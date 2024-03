Obliga Cabildo a alcaldesa a devolver 24 mil dólares

Anthony, NM– La Junta Directiva de esta Ciudad votó para que la alcaldesa Diana Murillo devuelva miles de dólares del dinero de los contribuyentes.

En una votación de tres a uno, la Junta acordó que Murillo debería devolver los 24 mil dólares que el administrador de la Ciudad de Anthony le dio para honorarios legales después de que ella demandó al síndico de la Ciudad y alcalde pro tempore Gabriel Holguín.

“Murillo nunca debió de haber recibido ese dinero para una pelea legal personal”, dijo Holguín, luego de haber presentado y votado la consideración y acción para exigir a la alcaldesa Murillo que devolviera los fondos a la Ciudad que hayan sido utilizados para cualquier litigio.

No obstante, la alcaldesa afirmó que el dinero utilizado no fue para su defensa personal sino en defensa de la ciudad.

“El dinero no fue destinado para el pago de honorarios del abogado, lo que se gastó en eso no fue mi decisión, es la Ciudad y no voy a pagar algo que no me pertenece, no tiene nada que ver conmigo”, expresó la edil al referirse a la denuncia contra Holguín.

El pleito entre ambos lo comenzó Murillo el año pasado después de entablar una demanda en contra de Holguín, acusándolo de haber abusado de su poder al criticarla por poner fin a los comentarios públicos en las reuniones del Ayuntamiento de 2023. Ahí empezó todo.

Luego de la ordenanza del reembolso de los fondos de los contribuyentes utilizados en el litigio personal, los residentes asistentes a la junta pública aplaudieron el fallo.

En la actualidad Murillo también enfrenta una demanda presentada por un grupo de 15 residentes por su decisión de poner fin a los comentarios públicos en 2023.

En esa fecha la alcaldesa detalló que decidió poner fin a los comentarios públicos para evitar arrebatos y distracciones, no obstante sus oponentes consideraron que su postura era silenciar a sus críticos, una actitud que va en contra de la ley.

Recientemente la Junta de la Ciudad de Anthony aprobó una resolución de “censura de confianza” en la administración de la alcaldesa Diana Murillo al establecer que su administración “es un perjuicio para el bienestar de la ciudad, sus residentes y empleados municipales”.

De acuerdo al alcalde provisional, la Junta votó por unanimidad sobre la resolución formal que señala que, a pesar de que no se sienten seguros con lo que está haciendo Murillo, ella seguirá siendo alcaldesa de Anthony.

Se asentó que el liderazgo de Murillo, calificado como ineficaz, arrojó una luz negativa sobre la ciudad de Anthony. La resolución de censura también acentúa que a Murillo le faltó liderazgo en el manejo de responsabilidades y gestión del personal.

Se dijo que el utilizar fondos de la Ciudad sin autorización del Cabildo fue un comportamiento poco ético.

El haber ignorado las ordenanzas y resoluciones de la Ciudad, consideradas ley para la Ciudad de Anthony, los funcionarios electos y los ciudadanos, así como la falta de participación comunitaria que incluye la totalidad de los intereses de la comunidad, fue un comportamiento inaceptable.

Ante la resolución de censura, Murillo dijo que: “Estoy comprometida a trabajar con la Junta Directiva para proteger los mejores intereses de los residentes de la ciudad de Anthony”.

No obstante la resolución señala que el liderazgo ineficaz de Murillo ha colocado al Gobierno de Anthony en una situación críticamente desfavorable en la comunidad.

Además de ser alcaldesa de Anthony, Murillo se desempeña como comisionada por el Precinto 2 del Condado de Doña Ana, para el cual fue electa en 2020. Su mandato de cuatro años finaliza el 31 de diciembre de 2024 y es elegible para buscar la reelección.

