Obtiene periodista paseño el prestigiado Premio Pulitzer

El periodista paseño Luis Fernando Carrasco Ávila, ex empleado de esta casa editora, fue galardonado con el prestigiado Premio Pulitzer 2022 por su participación en un trabajo editorial denominado ‘La gran mentira’, elaborado por el periódico Houston Chronicle, y en el que se abordó el tema de la elección presidencial de los Estados Unidos en 2021.

En esta serie de editoriales, Lisa Falkenberg, Luis Carrasco, Michael Lindenberger y Joe Holley examinaron décadas de intentos republicanos de difundir conceptos erróneos sobre el fraude electoral y restringir los derechos de voto. ‘The Big Lie’ (“La Gran Mentira”) le valió al Houston Chronicle su segundo premio Pulitzer en 2022.

“Me siento muy emocionado y muy orgulloso de haber obtenido esta distinción, aunque el día en que me lo dijo mi ex editora no sentí nada. Era tanta la sorpresa y las emociones que no lo podía asimilar. Aún no me la creo”, dijo entre risas de nerviosismo el ex redactor editorial y miembro del consejo editorial de Houston Chronicle, quien ahora labora para el Seattle Times, en el estado de Washington.

El reportero y editor de publicaciones en inglés y español en Texas, Arizona y Tennessee y quien en sus inicios laboró para ‘Looking El Paso’, una publicación comercial de Paso del Norte Publishing Inc., y como editor asistente durante la fundación de El Diario de El Paso, junto a su ahora esposa Perla Trevizo, manifestó que como periodista siempre soñó con obtener este premio.

“Aunque lo soñé es algo que no te imaginas porque a veces, y como residentes fronterizos, tenemos complejo de inferioridad al sentirlos aislados al pensar que nadie saldrá de aquí, El Paso”, expresó el galardonado, quien en breve recibirá la medalla y una compensación económica como parte del premio de periodismo más importante en Estados Unidos.

Recordó que en su juventud soñaba con ser actor y que algún día ganaría el Oscar, pero cuando ingresó a las filas del periodismo soñó con ganarse el Pulitzer, algo equivalente al Oscar en esta profesión, aunque nunca imaginó que lo ganaría a sus 45 años.

“Esto demuestra de que todo se puede, nunca sabes cómo te va a llevar la vida… nada es imposible”, afirmó Carrasco, quien aprovechó para agradecer a El Diario de El Paso el que le haya dado la oportunidad de iniciar su carrera periodística justo con el lanzamiento de El Diario de El Paso, en mayo del 2005. “Siempre estaré agradecido por esa gran oportunidad”, dijo tras recordar a sus superiores y compañeros de redacción.

“Este premio se los dedico a mis padres, Dora María y Guadalupe, quienes siempre estuvieron dedicados a mi educación y a la de mi hermano Eduardo, para que nos desarrollemos como profesionistas…y a mi esposa, Perla, quien también está en esta profesión del periodismo”.

Manifestó que el proyecto ganador se enfocó en diferentes aspectos de lo que eran las elecciones presidenciales y las restricciones impuestas por el entonces presidente Donald Trump, en especial en Texas, en el que se sembró el miedo electoral bajo la figura de ‘fraude’.

“La meta era educar en el sentido de desmentir las alegaciones de parte del ex presidente Trump y de algunos funcionarios públicos, como el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el procurador Ken Paxton”, comentó el editorialista.

Indicó que el trabajo era demostrar que el fraude no existía de la manera en que se estaba intentando pintar y concientizar a la gente de que la mayoría en la legislatura estatal en Texas logró restringir el voto basado en mentiras y el miedo electoral cuando realmente no existía. Al final se impuso Joe Biden con amplia ventaja de votos electorales.

Para Carrasco, el trabajo realizado fue un verdadero trabajo de equipo y lo calificó como un buen trabajo: “la temática correcta en el lugar indicado y en el momento indicado. Me parece que eso fue los que atrajo la atención de los jueces del Pulitzer”, agregó el columnista al resaltar que la presencia de la pandemia lo hizo un poco complicado.

Explicó que con este antecedente en las próximas elecciones cualquier cosa puede pasar, porque los republicanos tomarán más poder. “Hay mucha incertidumbre y aunque suene exagerado la democracia está en peligro, ahora eso es factible”, finalizó, no sin antes agradecer la muestras de apoyo de amigos, conocidos y extraños, quienes al enterarse lo han felicitado y deseado lo mejor.

Con casi 20 años en el ejercicio periodístico, el originario de El Paso pero criado en Ciudad Juárez comentó que antes de unirse al Houston Chronicle, en 2019, formó parte de la junta editorial del Arizona Daily Star en Tucson, donde recibió varios premios estatales por artículos editoriales y de columna.