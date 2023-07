Ofrece santuario de Texas ‘adoptar’ a jirafa Benito

Con el ofrecimiento de un santuario de vida silvestre, localizado en Boyd, Texas, suman dos los espacios en los que la jirafa ‘Benito’, huésped del Parque Central en Ciudad Juárez, pudiera vivir en condiciones óptimas en los Estados Unidos, afirmó Laura Sánchez-Jácome, ambientalista y defensora de los animales, quien denunció la falta de cuidados y crueldad animal.

Sánchez-Jácome dijo que el primero de éstos fue el de un zoológico tipo safari que se interesó por la adopción del animal e incluso venir por él con el apoyo de personal especializado para su traslado sin costo alguno para el estado de Chihuahua.

De acuerdo a la animalista este nuevo santuario, situado a 30 millas (48 kilómetros) de la ciudad de Fort Worth, forma parte de los santuarios de la organización conocida como The Wild Animals Sanctuary, con sede en Keenesburg, Colorado.

“El lugar cuenta con más de seis hectáreas de vegetación natural y estamos comprometidos en llevar a cabo el proceso de importación de la jirafa y su liberación de manera legal, además de utilizar el equipo de transporte requerido para que llegue a su destino final”, expresó Pat Craig, director ejecutivo de The Wild Animal Sanctuary.

Manifestó que ayer jueves se tenía programada una visita al Zoológico de El Paso, a la que asistiría Rogelio Muñoz, administrador del Parque Central, con el fin de recibir información acerca de los cuidados que deben tener este tipo de animales, pero no acudió, dejando ‘plantados’ a su director Joe Montisian y personal del parque animal.

El propósito de esta cita era educar sobre el cuidado y espacio apropiado en el que deben encontrarse las jirafas en zonas fuera de su hábitat o lugares considerados como zoológicos, tal como es el caso del Parque Central en Ciudad Juárez, donde la jirafa Benito habita desde el 3 de mayo del presente año.

“Una especie en extinción tal y como lo es Benito, debe tener cuidados especiales, agua limpia y una dieta controlada”, dijo quien en su visita a ese lugar encontró que la jirafa no era atendida como debería ser.

Expresó que no cuenta con un refugio adecuado, y que si bien tiene una casa, ésta fue construida con block, un material muy caliente lo que provoca que el animal siempre esté afuera.

“Yo vi gente acercarse a la jirafa y darle alimentos que ellos mismos consumen como burritos, papas fritas y los llamados takis. No hay control alguno, no hay personal especializado, ni mucho menos de fauna silvestre”, dijo la proteccionista, quien denunció que en esos patios los animales se comen a ellos mismos.

De acuerdo a los especialistas la jirafa es un animal herbívoro. Su dieta se basa en hierbas, arbustos, frutas, semillas y hojas de árboles. Pueden ingerir unos 34 kilos de follaje al día. Su comida favorita, al igual que la de las cebras y elefantes, son las acacias.

Indicó que otro de los puntos era aclarar que Benito no se iba a vivir al zoológico de esta ciudad tal y como lo han expresado algunas voces ciudadanas.

Añadió que en el movimiento de defensa a Benito, al cual se han sumado más de 140 mil personas de todo el mundo a través de la plataforma digital www.change.org., se ha dado porque se ha visto la falta de capacidad y ausencia de personal especializado para atender no sólo a Benito, sino a todo tipo de animales exóticos que han habitado a lo largo de los años en este parque.

Enfatizó que hasta ahora no se ha proporcionado de manera oficial ni tampoco al público en general ningún documento tales como la procedencia legal del animal ni plan de manejo o cuidado bajo la ley de conservación de fauna silvestre no sólo de la jirafa, sino tampoco de ninguno de los otros animales que habitan en el Parque Central y que se encuentran en la misma situación deplorable.

Sánchez-Jácome, consideró que hay un ‘aferramiento’ de las autoridades por no dejar ir a Benito ni reconocer la falta de cuidados que se ofrecen a todos los animales del parque, el cual legalmente no es un zoológico.

“Pero yo también me aferro a hablar con la gobernadora Maru Campos porque pienso que al abordar el tema y exponerle las opciones que tenemos seguramente va a ser una gobernadora empática y consciente con el medio ambiente y la fauna silvestre. Tengo fe en que accederá”.

A pesar de que el tema se ha politizado y se han mezclado otros intereses, la paseña con raíces mexicanas, recalcó que ella no pertenece a ningún partido y simplemente “soy alguien de El Paso que le encantan los animales y dedica su tiempo libre a su cuidado. Soy ama de casa, tengo mi trabajo”.

Detalló que de Modesto, la jirafa que murió en 2022 en ese mismo parque, nunca se hizo tanta nota pública que reflejara cómo vivía y qué tipo de alimentos comía como se ha hecho ahora.

“… es realmente triste que los gobiernos y la gente no sean empáticos con lo que está sucediendo en sus alrededores. Creo que como humanos y como ciudadanos es necesario ser un poquito más sensibles y saber que los animales no son para nuestro entretenimiento sino que deben ser cuidados, como éstos que están en peligro de extinción.

“Estos animales sobreviven no viven y el hecho de que los tengan sobreviviendo sólo para exhibición y subir visitas, como se me dijo a mí, no es justo, dijo al enumerar a conejos, patos, gallinas, y pavorreales que tienen en el Parque Central.

Apuntó que nunca visualizó la respuesta y el interés internacional del caso por salvar a Benito por lo que ahora más que nunca seguirá en su lucha de defensa y trasladarlo a un parque animal establecido en los Estados Unidos.

Insistió que también buscará la entrevista con la gobernadora de Chihuahua, quien hasta ahora no ha respondido a su llamado, por ser la única persona que pudiera atender su petición.

“Como personas que amamos a los animales, organizaciones interesadas en el bienestar de los animales debemos estar involucradas y concientizarnos sobre esta problemática. Es triste ver a los animales en la condición en la que están y gente que no se apiada de ellos ni de esa condición”, concluyó la animalista.