Ofrece EPCC a militar flexibilidad educativa

En medio de los ejercicios de campo en Fort Bliss, el trabajo, la familia y haber sido enviado a Corea del Sur, Jason Cannavino, un soldado del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army) en servicio activo decidió que quería completar su título de nivel asociado.

Necesitaba una universidad que se ajustara a su apretada agenda y un plan de estudios que ofreciera cursos nocturnos y cursos en línea. Fue entonces cuando su esposa y los consejeros del Centro Educativo de Fort Bliss sugirieron El Paso Community College (EPCC).

“Necesitaba una escuela que pudiera trabajar conmigo”, dijo Cannavino. “EPCC tenía campus que estaban cerca de Fort Bliss y de mi casa, por lo que era muy conveniente para mí ir a clases tan pronto como saliera del trabajo”, dijo.

“La flexibilidad de EPCC con los distintos campus, así como los cursos en línea, fue excelente, ya que, al estar en el Ejército, puede ser difícil intentar encajar en una clase o dos”, agregó.

Si hacer malabares con el trabajo, los ejercicios de campo y la paternidad no fuera suficiente, Cannavino fue enviado en una misión a Corea del Sur durante dos meses, mientras estaba matriculado en la escuela.

Con la ayuda de sus profesores, Cannavino dijo que no sólo pudo completar sus cursos y graduarse, sino que también pudo adquirir experiencia práctica en su campo de estudio.

A través del plan de grado en Comunicaciones, se requirió que Cannavino completara horas de servicio u horas de voluntariado en una organización relacionada con los medios de comunicación destinada a brindar a los estudiantes experiencia práctica en el campo de su elección. Cannavino habló con su profesora, Alex Hinojosa, quien sugirió otras formas en que podría completar este requisito.

“Terminé trabajando junto al Oficial de Asuntos Públicos de mi unidad y tuve la oportunidad de tomar fotos y ayudar a escribir comunicados de prensa con él”, dijo Cannavino.

De las 161 fotos que tomó Cannavino, 46 de ellas se publicaron en la página de Facebook de la unidad y dos de ellas se publicaron en el periódico Fort Eustis, una de las cuales apareció como foto de portada.

Los planes futuros de Cannavino son continuar su educación en la Universidad Old Dominion para obtener su licenciatura en Comunicaciones, mientras continúa sirviendo a su país.

“Siento que el lado de las Comunicaciones me da una visión diferente de todo lo que hago y me ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. También planeo pasar del lado alistado del Ejército al Cuerpo de Suboficiales. Este ha sido uno de mis objetivos durante bastante tiempo y ahora que he completado con éxito mi título de asociado, puedo dar el siguiente paso para alcanzar ese objetivo”.