No usar cubrebocas: una estupidez

A pesar que el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció oficialmente que ya no es obligatorio usar el cubrebocas en el estado, la mayoría de negocios, instituciones y establecimientos de El Paso han decidido implementar sus propias reglas para continuar exigiéndolo. Algunos inclusive han difundido que se reservarán el derecho de admisión si sus clientes se niegan a obedecer esta medida.

Desde todos los rincones de nuestras dos ciudades fronterizas de Ciudad Juárez y El Paso, les damos las gracias. Muchas vidas están en riesgo, y no se puede esto tomar a la ligera.

Gracias a todos aquellos empresarios, autoridades y personas que no le harán caso al Sr. gobernador de Texas. Creemos que es un acierto seguir protegiéndose y cuidando a otros, como la mayoría de los médicos aconsejan.

Al igual que la ciudad de El Paso, en Ciudad Juárez, los empresarios, empleados, negocios, autoridades y personas en general hacen a diario un gran esfuerzo por reducir los casos de Covid –lo cual también les agradecemos–, y a estas alturas, consideramos que la decisión de Abbott es muy irresponsable, a pesar de que para algunas personas esta medida restringe “las libertades individuales”.

Según la mayoría de los expertos, no existe ninguna garantía específica de que no habrá un rebrote de esta terrible pandemia. “Libertades individuales” o no, éstas no deben tener el potencial para matar a otros, creemos. La historia nos enseña cómo enfermaron y murieron millones de indígenas ya establecidos en todo el Continente Americano antes de la llegada de los europeos por contagios masivos.

Además, los virus no respetan líneas fronterizas, estatus económicos, privilegios o territorios, y miles y miles de residentes y ciudadanos de México y de los Estados Unidos cruzan legalmente por los puntos de revisión fronterizos de Texas a diario.

Es muy obvio que todos estamos cansados de usar cubrebocas y lavarnos las manos tan seguido, pero preferimos hacer esto que volver a retroceder en materia de salud.

Míster Abbott: su decisión no nos ayuda a sentirnos más seguros, ni tampoco a mejorar la conciencia colectiva y actitud de responsabilidad individual. Ya se han gastado millones en campañas para difundir y educar a las poblaciones de ambos países para ello. Después de tanto costo y esfuerzo, un retroceso en la lucha contra la pandemia sería irreparable.

Discúlpenos Mr. Abbott, pero usted no es médico, sino político, y por lo que se ve, en esta ocasión usted no representa a la mayoría de los paseños. Aunque muchos hemos sufrido las consecuencias económicas de esta terrible pandemia, pensamos que su campaña no es la mejor manera de reactivar la economía. Más bien nos parece una medida con mucha falta de imaginación, profesionalismo y sensatez.

Especialmente al ser Texas el más grande estado fronterizo que colinda con todo un país, México, y que, comparado con los Estados Unidos, no tiene los recursos para vacunar a sus ciudadanos tan rápidamente. Mejor sería para la economía de las ciudades fronterizas si se relajan las medidas restrictivas en los puentes internacionales –con la debida eficiencia y precauciones–, aunque sabemos que esa decisión, por fortuna, no está en sus manos.

Bien por la mayoría de los líderes paseños, que a pesar de las voces ignorantes que se promueven desde el Capitolio texano, han decidido en su lugar priorizar la salud. No cabe duda que Texas se maneja a veces como un país aparte del resto del mundo.

Desafortunadamente y hasta este momento, nos sorprende la tibia o nula reacción de los Consulados y políticos mexicanos.