Ofrecen a comunidad servicios de planificación familiar

Con el apoyo de una subvención federal, el Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso comenzará a ofrecer planificación familiar en su campus principal en el centro de El Paso. El nuevo programa se ofrecerá en el Centro de Atención Comunitaria de El Paso, promoviendo un nivel de atención de alta calidad para sus clientes.

“La necesidad de servicios de planificación familiar ha aumentado exponencialmente en los últimos años, y nuestro objetivo es hacer que estos servicios estén disponibles para cualquier persona en edad reproductiva”, dijo Bruce Parsons, Director Asistente de Salud. “Las personas que no desean planificación familiar, pero que aún necesitan pruebas de detección de Enfermedades de transmisión sexual (ETS) y VIH pueden continuar obteniendo esos servicios en el Centro”.

El programa operará bajo un continuo de atención integral y ofrecerá una variedad de servicios para incluir: exámenes físicos; métodos efectivos de control de la natalidad; pruebas de embarazo y asesoramiento; servicios básicos de infertilidad; Educación, prevención y tratamiento de prevención de ETS; detección de cáncer cervical; Pruebas de VIH y derivación para tratamiento y prevención, incluidas intervenciones basadas en evidencia, así como servicios de evaluación y PrEP (profilaxis previa a la exposición); prueba de virus de hepatitis C y vinculación a la atención; detección de tabaquismo y uso / abuso de alcohol / sustancias; y servicios de derivación a atención primaria y otros servicios médicos y sociales.

Los clientes pueden pagar los servicios en efectivo, con cheque, tarjeta de débito o con las principales tarjetas de crédito y el centro aceptará seguros, Medicaid y el Programa Healthy Texas Women. A los clientes se les puede ofrecer un plan de pago si tienen dificultades para pagar por adelantado, según corresponda. Los clientes cuyo ingreso familiar no exceda el 250 por ciento del nivel federal de pobreza pueden calificar para un descuento. A las personas cuyos ingresos familiares no excedan el 100 por ciento del nivel federal de pobreza no se les cobrará una tarifa. A nadie se le negarán los servicios debido a la imposibilidad de pagar por los servicios. Se pueden hacer citas llamando al 915-212-0200 y seleccionando la opción 5.