Nueva normalidad: compran en orden y sin largas filas

Con líneas moderadas y en orden miles de consumidores, tanto paseños como juarenses, abarrotaron casi de madrugada las tiendas minoristas de la ciudad en lo que fue la tan esperada venta del Black Friday (Viernes Negro) en la que aprovecharon atractivos descuentos por arriba del 50 por ciento.

Electrónica, electrodomésticos, ropa, calzado, perfumes, celulares y accesorios, entre otros artículos fueron los más solicitados por los compradores que arribaron a los centros comerciales antes de la hora en que abrieran las tiendas.

“Llegué a las cuatro y media de la mañana para aprovechar las ventas del Viernes Negro”, dijo Estela Amparán, quien compró un abrigo, un par de pantalones y camisas en la tienda JC Penney, ubicada en Montwood y Joe Battle, en el Este de la ciudad.

La negociación, al igual que otras de las minoristas, abrió sus puertas a las 5 a.m. por lo que previo a esa hora ya había decenas de clientes, dijo la madre de familia.

En Walmart sucedió lo mismo al igual que en Best Buy, Target y las negociaciones establecidas en The Outlet Shoppes at El Paso, en el Oeste de la ciudad. Durante la venta se observó la presencia de elementos del Departamento de Policía tanto en el exterior como en el interior.

Christopher Talavera, propietario de un kiosco de venta de fundas para celulares y protectores de pantalla para celulares, en el centro comercial Cielo Vista, dijo que en comparación a otros días del año este fue el día en que hubo mayor afluencia de compradores.

“Aunque muy tranquilo estuvo muy bien porque así la economía fluye”, expresó el comerciante tras agregar que desde las 6 a.m. los pasillos del mall empezaron a llenarse.

“Hoy fue diferente, no fue como años atrás, la gente tomó su tiempo para comprar y después de las 8 ya empezaron a soltar la cartera”, detalló al resaltar que desde el 2020 para acá, después de la pandemia, no ha habido desorden en las ventas.

“Yo recuerdo que antes era un lío, la gente se peleaba tanto afuera por conseguir un buen lugar en la cola como adentro a la hora de agarrar los artículos. Hoy ya hay orden, se compra con tranquilidad, y eso es bueno”, dijo Agustín Lara, mientras recorría los pasillos del centro comercial.

A lo largo del día cientos de clientes recorrieron los pasillos de las diversas tiendas para escoger sus mercancías al tiempo que se observaron largas filas para pagar.

De igual forma empleados de las minoristas no se dieron abasto en la atención de la clientela y el llenado de los anaqueles ante la demanda. “Se acaba la mercancía y rápido traemos más de bodega para llenar”, dijo una de las empleadas mientras cargaba varias cajas que contenían zapatos de mujer.

No obstante, para muchos consumidores la facilidad de comprar en línea ha sido factor para que la gente no realice compras de pánico.

“Recogimos la televisión sin problema porque la compramos por Internet. No hicimos fila”, dijo Esperanza, quien acudió con su padre Roberto a la tienda especializada en electrónica Best Buy, situada en el centro comercial Fountains at Farah.

“Compré una televisión de 55 pulgadas y me costó 400 dólares, creo que hice una buena compra”, dijo Roberto mientras acomodaba el aparato en su camioneta. “Ya es más barato en línea que comprar en la tienda”, aseguró.

Al igual que los paseños cientos de mexicanos, entre juarenses, capitalinos, y de otras ciudades del interior de la República Mexicana, no faltaron a la tradicional venta prenavideña que ofreció el comercio local.

José y Norma, vecinos del área de Senderos, de la vecina ciudad, como cada año cruzaron la frontera en busca de ofertas. “Ya llevamos los regalos y los hemos adquirido a un buen precio”, dijo el fronterizo, quien compró entre varias prendas una chamarra.

“Definitivamente es más barato aquí. Esta chamarra que aquí vale 60 dólares, que son como un mil 200, en Juárez vale 3 mil 500, pero igual la ponen en oferta del 70 por ciento y al final queda así”, dijo mientras subía la mercancía a su troca.

Su esposa Norma, expresó que a lo largo de 30 años han cruzado la frontera para comprar sus artículos. Tengo una hija que vale por más, pero igual tengo sobrinos y ahijados y hay que darles su regalo”, dijo al apuntar que aunque el dólar en ocasiones está alto siempre resulta más económico adquirir los productos aquí.

El matrimonio dijo que el cruce por los puentes internacionales fue rápido. “Salimos a las 8 de la mañana de casa y a las 8:30 ya estábamos en las tiendas. Hicimos 15 minutos para cruzar”.

Al igual que ellos los compradores manifestaron que en esta temporada su atención se centra en encontrar ofertas navideñas y ropa de invierno. “Hay que estar preparados y tener listos los regalos para Navidad”, dijo uno de los clientes.

Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), el Viernes Negro sigue siendo el día más popular para comprar. Se espera que 130.7 millones de personas adquieran sus productos en tiendas y sitios web en Estados Unidos durante el Black Friday de este año.