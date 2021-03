Ofrece UTEP vacuna a familiares de estudiantes

Cortesía

Durante el fin de semana, cientos de familiares de los estudiantes de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) acudieron al plantel para recibir la vacuna contra Covid-19 a través del programa de vacunación de la Universidad que ahora recibe a profesores, personal, estudiantes y miembros de su hogar.

De acuerdo con Víctor Arreola, portavoz de UTEP, la clínica de la Universidad es capaz de atender aproximadamente a mil personas por día.

“Ha funcionado tan bien que sus protocolos y procesos pronto serán implementados por autoridades de los sectores de salud pública y la industria privada en México mientras se prepara para implementar programas de vacunación en la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez”, dijo Arreola.

Añadió que la expansión del programa “ha hecho que la universidad se destaque de lo que están haciendo la mayoría de las universidades en el resto del estado y del país”.

“Muchas comunidades a través de los Estados Unidos se han enfrentado a una gran variedad de desafíos en sus esfuerzos por llegar a sus residentes más vulnerables. Para muchas de esas personas, la tecnología es un problema, el transporte es un problema, y el idioma también es a menudo un problema”, dijo Arreola.

“La Universidad está ayudando a su comunidad a superar esos obstáculos a través de sus tenaces e ingeniosos estudiantes que están ayudando a las personas que aman y quieren proteger”, añadió.

La Universidad ha alentado a los profesores, el personal y los estudiantes actuales a que ayuden a las personas con las que tienen contacto cercano a vacunarse en UTEP, en particular a los miembros de la familia de edad avanzada o vulnerables que puedan necesitar ayuda.

Rocío Sepúlveda, quien cursa el cuarto año en el doctorado de Educación en UTEP, dijo que la facultad fue su única opción para recibir la vacuna al ser una estudiante del extranjero.

“La verdad, yo soy estudiante internacional, así que, si UTEP no me hubiera ofrecido esta ventaja, no tendría manera de obtener la vacuna. No podría. Al igual mi esposo, es un regalo para mí poder recibirla”, dijo la estudiante.

Asimismo, Fernando Rojas, quien es un familiar de un estudiante en UTEP, dijo estar ‘feliz y agradecido’ por la oportunidad de recibir su vacuna en la facultad.

“Es muy bueno que estén ayudando a la comunidad, a los que podemos venir aquí, la familia ya va a estar más tranquila y agradezco a la Universidad por la oportunidad”, dijo Rojas.

¿Quién la recibe?

De acuerdo con las pautas estatales, la vacunación está actualmente abierta a los siguientes grupos:

Trabajadores de la salud de primera línea y residentes de centros de atención a largo plazo.

Personas de 50 años o más.

Personas mayores de 16 años (algunas vacunas sólo están autorizadas para personas mayores de 18 años y UTEP sólo está vacunando a partir de los 18 años en este momento) que tienen una condición de salud que aumenta el riesgo de enfermedad grave por Covid-19.

Personal escolar y de cuidado infantil.

Arreola dijo que aquellos que son elegibles para recibir una vacuna, deben completar el cuestionario de vacunación y dar su consentimiento en un formulario. Además deben ayudar a los miembros elegibles de su hogar a completar el cuestionario de vacunación en el que se deberá ingresar su número de identificación UTEP (el número 80 en su Tarjeta Miner Gold) para poder registrarse.

UTEP se comunicará con usted o con los miembros elegibles de su hogar para concertar una cita utilizando la información que proporcione en el cuestionario en el enlace anterior. Sólo aquellos elegibles, de acuerdo con las pautas estatales, serán contactados a través del correo electrónico proporcionado en el cuestionario cuando las vacunas estén disponibles”, se informó.