Novia de empresario paseño también fue arrestada por fabricar drogas

El Paso.- El miércoles, una pareja de empresarios fue arrestada bajo sospecha de una serie de cargos relacionados con la fabricación, posesión y distribución de sustancias controladas, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (ESPCO).

De acuerdo con los registros de la cárcel del condado, Justin Kaufman fue arrestado por un cargo de fabricación y entrega de una sustancia controlada; otro cargo por posesión de una sustancia controlada, grupo de penalización 2; otro cargo de posesión de una sustancia controlada, grupo de penalización 1; nueve cargos de posesión de una sustancia controlada, grupo de Penalización 3 y un cargo de posesión de marihuana, menos de 2 onzas.

De acuerdo con las autoridades, el cargo de fabricación es un delito mayor de primer grado según la ley de Texas que conlleva una sentencia de diez a 99 años de prisión si es declarado culpable.

Kaufman ingresó en el Centro de Detención del Condado de El Paso, sin embargo, fue liberado poco después de pagar 85 mil 100 dólares.

Por otra parte, Kathalina Ziffer, la novia de Kaufman fue acusada de dos cargos de fabricación y entrega de una sustancia controlada grupo de Penalización 2; un cargo de posesión de marihuana; un cargo de posesión de una droga peligrosa; un cargo de posesión de una sustancia controlada, grupo de penalización 1 y nueve cargos de posesión de una sustancia controlada, grupo de penalización 3.

Ziffer fue ingresada en el Centro de Detención del Condado de El Paso con una fianza de 92 mil 850 dólares, sin embargo, también fue puesta en libertad ese mismo día.

En redes sociales, ambos rindieron declaraciones ante la situación en la que desmintieron las acusaciones:

“Como se enteraron, fui arrestado. Estoy fuera de la cárcel, nunca he usado drogas para pagar mis negocios. Tampoco he vendido desde que tenía 20 años. Eso realmente me envió a mi carrera como hombre de negocios”, dijo Kaufman.

Ziffer, defendió la postura de su novio y pidió a la comunidad no juzgarlos por los arrestos que salieron a la luz:

“No juzgue solo por algunos arrestos, eso son, no condenas. Por favor, aprenda la diferencia (…) Justin Kaufman es una de las personas más generosas que conozco. Instantáneamente las personas que tienen un pensamiento horrible sobre él pero cambian de opinión una vez que tienen una conversación con él. Porque es real. Sé que el papá de Justin pintó una imagen horrible de él, pero es completamente falsa”, dijo la novia de Kaufman.