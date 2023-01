Nuevos métodos generan más graduados en EPCC

En todo el país, universidades como El Paso Community College están impulsando horarios de clases flexibles y otras iniciativas, como planes de estudios específicos, en un esfuerzo por aumentar las tasas de graduación y certificación.

Esa estrategia parece estar funcionando.

Un estudio publicado por Complete College America en diciembre de 2022 mostró que las instituciones de dos años en Texas casi duplicaron sus tasas de finalización de 2015 a 2020. Los investigadores creen que las iniciativas centradas en los estudiantes ayudaron a las universidades a lograr una tasa de graduación del 13%, frente al 7% durante ese período.

La tasa nacional de finalización (tres años para un título comunitario y seis años para un título universitario) aumentó un promedio del 6% durante el período de investigación.

En EPCC, el aumento de la tasa de finalización fue menor que el promedio estatal, pero aún positivo. Según la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, el 24.1% de los estudiantes de tiempo completo y el 10.3% de los estudiantes de medio tiempo obtuvieron sus títulos de EPCC en 2021 en comparación con el 22% y el 7.7 %, respectivamente, en 2019.

Asesores, pieza clave

Jasmine Rico Maldonado, estudiante de microbiología de segundo año en El Paso Community College, dijo que aprecia a los asesores de EPCC que la ayudaron a manejar su horario de clases. Ella planea transferirse este verano a la Universidad de Texas en El Paso, obtener su licenciatura en microbiología, encontrar un trabajo en investigación del cáncer y obtener un título de posgrado.

“Mis asesores hicieron las cosas mucho más fáciles”, dijo. “Siempre estuvieron ahí para guiarme”.

Maldonado, originaria de Santa María, California, creció con su padre, un trabajador agrícola, y pasaba los veranos recogiendo fresas para ganar dinero para su familia. Después de graduarse, se casó con un médico de combate del ejército estacionado en Fort Bliss, un puesto militar en El Paso.

La estudiante universitaria de primera generación comenzó en EPCC en el otoño de 2021 y rápidamente se involucró en la investigación biomédica centrada en las bacterias del Río Grande. A mediados de 2022, dio a luz a un hijo.

“Es importante para mí graduarme debido a mis antecedentes”, dijo Maldonado, de 22 años, cuyo hijo ahora tiene 6 meses. “Quiero hacer la diferencia”.

Carlos Amaya, vicepresidente de Servicios Estudiantiles y de Inscripción de EPCC, dijo que en 2015 el colegio comenzó a introducir varias reformas importantes enfocadas en el servicio al cliente para que el proceso de reclutamiento, inscripción y asesoramiento sea más comprensible para los estudiantes y sus familias.

Hizo hincapié en que la universidad, que inscribió a 24 mil 203 estudiantes en el otoño de 2022, trabaja para que los estudiantes se sientan bienvenidos en sus cinco campus porque los altos niveles de comodidad a menudo se traducen en mejores resultados para los estudiantes.

Amaya dijo que la universidad supervisa el progreso académico de los estudiantes de primer año para que los asesores puedan ayudar cuando sea necesario, y aumenta la inscripción en los cursos para que los funcionarios puedan decidir si se deben ofrecer secciones adicionales. También mencionó que el 67% de la facultad son estudiantes universitarios latinos de primera generación que pueden relacionarse con los problemas que enfrentan los estudiantes de EPCC.

La universidad ha desarrollado nuevas opciones de títulos y programas basadas en la demanda de la industria para alentar el reclutamiento, la retención y la finalización, dijo Steven E. Smith, vicepresidente de Instrucción y Educación de la Fuerza Laboral de EPCC.

Recientemente lanzó un título en ecocardiografía (ultrasonido del corazón) y planea implementar un programa de Técnico en Atención al Paciente de un año de duración que producirá graduados para campos de atención médica de alta demanda.

Estrategias de éxito

Smith dijo que la universidad también ha comenzado a utilizar un modelo de educación basado en competencias en el que los estudiantes pueden probar los cursos requeridos en función de sus conocimientos y competencias. El modelo es en gran medida a su propio ritmo. Amaya agregó que la universidad continúa revisando los programas para ver dónde puede reducir la cantidad de horas de crédito para obtener un título o una credencial.

Los esfuerzos de EPCC se alinean con los que se promueven a través de Texas Pathways, que están diseñados y administrados por Texas Success Center (TSC), una parte de la Asociación de universidades comunitarias de Texas, una agencia no gubernamental que presta servicios a los 50 distritos de universidades comunitarias públicas del estado.

La estrategia de vías, desarrollada en 2016, ayuda a las universidades a evaluar, alinear e integrar su trabajo para aumentar el éxito de los estudiantes, dijo Kristina Flores, directora de investigación y evaluación de TSC.

El enfoque involucra cuatro pilares: mapear el camino de los estudiantes hacia un objetivo final, ayudar a los estudiantes a elegir y entrar en un camino, mantener a los estudiantes en su camino y garantizar que los estudiantes estén aprendiendo.

Flores dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que las universidades del sistema se han comprometido con Texas Pathways, que ayudan a los estudiantes a obtener credenciales significativas que los conducirán a trabajos de alto valor o a la transferencia a universidades sin pérdida de créditos. Ella dijo que esta estrategia ha llevado a tasas de finalización más altas y eso beneficia a los estudiantes y al estado.

“Los colegios comunitarios juegan un papel importante en la preparación de los tejanos para obtener credenciales que los conduzcan a carreras que puedan mantenerlos a ellos y a sus familias”, dijo Flores.

Charles Ansell, vicepresidente de CCA o f research and policy y el autor principal de “Building on Completion Gains: Amplifying Progress and Closing Persistent Gaps”, dijo que parte de la razón detrás de las tasas de finalización mejoradas era que las instituciones académicas compartían información sobre las mejores prácticas para hacer que la educación superior fuera más eficiente. económico y valioso. Llamó a Texas un socio fuerte en este esfuerzo y elogió los esfuerzos del estado para hacer que la educación superior sea más asequible, particularmente a nivel de colegio comunitario.

Ansell enfatizó la importancia de las tasas de finalización porque los títulos y las credenciales brindan movilidad financiera a los graduados y brindan a las comunidades una fuerza laboral más grande y mejor educada para atraer y sostener industrias de alto impacto.

El funcionario de CCA mencionó el sistema Lone Star College (LSC) en Houston como otro ejemplo de un distrito que ha aumentado su número de graduados. El sistema, que tiene más de 85.000 estudiantes en ocho campus, tuvo una tasa general de finalización del 93,1 % en 2022, en comparación con el 85,5 % siete años antes, según Bill Van Rysdam, director de relaciones con los medios y comunicaciones de LSC.

Van Rysdam dijo en un correo electrónico que el sistema LSC implementó numerosas iniciativas en línea con las estrategias de CCA y TSC para incluir una propuesta para mejorar los cursos de acceso en línea en matemáticas, inglés y experiencias de primer año.

Ansell dijo que las reformas generales también benefician a los aproximadamente 4 millones de tejanos que tienen algunos créditos universitarios pero no un título. Dijo que las universidades deben estar atentas a las necesidades de los estudiantes subrepresentados como los latinos y los estudiantes no tradicionales como los mayores de 25 años que a menudo equilibran sus estudios académicos con el trabajo y las obligaciones familiares multigeneracionales.