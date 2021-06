Obtiene alumna de UTEP prestigiada beca Fullbright

Ana-Flor Bernal posee una determinación estoica, un rasgo que la ha llevado a través de un viaje nómada a través de la educación superior que comenzó en la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y la llevó a una temporada docente en Guadalajara, Jalisco, México, antes de que la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) la llamara.

Lo que le espera a la licenciada en Literatura Estadounidense e Inglesa después de completar su trabajo de pregrado en diciembre de 2021 es trascendental. Bernal recibió el premio Fulbright U.S. Student Program como asistente de enseñanza de inglés para el año académico 2021-22. El programa está patrocinado por el Departamento de Estado y la Junta de Becas Extranjeras J. William Fulbright. Bernal es la tercer estudiante de UTEP en recibir este honor y la segunda en ser nombrada este año, un testimonio del estatus de la Universidad como la institución de investigación líder en Estados Unidos que sirve a los hispanos.

“Los mejores estudiantes de UTEP pueden competir con los mejores estudiantes de cualquier lugar”, dijo la presidenta de UTEP, Heather Wilson. “Estamos alentando a nuestros estudiantes excepcionales a postularse para estos honores tan competitivos y me complace ver que Ana-Flor y Aylin Duarte sean reconocidas por su beca y potencial por el programa Fulbright este año”.

El Programa de Estudiantes Fulbright de Estados Unidos es uno de los programas de intercambio académico más competitivos a nivel mundial. El programa financia completamente a los estudiantes norteamericanos mientras investigan, desarrollan proyectos creativos y/o enseñan inglés en el extranjero, todo mientras dedican parte de su tiempo a desarrollar una mayor comprensión entre los Estados Unidos y los países anfitriones.

El peso de un logro tan elevado hizo que Bernal dejara momentáneamente a un lado su habitual comportamiento tranquilo y sereno.

“Estaba con mi hermana cuando recibí la noticia”, dijo Bernal. “Normalmente estoy muy tranquila, no me emociono. Pero cuando leí el anuncio, simplemente caí al suelo. Yo estaba tan feliz. Me siento honrada de ser seleccionada para este prestigioso premio y ansiosa por tener la oportunidad de realizar investigaciones en el sistema educativo brasileño”.

Bernal se dirigirá a Brasil para enseñar inglés durante un año a partir de febrero de 2022. Estará cerca de Aylin Duarte, becaria de UTEP, una graduada de diciembre de 2020 que realizará investigaciones, participará en servicio comunitario y enseñará inglés en Argentina a partir del semestre de primavera de 2022.

La selección de dos estudiantes universitarios para el Programa de Estudiantes Fulbright en el mismo año subraya el compromiso de UTEP de brindar una educación excelente y comprometida. Además, destaca el impacto de la Oficina de Becas y Premios para Estudiantes, que se estableció en 2020 para crear conciencia sobre oportunidades como Fulbright y ayudar a los estudiantes de UTEP a solicitar becas y becas de posgrado y pregrado.

“Estamos encantados de que Ana-Flor pase un año en Brasil en una Ayudantía de Enseñanza de Inglés Fulbright”, dijo Melanie Meinzer, Ph.D., directora de la Oficina de Becas y Premios Estudiantiles. “Su pasión por enseñar y aprender sobre otras culturas e idiomas la convierte en una persona ideal para el programa”.

Bernal también recibió apoyo durante el proceso de solicitud de la doctora Barbara Zimbalist, profesora asociada de inglés en UTEP. Bernal se dirigió a Zimbalist, que ha recibido la beca Fulbright, para que le ayudara a navegar la parte de ensayo de su solicitud. El miembro de la facultad elogió la ética de trabajo de su alumno.

“El destacado trabajo académico de Ana-Flor, su servicio a nuestra comunidad UTEP y su entusiasmo por experimentar el mundo la convierten en una candidata fantástica para el Fulbright”, dijo Zimbalist. “Este premio reconoce sus excelentes logros aquí en UTEP y le ofrece nuevas e increíbles oportunidades para el futuro”.

Mientras Bernal espera recibir más detalles sobre su transición a Sudamérica, se toma el tiempo para aprender portugués y perfeccionar su conocimiento de la instrucción en el aula. Agradece la oportunidad de participar en el programa Fulbright.

“He disfrutado de mi tiempo en UTEP, este es el lugar adecuado para mí”, dijo Bernal. “He podido leer tantos textos increíbles y participar en algo nuevo cada semestre que he estado aquí. Espero que ser parte del programa Fulbright demuestre la calidad de UTEP. Deseo ya poder empezar”.

(Pablo Villa / Especial para El Diario de El Paso)