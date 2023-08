Nombra Lulac a paseño vicepresidente nacional

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) eligió como vicepresidente nacional al paseño Ray Mancera, quien se impuso en segunda ronda sobre sus contrincantes asistentes también a la Convención y Exposición Nacional 2023, celebrada en Albuquerque, Nuevo México.

Después de varios días de campaña en la convención anual, organizada del 31 de julio al 5 de agosto, que reunió a líderes de todas partes y oradores invitados para hablar sobre temas y políticas que afectan a la comunidad hispana, Mancera se alzó victorioso por su liderazgo que representa al interior de la agrupación defensora de la comunidad latina.

“Fue una campaña de una semana muy intensa y de mucho apoyo. Antes ya había hablado con la gente y vicepresidentes y sabía de ese apoyo, dijo Mancera.

Expresó que dentro de su plan de trabajo hay varios asuntos que atender en materia de salud, inmigración, vivienda, educación y atención a los adultos mayores y veteranos.

“El Paso es una ciudad muy importante a nivel nacional por todas las cosas que han sucedido últimamente y por ello queremos impulsar proyectos en los que LULAC sea más visible en asuntos que tengan que ver con el gran apoyo a la comunidad mexicana”, dijo.

Consideró que es tiempo de dar a conocer lo que hace LULAC y el impacto que tiene en la comunidad. “Es curioso pero mucha gente no sabe lo que hacemos”, dijo quien ingresó a la organización en 1981 gracias a la invitación de unos amigos.

“Lo que hacemos impacta la vida cotidiana de muchas personas pero nunca se sabe que fue LULAC la que intervino para el cambio de esa ley, un trámite muy fácil cuando se demuestra la necesidad de enmendarla y dirigirla al Congreso.

Entre las acciones a implementar está la apertura de centros donde se imparten clínicas y se abordan temáticas de interés; además de brindar servicios de diversos programas sociales. “Esto es para que la gente diga que en la clínica LULAC se apoyó a mi abuela u otro familiar o amigo”.

Mancera, quien es distinguido por tener un amplio conocimiento de la Constitución de los Estados Unidos y como parlamentario nacional dijo ser una persona de balance y que no juega a la política.

Asimismo se describe como muy observador, que sabe lo que es el bien y el mal. “Hay que ser buen ciudadano y no me gusta el abuso ya sea de un grupo o de un individuo”, expresó tras agradecer el apoyo de su esposa Bibi y sus hijos para realizar su gestión.

El haber obtenido la Vicepresidencia dijo que en realidad lo ve como un reconocimiento a su trayectoria, sin embargo él sigue siendo Ray para todos y comprometido a trabajar por la comunidad latina.

A manera de remembranza dijo que una de las razones por la que ingresó a LULAC fue por la oportunidad de ayudar a los niños y jóvenes en sus estudios para salir adelante en su vida.

“Yo no quería entrar porque pensaba que los de LULAC eran muy peleoneros y yo era un empresario, pero cuando me dijeron mis amigos que tenían un programa de becas y me darían la dirección de su manejo me encantó la idea”, dijo quien en ese entonces trabajaba con sus hermanos Manuel y Alberto en el comercio de la venta de zapatos.

A raíz del programa de becas mencionó que se dio cuenta de que LULAC, la asociación más antigua fundada en 1929 en Corpus Christi, era más que eso.

Indicó que también se dio cuenta de que era la única organización que para servir a la gente se tenía que pagar para ingresar, de 35 a 55 dólares al año, y aun así cuenta con una membresía de alrededor de 132 mil miembros a lo largo del país y Puerto Rico.

Mencionó que actualmente Texas tiene el 60 por ciento de la membresía con 110 mil miembros mientras que a nivel local se trabaja en conjunto con 9 concilios enfocados en la atención de diversos tópicos. En breve se establecerán el de educación y ya se trabaja en el Concilio de adultos mayores y veteranos.

Indicó que durante su gestión también se impartirán clínicas de asesoramiento legal a las familias en materia de préstamos, divorcios, herencias y todo lo que tenga que ver con la ley en asuntos familiares. La idea es que se implementen a nivel nacional.

“El que El Paso tenga la vicepresidencia significa que va a tener la oportunidad de traer a la mesa nacional situaciones que están sucediendo en toda la franja fronteriza –Estados Unidos México– y que se conozca la manera como se vive en la frontera”.

Al mismo tiempo reprobó cómo se trata al mexicano en este país y que lo clasifiquen como un criminal, por lo que –dijo– luchará por que se le respete y promoverá una buena relación entre ambos países.

“No saben que si no fuera por Juárez no existiría El Paso. Quiero asegurarme de que reciban muy buen trato. Yo quiero ser la voz de los mexicanos en la frontera”, enfatizó, al resaltar que aunque LULAC no trata asuntos internacionales es y será el único que abordará temas binacionales por ser un líder fronterizo.

Rememoró que El Paso ha tenido varios presidentes nacionales en el pasado, en los años 30 y 40, que han destacado por su liderazgo. Uno de ellos fue el Juez Albert Armendariz, cuyo nombre lleva la Corte Federal en El Paso. Su aporte fue el que los mexicoamericanos tuvieran el derecho al voto en 1954. Hoy su hijo lidera el Concilio de abogados en El Paso.

De acuerdo con los directivos, los miembros de LULAC son la fuerza motora detrás de los avances y mejoras significativas de la calidad de vida de los hispanos en todo el país.

Desde la fundación de LULAC, los miembros no han dudado en su determinación para acabar con la discriminación y la injusticia en contra de los hispanos que radican en los Estados Unidos.

La organización ha desarrollado programas nacionales y comunitarios para enfrentar las necesidades de la comunidad hispana y para asegurar que la fuerza trabajadora de esta nación obtenga la educación y las habilidades necesarias para mantener una América productiva.