Ofrece Condado elecciones seguras

Electores decidirán si votan en persona o por correo

La Oficina Electoral del Condado de El Paso ha tomado medidas significativas para promover la seguridad durante las próximas elecciones locales, incluyendo el agregar precauciones para la prevención del Covid-19.

La competencia sobre las reglas estatales relacionadas con el voto por correo y el conflicto sobre la elegibilidad para hacerlo dejó a algunos votantes confusos. Sin embargo, Lisa Wise, administradora electoral del Condado de El Paso, comentó que a pesar de esas batallas legales, la calificación para que El Paso vote por correo sigue sin ningún cambio.

“Obviamente, votar por correo ha estado al frente de las opciones desde que empezó la pandemia. Ha habido varios casos que han pasado por las cortes, y lo que estamos haciendo en este momento es procesar las peticiones para votar de la misma manera que siempre lo hemos hecho. Si usted envía su formato de petición para votar y es llenado completamente, lo vamos a procesar y enviarle una boleta”, dijo Wise.

Para poder calificar para enviar el voto por correo, los electores deben tener más de 65 años, tener una discapacidad o enfermedad, estar fuera del condado el día de la elección o estar en la cárcel pero no haber sido condenado por un delito mayor.

Aunque una corte de Texas ratificó recientemente que el no tener inmunidad contra el Covid-19 no es una causa suficiente para recibir una boleta por correo, Wise hizo notar que el proceso de recibir la petición para votar por correo no incluye investigar los reclamos de discapacidad de los votantes.

“Nosotros procesamos las peticiones para obtener la boleta como son llenadas. No somos médicos ni investigadores --- todo depende de la discreción del votante. No hay nada que vaya a cambiar sobre la manera en que verificamos los votos por correo”, agregó.

Wise les urgió a los votantes que califican para votar por correo que envíen su solicitud, con el fin de minimizar el número de personas en los lugares en donde están las urnas. “Hay mucha gente que le fascina acudir a las urnas, y créanme que yo lo apreció más que nadie, pero si ellos califican, podría ser mejor que voten por correo”.

La próxima elección de El Paso será un desempate para definir a algunos competidores de las primarias republicanas y demócratas que se llevaron a cabo en marzo en donde ningún candidato obtuvo más de la mitad de los votos.

El Día de la Elección será el 14 de julio y la votación temprana empezará el 29 de junio y durará hasta el 10 de julio. La fecha límite para entregar la petición para votar por correo será el 2 de julio.

Votar será opción individual

Rebecca Reza, una reportera de deportes que trabaja por su cuenta y tiene 40 años, vive con su padre de 75 años.Ella y sus familiares siempre se aseguran de votar en las elecciones locales, estatales y federales.

Reza comentó que para la próxima elección de la segunda vuelta que se efectuará el 14 de julio, su papá votará por correo mientras que ella lo hará en persona en unas urnas que están en su vecindario.

“Mi papá cuida a mi abuela que tiene 97 años. Mi papá está realmente bien de salud, pero debido a que cuida a mi abuela, me dijo que el cree que debería votar por correo”, y yo le respondí “Sí, definitivamente, deberías hacer eso”, relató Reza.

Sin embargo, Reza, no está preocupada por ir a votar en persona. Dijo que en su hogar, es la única que hace la mayoría de los mandados y anda fuera casi todo el tiempo. Recientemente se hizo la prueba para detectar el Covid-19, después de participar en una protesta local y dio negativo. Además, dijo que el lugar en donde acude a votar en raras ocasiones hay muchas personas haciendo fila.

Precauciones en casillas

Se están tomando precauciones en los lugares en donde se puede votar en todo El Paso y están diseñadas para que la votación en persona sea lo más segura posible, comentó Wise. Explicó que la oficina electoral del condado ha aprendido de las elecciones de otros estados durante la pandemia del Covid-19 y ha trabajado para asegurarse que hay suficientes lugares para votar y empleados electorales.

“Nuestras máquinas van a estar a seis pies de retirado, así que, vamos a tener menos máquinas que lo que normalmente tenemos. Todos nuestros empleados van a tener que usar mascarillas y protección facial. Vamos a tener lápices ópticos desechables para que los votantes no tengan que tocar la pantalla. También contaremos con desinfectante para manos en cada lugar”, comentó Wise, quien detalló que se tendrá una atención cuidadosa a cada punto de contacto durante el proceso de votación.

“Después de cada votante, el área va a ser limpiada”.

Renslar Keagle de 72, un empleado electoral que ha desempeñado ese trabajo durante más de 25 años, comentó que una manera en que los votantes de El Paso pueden mantenerse seguros en las urnas es votando anticipadamente, ya que es un momento en que los electores pueden escoger de entre 30 lugares para votar anticipadamente en El Paso.

Keagle comentó que esos lugares tienden a estar mucho menos concurridos durante la votación temprana que el Día de la Elección, lo cual hace que la votación temprana sea una buena manera de mantener la distancia social.

“Hay mucha gente que dice “no voy a votar hasta el Día de la Elección”, cuando la votación temprana sería una manera más conveniente y creo que es más segura. La votación temprana va a ser más segura porque va a llevarse a cabo durante un período prolongado de tiempo, no van a haber filas muy largas y en muchos de los lugares para votar hay más espacio para poder hacerlo”, dijo Keagle.

Dora Téllez de 63 años, quien también es una empleada electoral que trabaja en las instalaciones de Marty Robbins, está de acuerdo con Keagle, y dijo que desea que más votantes aprovechen la oportunidad de la votación temprana. “La gente es desidiosa cuando van a votar. Usualmente estamos allí durante dos semanas y hasta trabajamos los fines de semana, no sé por qué esperan hasta el último día”.

El mensaje de Wise a los votantes tiene una doble misión: asegurarles que la votación en persona en El Paso está siendo de lo más segura posible, y les está urgiendo a los electores que sean pacientes en los lugares para votar debido al tiempo extra que se necesita para tomar precauciones contra el Covid-19.

“Para los empleados electorales, ésta es la primera vez que han operado en una elección durante una pandemia, y ellos son nuestros vecinos y amigos. Ellos están haciendo lo mejor que pueden. Hemos tenido suerte de que esos empleados hayan querido salir y asegurarse que la elección transcurra tranquilamente. Los votantes que tengan cualquier duda pueden llamar a nuestra oficina o navegar en nuestro sitio en la web y vamos a poder ayudarlos de cualquier manera que podamos”. (René Kladzyk/El Paso Matters)