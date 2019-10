Ofrecen conferencia directivos de Microsoft

Brad Smith, presidente y director legal de Microsoft, y Carol Ann Browne, directora senior de Comunicaciones y Relaciones Externas de Microsoft, darán una conferencia gratuita en UTEP como parte de las denominadas Centennial Lecture Series (serie de pláticas por el centenario de la universidad). La cita es a las 4 pm del lunes 14 de octubre de 2019.

Smith y Browne son autores del nuevo libro “Tools and Weapons: The Promise and Peril of the Digital Age” (“Herramientas y armas: la promesa y el peligro de la era digital”).

Como presidente de Microsoft, Smith encabeza un equipo de más de mil 400 profesionales comerciales, legales y corporativos que trabajan en 56 países. Tiene un papel clave al liderar el trabajo de la compañía en temas críticos que involucran la intersección de la tecnología y la sociedad, incluida la ciberseguridad, la privacidad, la inteligencia artificial, los derechos humanos, la inmigración, la filantropía y la sostenibilidad ambiental.

“Herramientas y armas: la promesa y el peligro de la era digital” muestra el profundo pensamiento de Smith sobre estos temas La revista especializada Australian Financial Review describió a Smith como “una de las figuras más respetadas de la industria de la tecnología” y The New York Times lo califica como “un embajador de facto para la industria de la tecnología en general”.

Carol Ann Browne, originaria de El Paso, se unió a Microsoft en 2010 y es una comunicadora experimentada con una amplia experiencia en redacción, video, multimedia y trabajo en redes sociales. Browne y Smith han colaborado en una amplia variedad de contenidos, incluida su serie de blogs “Today in Technology”.

La serie de conferencias Centennial invita a oradores destacados al campus de UTEP a compartir sus puntos de vista sobre una amplia gama de temas contemporáneos que probablemente impacten nuestra sociedad, cultura y vidas en los años venideros. Habrá una recepción tras la presentación del lunes.