Ofrece Sheriff amnistía para evitar arrestos

El Paso.- En el marco de la Operación Calles Seguras oficiales adscritos a la Oficina del Sheriff del condado en conjunto con otras agencias policiales locales llevarán a cabo una redada de órdenes de aprehensión después del Período de Amnistía a realizarse del 12 al 27 de agosto.

De acuerdo a las autoridades policiacas durante este tiempo, toda persona con una orden de arresto pendiente, las cuales suman tres mil, puede beneficiarse para evitar ser arrestado en su hogar o lugar de trabajo. La redada de órdenes de arresto se llevan del 28 de agosto al 1 de septiembre.

“Aquellas personas que tengan una orden judicial pueden utilizar la reserva rápida en el centro de detención del centro, que toma tan solo 45 minutos”, dijo el sargento Jesús Elías, encargado de la Sección de Órdenes de Arresto y Transportación de Personas Buscadas por la Ley.

Mencionó que es importante que los infractores se entreguen en el tiempo especificado ya que la estadía de permanecer en la cárcel es mucho menor que cuando los captura la autoridad.

“Tenemos un programa rápido que ayuda a la gente que cuando ingresa a la cárcel en 45 minutos puede recobrar su libertad.

Explicó que lo único que necesitan es contactar a una agencia afianzadora para tramitar la garantía con esa organización y hablar con la cárcel para saber que tipo de cargo tienen y cuanto es la fianza que tienen.

Previo a esta redada se va a dar la oportunidad a todas las personas que tienen órdenes de arresto a que se acerquen para evitar ser arrestadas en público

“Queremos dar la oportunidad a toda esta gente que tiene órdenes de arresto de venir a entregarse de una manera pacífica sin necesidad de que lo ande buscando la ley”, dijo el sargento Elías,

Agregó que muchas veces los oficiales se encuentran con la familia, adultos mayores o niños “ y esto es muy traumático para ellos, especialmente los hijos de que vean a sus padres o madres ser arrestadas”.

Indicó que la cooperación trata de evitar todo eso hablando con ellos primero a ver si se quieren entregar, si nos pueden ver en algún lado o si quieren ir a la cárcel a entregarse.

“Nosotros aquí en la Oficina del Alguacil siempre tratamos de ayudar a la gente y les damos la chanza para que se entreguen antes de que vayamos por ellos”.

El resolver su situación ante las autoridades los infractores no solo eliminarán el hecho de no aparecer bien del costo total de su orden de arresto, sino que también la policía promete no detenerlo cuando comiencen su redada de orden de arresto.

De lo contrario las fuerzas del orden tocarán a su puerta o lo visitarán en su lugar de trabajo, “y no será agradable porque terminará esposado en la parte trasera de un coche de policía”.

Mencionó que dentro de los cargos que enfrentan estas personas se encuentran: asaltos a familia, robos menores y mayores y felonías como robos agravados, asaltos sexuales, entre otros. En eso estamos enfocados.

Detalló que el cooperar con la policía les ahorrará tiempo y dinero porque de esta manera no perderán tiempo en el trabajo. No se sabe cuánto tiempo van a durar en la cárcel si son capturados, pero si ellos vienen y se entregan es mucho mejor porque es una cosa rápida.

De hacer caso omiso a esta amnistía agentes de las diversas corporaciones policiacas saldrán a las calles y en un lapso de 5 días -del 28 de agosto al 1 de septiembre- acudirán a los domicilios y fuentes de trabajo por los infractores de la ley.

Del 10 al 19 de agosto la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso y la Administración de la Corte del Condado comenzaron una campaña en los medios para la Operación Calle Segura 2023.

La campaña en los medios alentará a las personas con órdenes de arresto por delitos graves a entregarse en el centro de detención del centro utilizando Fast Track Booking.

El período de autoentrega para la Operación Calles Seguras comenzará el 12 de agosto, cuando la lista de órdenes de arresto pendientes se publicará en los sitios web del condado y en todos los medios de comunicación.