Palm Beach, Florida— El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el único ocupante de la Casa Blanca en enfrentar cargos penales, ha dicho a sus seguidores que “nuestro país se está yendo al infierno”.

Luego de su comparecencia ante un tribunal de Manhattan donde se declaró inocente de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, Trump voló de regreso a su centro turístico en Mar-a-Lago, Florida, donde se dirigió a una multitud de 500 simpatizantes.

PUBLICIDAD

Flanqueado por banderas estadounidenses, pronunció un discurso estilo campaña ante la multitud que lo vitoreaba.

En un discurso incoherente de 25 minutos en el que apuntó a varios fiscales que lo investigaban en múltiples frentes, dijo que era “el momento más vergonzoso en la historia de nuestro país”.

Dijo que el “caso falso” relacionado con los pagos de dinero secreto para suprimir las cuentas de sus supuestas relaciones extramatrimoniales que se hicieron públicas, se presentó para “interferir en las elecciones de 2024 y debería retirarse de inmediato”.

Arremetió contra el fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, por presentar cargos penales en su contra y dijo que quería atraparlo “incluso antes de que supiera algo sobre mí”.

“Nunca pensé que algo así podría suceder en Estados Unidos”, dijo a sus seguidores.

“El único crimen que he cometido ha sido defender sin temor a nuestra nación contra quienes buscan destruirla”.

Dijo que hoy pasó un tiempo con un “fiscal de Distrito fallido” que acusó a un ex presidente de los Estados Unidos por primera vez en la historia.

“Todos los expertos y analistas legales dijeron que no hay caso. Prácticamente todos”, dijo, y agregó que el caso nunca debería haberse presentado.

Ataca otras investigaciones

Antes de abordar extensamente los procedimientos del martes, Trump se defendió de otras dos investigaciones que se ciernen sobre él y su campaña.

El ex presidente apuntó a Fani Willis, la fiscal de Distrito del Condado de Fulton, Georgia, quien dirige una investigación sobre una posible interferencia electoral en el estado durante las elecciones de 2020.

“Entre bastidores tienen a una fiscal de Distrito demócrata local y racista en Atlanta que está haciendo todo lo que está a su alcance para acusarme en una llamada telefónica absolutamente perfecta”, dijo Trump, refiriéndose a su llamada al secretario de Estado de Georgia pidiéndole que encontrara suficientes votos para inclinar los resultados a su favor.

Y Trump también criticó a Jack Smith, el fiscal especial que supervisa las investigaciones del Departamento de Justicia sobre el manejo de información clasificada por parte de Trump al dejar el cargo, así como las acciones de Trump en torno a los disturbios del 6 de enero de 2021.

Trump criticó a Smith como “un lunático de izquierda radical conocido como un lanzador de bombas que está acosando a cientos de mi gente día tras día por el engaño de las cajas de los documentos”.

Estaba sobre aviso

Anteriormente, en la audiencia judicial en Nueva York, el juez Juan Merchan advirtió a Trump que se abstuviera de la retórica que pudiera enardecer o causar disturbios civiles.

Horas después, el ex presidente describió a Merchan como “un juez que odia a Trump”.

Un Trump desafiante, refiriéndose a la acusación, dijo que “esta es una persecución, no una investigación”, pero “nuestra cabeza está muy alta”.

Trump enfrenta una investigación criminal separada por parte de un fiscal del Condado en Georgia sobre si intentó ilegalmente anular su derrota electoral de 2020 en el estado. También enfrenta dos investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos dirigidas por un abogado especial sobre los intentos de anular los resultados de las elecciones de 2020 y su manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo.

“No pueden vencernos en las urnas, así que intentan vencernos a través de la ley”, dijo Trump.

También se refirió a la investigación sobre su manejo de documentos clasificados que fueron llevados a Mar-a-Lago cuando se mudó de la Casa Blanca a principios de 2021.

El caso de los documentos está a cargo de un “fiscal especial lunático”, dijo Trump, refiriéndose al fiscal Jack Smith.

Los diversos aprietos legales están enredando a Trump si hace otra carrera por la nominación presidencial republicana en 2024.

Anteriormente, en una publicación en las redes sociales desde su avión en su vuelo a casa desde Nueva York, Trump dijo que la audiencia en la Corte “fue impactante para muchos porque no tenían 'sorpresas' y, por lo tanto, ningún caso. Prácticamente todos los expertos legales han dicho que no No hay caso aquí ¡No se hizo nada ilegal!”.

Hablando después de la audiencia en la Corte, Bragg dice que el caso histórico de su oficina contra Trump busca “garantizar que todos sean iguales ante la ley”.

“Ninguna cantidad de dinero y ninguna cantidad de poder cambia ese principio estadounidense perdurable”, dijo.