Ofrece EU ‘medidas protectoras extraordinarias’ a migrantes

Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, Arizona— Este bosque de cactus en la frontera entre Estados Unidos y México se encontraba tranquilo un día reciente. No había cruces masivos de familias migrantes. No había gente corriendo. Sólo dos hombres fueron capturados intentando entrar a hurtadillas al desierto de Arizona.

Luego el agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Daniel Hernández, divisó a un adolescente bajo un junípero, vestido como si fuera a la iglesia. Cuando el agente se acercó, el adolescente pronto se rindió.

“¿Acaso tienes miedo?”, le preguntó Hernández en español. El joven asintió y dijo que su nombre era Marco y que era de Guatemala. Tenía 14 años, pero se veía más pequeño vistiendo un saco de gran tamaño, camisa y pantalones, y un par de zapatos Oxford demasiado grandes.

Hernández se quitó sus lentes de sol para verse menos intimidante. Le preguntó a Marco quién lo había dejado ahí, cómo es que sabía dónde estaba la frontera, y si traía agua y comida.

“¿Tienes hambre?” preguntó. “¿Cuándo fue la última vez que comiste?, ¿ayer?, ¿quieres una galleta?”.

Las muertes de dos menores guatemaltecos en diciembre y los grupos masivos de familias centroamericanas que cruzan la frontera están transformando el papel de la Patrulla Fronteriza, de la seguridad nacional al alivio humanitario, incluso ahora que el presidente Donald Trump ha declarado la situación como una emergencia nacional.

Más de la mitad de las personas que han sido puestas bajo custodia en meses recientes han sido padres con sus hijos, con cientos rindiéndose ante las autoridades, por lo regular en ubicaciones un tanto aisladas.

En otros casos, los adolescentes como Marco viajan por sí solos. Más de mil 800 padres centroamericanos con sus hijos, un número récord, cruzaron de manera ilegal la semana pasada, el día que Trump estuvo en El Paso, Texas, para hablar sobre la necesidad de un muro fronterizo.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, prometió “medidas protectoras extraordinarias” después de los decesos de Jakelin Caal, de siete años, y de Felipe Gómez Alonzo, de ocho, quienes cruzaron hacia Estados Unidos con sus respectivos padres. Desde entonces, el Gobierno federal dice que ha incrementado dramáticamente su personal médico en la frontera.

Sin embargo, un mexicano murió bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza esta semana. Y grupos defensores advierten que las remotas áreas por donde las familias están cruzando, y los abarrotados centros de detención de la dependencia, aún imponen serios riesgos, especialmente para los niños pequeños.

Equipos médicos de la Guardia Costera, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y nuevos contratistas privados han estado atendiendo y examinando a los menores migrantes en la frontera. Los agentes fronterizos, cientos de los cuales son también paramédicos, están patrullando áreas mucho más remotas, con el apoyo de helicópteros, autobuses y SUVs. El ejército de Estados Unidos también está ayudando con la evaluación y tratamiento de los migrantes.

“Nos hemos estado adaptando a estas nuevas realidades”, dijo el asesor de alto rango de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a quien se le permitió hablar únicamente bajo condición de anonimato.

Las muertes de Jakelin y Felipe continúan bajo investigación, y el oficial dijo que el Departamento de Seguridad Nacional aún no ha encontrado señales de una crisis de salud pública en la frontera. La más grande dificultad, según agentes de la Patrulla Fronteriza, son los grupos grandes de migrantes –conformados de 200 a 300 personas– que cruzan en lugares muy distantes, abrumando los recursos de la dependencia.

Cincuenta y ocho grupos de gran tamaño cruzaron de octubre a enero, comparados con los 13 grupos que cruzaron durante el mismo periodo del año pasado.

Algunos migrantes arriban con resfriados, tobillos lastimados, huesos fracturados, varicela y gripe. Un niño pequeño que cayó de un vehículo en movimiento en México fue traído a la frontera de Estados Unidos en enero con un posible brazo fracturado. Una adolescente se fracturó varias vertebras tras caer de un muro de 18 pies (5.4 metros) de alto en la frontera en diciembre.

La CBP les ha dado a los agentes de la Patrulla Fronteriza una orientación mucho más “amplia” para revisar a cada menor –incluyendo aquellos que arriban con los grupos de gran tamaño– y de preguntarles si están enfermos, lesionados, deshidratados o si tienen hambre. Los agentes también se han provisionado con fórmula para bebé, pañales y suministros sanitarios para las mujeres en sectores como Yuma, donde el 90 por ciento de los que cruzaron la frontera en enero eran familias y menores que viajaban solos.

Los migrantes que se encuentran enfermos son enviados a un hospital. El resto son llevados a estaciones de la Patrulla Fronteriza para ser revisados con mayor detalle. Los doctores y enfermeras les revisan sus signos vitales, les levantan expedientes médicos y les dan medicinas.

En una instancia, el 24 de enero, el DHS transportó a un médico y a otros miembros del personal en helicóptero a una estación de la Patrulla Fronteriza en el sector de Tucson para examinar a 130 menores. Dos adolescentes con temperatura alta fueron llevados a un hospital.

Aun así, el gran número de familias que arriban acarrean consigo un significativo riesgo, según oficiales, debido a que muchos cruzan hacia Estados Unidos por áreas menos pobladas, con muy pocos agentes y donde los centros médicos son escasos, o inexistentes.

El oficial dijo que la dependencia está enviando a doctores generales que pueden atender a una amplia gama de personas –incluyendo menores y embarazadas. Pero la Academia Americana de Pediatría dijo que ha instado al comisionado de la CBP, Kevin McAleenan, a que contrate médicos entrenados en Pediatría, o que al menos acepte a pediatras voluntarios, debido a que los menores requieren de un cuidado más especializado.