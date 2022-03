Ofrecen Consulado mexicano servicios de salud e inmigración

Por medio de los programas “Consulado Móvil” y “La Ventanilla de Salud”, el Consulado General de México en El Paso ofrecerá diversos servicios en la población de Deming, Nuevo México el sábado (mañana) 26 de marzo, se informó.

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Mimbres Valley Learning Center, ubicado en el 2300 E. Pine Street de Deming, en donde a partir de las 8:00 de la mañana se ofrecerá asistencia legal, e información sobre asuntos migratorios, oportunidades educativas y servicios de salud.

PUBLICIDAD

La representación diplomática del gobierno mexicano ofrecerá a los asistentes los servicios de pruebas gratuitas de glucosa y presión arterial, así como la aplicación de vacunas contra el Covid-19.

De las 10:00 a las 11:00 de la mañana se brindará un taller gratuito sobre “Salud y Seguridad Ocupacional”, donde se orientará a los interesados qué hacer en caso de verse expuestos a sustancias peligrosas, golpes de calor u otros riesgos en su lugar de trabajo.

El Consulado Móvil y la Ventanilla de Salud son ofrecidos gracias a los enlaces que el Consulado General de México en El Paso mantiene con el Consejo de la Salud del Condado de Luna, New Mexico Legal Aid, Project Vida, el programa WIC, New Mexico Department of Workforce Solutions, y la Western New Mexico University, campus Deming, entre varias entidades más.

El evento finalizará a las 4:00 de la tarde, y se obsequiarán tarjetas de regalo entre los asistentes.

Para mayor información los interesados pueden visitar el sitio web: consulmex.sre.gob.mx/elpaso.

rcarrillo@diariousa.com