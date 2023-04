Nuevo plan de salud de SISD dispara precios médicos

Rita Madrid, maestra de tercer grado en Sgt. La primaria Roberto Ituarte, normalmente pagaba alrededor de $100 al mes para cubrir el costo de los medicamentos de su hijo bajo el plan de seguro médico anterior del Distrito Escolar Independiente de Socorro.

Después de que SISD cambió su proveedor de Cigna a Aetna en enero, el costo de las recetas aumentó a $1,823 por mes.

“Este es un aumento de 1,723%, lo que equivale a $21,876 por año en copagos”, dijo Madrid a los síndicos de SISD durante una reunión de la junta escolar en febrero.

Historias como la de Madrid llevaron a la junta de SISD a revertir algunos de los cambios en el plan de seguro médico de los empleados del distrito durante una larga reunión el 21 de marzo, reduciendo el costo de las visitas de atención de urgencia y los copagos de medicamentos genéricos.

Incluso con esas actualizaciones, algunos empleados se están recuperando de la transición.

“Hay muchos maestros que están luchando con algunos de los costos de las recetas”, dijo Madrid a El Paso Matters.

El 16 de agosto, la junta votó unánimemente para cambiar de Cigna, el proveedor que atiende al distrito desde hace al menos cinco años, a Aetna, lo que ahorró a SISD $4 millones en el año fiscal 2023.

Durante el año fiscal 2022, el distrito gastó más de $56 millones de su presupuesto de $580 millones en gastos de atención médica, según su Informe Financiero Anual Integral de 2022.

Sin embargo, los detalles del nuevo plan de salud y el impacto que tendría en los empleados no se discutieron hasta el 20 de septiembre, cuando la junta realizó un taller para repasar los detalles de los cambios.

Los fideicomisarios durante esa reunión de agosto cuestionaron cómo el cambio afectaría a los maestros y empleados, pero el consultor de seguros del distrito, Randy McGraw, dijo que no lo sabrían hasta que la junta eligiera un proveedor.

“Algunas de las cosas que no ves aquí son: ¿Cómo serán los beneficios? ¿Cómo serán las deducciones de nómina? Y la respuesta a esa pregunta vendrá después de que tengamos algunas reuniones adicionales con la administración sobre cambios en el diseño del plan y cambios en la deducción de la nómina, porque no podemos decidir cuál será el diseño del plan y cómo funcionará hasta que sepamos quién es va a ser el administrador externo”, dijo McGraw durante la reunión.

Si bien los copagos por recetas aumentaron entre $5 y $10 para la mayoría de los empleados, quienes toman medicamentos especializados se han dado cuenta de que ya no están cubiertos. Algunos de estos medicamentos incluyen CellCept, que se usa para prevenir el rechazo de órganos después de un trasplante y Zoladex, que se usa para tratar ciertos tipos de cáncer. Muchos se vieron obligados a buscar alternativas o pagar el costo total de los medicamentos de su bolsillo.

Madrid dijo que intentó encontrar un sustituto para el medicamento de su hijo, pero descubrió que el costo era aún mayor, $2,100 al mes. Dijo que pudo obtener los medicamentos cubiertos a través de PrudentRX, una compañía de asistencia de copagos con la que el distrito se asocia, pero no está segura de cuándo se acabará la ayuda.

“He recibido mensajes contradictorios. Una persona me dijo que tienen un máximo de $5,000 por año, pero otras con las que he hablado me dicen que no tienen un máximo. Así que no lo sé. Estoy un poco en el limbo”, dijo Madrid. “Estoy feliz por el tiempo que me están ayudando a cubrir esto, pero no sé si recibiré una factura después de alcanzar ese máximo”.

En otro caso, la diagnosticadora educativa Janet Escondrillas dijo que tuvo problemas para recibir tratamiento después de una lesión y tuvo que superar obstáculos para ver a su médico habitual.

“Me hicieron saber, ‘No solo tomamos ese seguro. No te dejarán venir aquí a menos que vayas primero con este otro médico’”, recordó Escondrillas durante una reunión de la junta de SISD en marzo. "Así que lo hice. Llamé a Aetna para averiguar qué tenía que hacer. Fui al médico que me recomendaron, pero luego nunca recibí el tratamiento que necesitaba”.

El presidente de la junta de SISD, Eduardo Mena, dijo que muchos de los problemas que están experimentando los empleados y el personal son un síntoma de la transición y eventualmente desaparecerán.

“Somos 5200 empleados, por lo que habrá algunos dolores de crecimiento en cuanto a registrarse en la farmacia y, a veces, la gente siempre se quejará de algo. Lamento decir que eso es cierto”, dijo Mena a El Paso Matters. “Pero Recursos Humanos me dijo que estamos trabajando con todos los empleados… Eventualmente resolveremos estos problemas y nuestros empleados estarán felices eventualmente, y la mayoría de nosotros estamos felices”.

Mena, quien se postula para la reelección el 6 de mayo, dijo que no tenía una comprensión completa de los detalles del nuevo plan de salud.

“Cada vez que aprobamos algo, no está escrito en piedra. Siempre podemos regresar y ajustarlo como lo hicimos (en) esta reunión anterior de la junta. Entonces, si sentimos que nuestros empleados están sufriendo demasiado o pagan demasiado en costos de atención médica, haremos cambios”, dijo Mena.

Una vez que el personal comenzó a presentar quejas sobre cómo les afectaba el nuevo sistema, algunos miembros de la junta expresaron su deseo de revertir algunas de las actualizaciones que habían aprobado previamente.

"Cuando el la junta ve que se sacan $9 millones cada año de nuestro saldo de fondos no asignados, nos asusta. Así que le encomendamos que nos ayudara a reducir eso, porque nuestro saldo de fondos no asignados se agotará. Y eso fue muy aterrador para esta junta”, dijo la síndica del Distrito 2 de SISD, Cynthia Ann Najera, al director de recursos humanos del distrito, Mario Carmona, durante una reunión de la junta en marzo. “Cuando la junta analiza el impacto que tendrá en nuestros empleados, es como, está bien, bueno, no, no importa, cambiamos de opinión”.

Bajo el nuevo plan, la mayoría de los empleados vieron que sus primas permanecieron iguales, mientras que otros vieron que los costos se reducían dependiendo de su plan.

En general, los deducibles aumentaron de $50 a $250 para individuos y de $100 a $500 para familias bajo el nuevo plan. Los desembolsos máximos se triplicaron de $200 a $600 para individuos y de $400 a $1,200 para familias.

Antes de que la junta revocara algunos de sus cambios en marzo, más de 2,300 empleados vieron que sus copagos de atención de urgencia se duplicaron con creces, de $35 a $75. Desde entonces, se ha reducido a $40 para la mayoría de los empleados.

El nuevo plan también amplió la cobertura en México, lo que permite a los empleados ver médicos al otro lado de la frontera sin costo alguno.

Carmona dijo que a los empleados se les envió una notificación por adelantado “para minimizar las interrupciones y alentar la consulta con su médico”.

Pero la presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros de Socorro, Verónica Hernández, dijo que muchos de los empleados más afectados nunca recibieron ese aviso.

“Mucha de nuestra gente está realmente descontenta con (el plan de salud) y dijo que fuimos de mal en peor”, dijo Hernández a El Paso Matters. “Escuché de muchos de nuestros miembros que tienen miedo de hablar”.

Algunos de los que hicieron oír su voz, como la maestra Gina Panfile, sintieron que los $4 millones en ahorros eran insignificantes en comparación con las luchas que han experimentado desde que el cambio entró en vigencia. Panile, que tiene epilepsia, dijo que vio aumentar su receta de $3 al mes a $180.

“Somos un distrito con un presupuesto de medio billón de dólares, el distrito ahorró 0,008 %”, dijo Panfile durante una reunión de la junta en marzo. “Los ahorros no parecen justificar las dificultades financieras, emocionales y mentales que esto ha creado (para) los empleados del distrito”.