán. “Afortunadamente, el programa SuCCCeS me ayudó con todas mis citas hasta que se realizó la cirugía. Después de la cirugía, me revisaron para asegurarse de que estaba bien”.

El último tratamiento de Gaytán fue a fines de 2020 y actualmente está en remisión. Dijo que nunca esperó recibir este tipo de ayuda en El Paso hasta que se encontró con el programa SuCCCeS. Varios de los miembros de su familia siguieron su ejemplo y también fueron examinados.

Crear un impacto

Las evaluaciones realizadas por ambos programas son vitales en la zona fronteriza de mayoría hispana. El cáncer de mama es el más común entre las mujeres hispanas en los Estados Unidos y las tasas de mortalidad por cáncer colorrectal entre los hispanos son más altas en el Condado de El Paso que en el resto de Texas.

“Hemos hecho una gran diferencia en nuestra comunidad y en otras en el Oeste de Texas. En los últimos años, hemos llegado a más de 30 mil personas sólo a través del alcance educativo y hemos brindado 9 mil evaluaciones individuales”, dijo Jennifer Molokwu, M.D., M.P.H., directora de la División de Control y Prevención del Cáncer en el Centro de Énfasis en Cáncer de TTUHSC El Paso. “Las personas sin seguro o con seguro insuficiente tienden a evitar hacerse las pruebas de detección porque les preocupa el costo. Queremos que sepan que estamos aquí para ayudarlos”.

La doctora Molokwu, quien también es profesora asociada en el Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria y especialista en medicina familiar en Texas Tech Physicians of El Paso, ha estado involucrada en ambos programas durante más de 10 años. A principios de este año, asumió el cargo de directora de la División de Control y Prevención del Cáncer, que supervisa ambos programas, así como otros planes de detección del cáncer.

“Ven nuestro éxito en El Paso y el Oeste de Texas, que es la razón principal por la que CPRIT continúa financiando nuestra labor”, dijo la doctora Molokwu. “El Paso está desatendido cuando se trata de personal de la salud y servicios de atención médica. Es peor cuando se trata de cánceres: rectal, de mama y cervical. El dinero y las subvenciones que obtenemos de CPRIT nos han permitido brindar servicios para El Paso y el Oeste de Texas y desarrollar nuevas formas de trabajar de manera eficiente”.

BEST ha ayudado a los residentes desde el Condado de El Paso hasta el Condado de Pecos, mientras que SuCCCeS llegó hasta el Condado de Floyd. En total, ambos programas cubren 37 condados del Oeste de Texas, muchos de los cuales carecen de especialistas y no están cubiertos por programas similares en el Centro y Sur de Texas. La Dra. Molokwu dijo que TTUHSC El Paso está tratando de expandir los dos programas de prevención del cáncer más al Este para ayudar a más comunidades.

Llegan a la comunidad

SuCCCeS es para hombres y mujeres de 45 a 75 años y BEST es para mujeres de 50 años o más. Para ser elegibles, no deben tener antecedentes previos de cáncer colorrectal. Gabriel Nieves, un trabajador social del Departamento de Medicina Familiar, dijo que él y otros están constantemente reclutando participantes.

Nieves y sus compañeros de alcance llegan a pacientes sin seguro con despensas, clínicas, ferias de salud y otros eventos o lugares comunitarios. El reclutamiento viene con sus propios obstáculos, como que los pacientes potenciales tengan miedo de la barrera del idioma, no creen que es gratis, se preocupen si la prueba de detección dolerá y temen a un resultado positivo de cáncer.

“Les decimos que si la prueba sale positiva, no significa que sea cáncer. Podría ser otro problema, pero es bueno hacer el examen de prevención para estar seguro”, dijo Nieves. “Una vez que son evaluados, se dan cuenta de que no es un proceso tan grande y el miedo se ha ido. Si los resultados de sus pruebas son negativos, es maravilloso y están contentos de volver a hacerlo todos los años”.

Una vez que los participantes están inscritos, los trabajadores de alcance les dan seguimiento cada año y les entregan un nuevo kit de detección. Al igual que Gaytán, una vez que un individuo se inscribe, también se convierte en un defensor.

“Les digo, si conocen a alguien que necesita hacerse una prueba de detección, que les dé mi número e información. Es importante que sepan que este es un programa gratuito”, comentó Nieves. “Si tienen seguro, aun así los instamos a que hablen con su proveedor sobre el servicio porque es preventivo. Si no califican, aún trataremos de ayudarlos”.

Parte de la misión

TTUHSC El Paso es el único centro de ciencias de la salud en la frontera entre Estados Unidos y México y atiende a 108 condados en el Oeste de Texas que históricamente han estado desatendidos y mal estudiados. Es uno de los dos únicos centros de ciencias de la salud en la nación designados como una Institución al Servicio de los Hispanos del Título V. TTUHSC El Paso está preparando a los estudiantes para que sean la próxima generación de héroes del cuidado de la salud, el 50% de los cuales se identifican como hispanos.

La investigación realizada en los cuatro Centros de Énfasis de TTUHSC El Paso se centra en las condiciones que afectan directamente a las poblaciones hispanas, incluido el cáncer. Los investigadores universitarios también estudian las disparidades, lo que ayuda a enfrentar los desafíos de la atención médica a través de programas de prevención y educación comunitaria.

Los miembros de la facultad brindan atención al paciente de clase mundial a través de Texas Tech Physicians of El Paso, que es la práctica clínica de Foster School of Medicine. TTP El Paso proporciona anualmente más de 31 millones de dólares en atención no remunerada, lo que garantiza que todos los residentes de la región tengan acceso a una atención médica de calidad. Cada año, los médicos realizan más de 200 mil visitas a clínicas para pacientes de la región.