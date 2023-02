Ofrecen apoyo psicológico tras balacera en Cielo Vista

Para brindar apoyo de salud mental a las personas afectadas por eventos traumáticos, diversas agencias como el Centro de Resiliencia de Familias Unidas (FRC) de El Paso, pusieron a disposición de la comunidad sus servicios especializados luego del tiroteo ocurrido en la plaza de comidas de Cielo Vista Mall.

Los apoyos, precisan, son para todos los miembros de la comunidad fronteriza sin importar si estuvieron presentes o no en la balacera del miércoles por la tarde en la que falleció Ángeles Zaragoza, de 17 años.

United Way of El Paso County (UWEPC) a través de este programa de ayuda comunitaria extendió su simpatía y solidaridad a los miembros de la comunidad que presenciaron el crimen violento en ese lugar que dejó como saldo una persona muerta y tres heridas.

“Los navegadores de resiliencia del FRC están capacitados para brindar servicios informados sobre traumas y ayudar a la comunidad a lograr la curación a largo plazo”, informó personal de la organización sin fines de lucro.

Se dijo que este tipo de incidentes pueden ser traumáticos, especialmente cuando la comunidad continúa recuperándose de la tragedia masiva del 3 de agosto de 2019, suscitada en Walmart de Cielo Vista, donde fallecieron 23 personas y otras 23 resultaron heridas.

Y es que como resultado de estos eventos, el trauma puede experimentarse de diversas formas, como ansiedad y confusión, querer evitar o alejarse de cualquier tipo de recordatorio y falta de concentración.

“Hemos experimentado ausentismo de nuestro personal ya que los empleados entraron en shock y no desean recordar lo que vieron el día del tiroteo”, dijo un gerente de uno de los comercios establecidos en la plaza de comidas donde ocurrió la balacera.

Para la encargada del negocio es importante que se dé una atención especializada en materia de salud mental para que vayan despejando ese trauma, de lo contrario sufrirán cada vez que recuerden el acontecimiento.

“Estamos profundamente entristecidos y doloridos por el trágico tiroteo ocurrido en el centro comercial Cielo Vista en El Paso. Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todos los afectados por este acto de violencia sin sentido”, expresó el obispo Mark Seitz, quien al igual que el obispo auxiliar electo Anthony C. Celino, se solidarizó con la comunidad.

“Nos solidarizamos con toda la comunidad de El Paso en estos momentos difíciles y ofrecemos nuestro apoyo y nuestras oraciones por la curación y la paz”, dio conocer a través de un comunicado de prensa.

Al mismo tiempo pidieron a los feligreses que se unan en la oración por las víctimas, sus familias y por el fin de la cultura de la violencia que asuela a la sociedad fronteriza.

Asimismo la Delegación de El Paso, integrada por senadores y representantes estatales de Texas, se dirigió a la comunidad sobre este evento. “Nos entristece profundamente escuchar la pérdida que experimentamos en Cielo Vista Mall”, externó a través de un boletín de prensa.

Y expuso que al igual que todos los habitantes de El Paso, experimentaron un ciclo de emociones a medida que se desarrollaban los eventos: horror y pánico de que lo que presenciamos en 2019 pudiera volver a suceder.

“Profunda preocupación por las personas perdidas y heridas y sus familias, luego enojo porque estamos viviendo en una terrible nueva normalidad. El tiroteo agrega a más de nuestros vecinos a la lista de personas traumatizadas por la violencia armada, no sólo las vidas perdidas y heridas, sino también los transeúntes obligados a refugiarse en el lugar sin saber si sobrevivirían”.

Los legisladores externaron que el hecho no sólo fue un doloroso recordatorio de lo que hemos perdido, sino también de la resiliencia y la fuerza que obtenemos unos de otros.

Expresaron que eventos como éste tienen un costo psicológico en una comunidad, “nuestros corazones y oraciones están con todos los afectados”.

“A la delegación también le gustaría enviar nuestro agradecimiento a nuestros socorristas, a las fuerzas del orden y especialmente al oficial de Policía fuera de servicio que actuó rápida y heroicamente en el lugar. Estamos muy agradecidos de pertenecer a una comunidad donde la seguridad civil es lo primero y donde nuestros socorristas están adecuadamente preparados para tales eventos”.

Los representantes estatales manifestaron que a medida que continúe esta sesión legislativa, esperan combatir la violencia armada y promover la seguridad responsable y razonable de las armas en todo Texas para la seguridad de nuestras familias, amigos y comunidad.

United Way of El Paso County (UWEPC) dio a conocer que si usted o alguien que conoce necesita ayuda en este momento, debe comunicarse con El Paso United Family Resilency Center de United Way al (915) 775-2783 o visitar el centro, ubicado en 6314 Delta Dr., de lunes a viernes de 9 a.m. 5:00 p.m.

Si requiere asistencia psicológica inmediata, debe comunicarse a la línea directa de crisis de Emergence Health Network al (915) 779-1800, donde los profesionales de salud mental están capacitados para ayudar en la reducción verbal y vincular a las personas con los recursos de salud mental.

