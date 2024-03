‘No sabemos cómo nuestro bebé se fracturó cráneo y costillas’

Los padres de El Paso arrestados por cargos de abuso infantil afirmaron que no sabían cómo su hijo de 6 meses tenía fracturas en el cráneo y las costillas, entre otras lesiones, según documentos judiciales.

Jesse Hernández, de 34 años, y Jennifer Hernández, de 29, fueron arrestados el 7 de marzo bajo sospecha de haber herido a un niño con la intención de causarle lesiones corporales graves, dijeron funcionarios de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso.

Ambos permanecen en la Cárcel del Condado de El Paso con fianzas de 200 mil dólares después de que el juez magistrado de El Paso Humberto Acosta negara una reducción de la fianza el 9 de marzo, según muestran los registros judiciales.

Jesse Hernández también está detenido sin derecho a fianza por un cargo de violación de la libertad condicional por un arresto previo por agresión agravada con arma mortal, según muestran los registros de la cárcel.

La condición actual del niño no fue revelada. No se reveló información sobre dónde están cuidando al niño herido y a sus hermanos mientras los padres están en prisión.

José Troche figura como abogado de Jesse Hernández en los registros judiciales. Un funcionario de la Oficina Legal de José Troche dijo que no harían comentarios sobre el caso y que Troche ya no era el abogado que representaba a Jesse Hernández.

Jennifer Hernández está siendo representada por un defensor público, según muestran los registros judiciales. No fue posible contactar de inmediato a los funcionarios de la Oficina del Defensor Público.

Sufre emergencia médica

El niño de 6 meses, identificado sólo como RH en los documentos judiciales, sufrió una emergencia médica alrededor de las 10:20 am del 20 de febrero en el negocio Los Hernandez Pallets, 13682 Guerrero Drive en el extremo Este de El Paso, según afirma una declaración jurada de la denuncia.

Los equipos de emergencia llegaron al negocio y llevaron al niño al Centro Médico Del Sol mientras le realizaban RCP. Los agentes llegaron al negocio e interrogaron a Jesse Hernández sobre lo que le pasó al niño.

Jesse Hernández dijo a los agentes que al niño le habían diagnosticado un virus respiratorio sincitial la semana anterior y le recetaron un tratamiento con nebulizador, afirma la declaración jurada. Afirmó que le dio la medicina al niño y notó que su hijo estaba flácido e inconsciente.

Les dijo a los agentes que comenzó a frotar la espalda del niño y a realizarle reanimación cardiopulmonar. Dijo que no llamó al 911 porque estaba tratando de ayudar al niño, afirma la declaración jurada.

Jennifer Hernández llegó entre cinco y 10 minutos después y llamó al 911, según afirma la declaración jurada.

Lesiones visibles

Los agentes fueron al Centro Médico Del Sol y hablaron con el personal médico. El personal dijo que el niño tenía “lesiones visibles causadas por un trauma no accidental”. Las lesiones iniciales encontradas incluyeron hematomas en la mejilla derecha del niño que parecían ser una marca de mordisco, abrasiones en la nariz y ambas orejas y un gran hematoma en la nalga derecha del niño, afirma la declaración jurada.

Los agentes interrogaron a Jennifer Hernández en el Centro Médico Del Sol. Inicialmente afirmó que ella, Jesse Hernández, el niño y su hijo de 1 año llegaron a Los Hernandez Pallets después de llevar a sus dos hijos mayores a la escuela.

Ella dijo que Jesse Hernández le dio al niño los medicamentos Albuterol e Histex para tratar el virus respiratorio sincitial del niño. Ella dijo que ella y Jesse Hernández estaban presentes cuando al niño le dieron el medicamento, según afirma la declaración jurada. Jesse Hernández dijo que el niño se había desplomado y quedó inconsciente después de recibir el medicamento.

Jennifer Hernández supuestamente cargó su historia más tarde, alegando que preparó el medicamento y dejó al niño y a su hermano al cuidado de Jesse Hernández mientras ella iba a una gasolinera. Regresó unos 15 minutos después y vio que Jesse le había administrado el medicamento y el niño dejó de responder, afirma la declaración jurada.

Negó que el niño hubiera sufrido algún trauma, caída o accidente. Los agentes le preguntaron sobre los moretones faciales del niño. Jennifer Hernández respondió que el niño había sido mordido por un hermano unos dos o tres días antes, según la declaración jurada. Afirmó que no notó ninguna herida visible en las nalgas de su hijo.

El personal del Centro Médico Del Sol notificó a los agentes que encontraron una fractura de cráneo en el temporal derecho y fracturas de costillas en el niño. Las lesiones parecían estar “en diferentes etapas de curación”, afirma la declaración jurada.

El niño fue llevado al Centro Médico Universitario para recibir tratamiento médico adicional.

El 27 de febrero, un médico de la clínica de Child Abuse Resources Education Services dijo a los agentes que un estudio esquelético realizado al niño mostró que tenía una fractura aguda en el lado derecho del cráneo, fracturas de costilla izquierda en curación, fracturas agudas de costilla derecha y una fractura aguda de radio izquierdo que se consideró no fueron accidentales, afirma la declaración jurada.

El 5 de marzo, un radiólogo pediátrico del Centro Médico Universitario dijo a los agentes que la fractura de cráneo del niño se produjo pocas horas después de la emergencia médica que sufrió el niño el 20 de febrero. El radiólogo agregó que “se utilizó una fuerza significativa para causar las lesiones de la víctima y los mecanismos de lesión dados por (los padres) no coincidieron con las lesiones de la víctima”, afirma la declaración jurada.

Se cayó de la cama, insiste padre

Jesse Hernández fue interrogado por agentes en la sede de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso el día de la emergencia médica del niño.

Les dijo a los agentes que el niño se había caído de la cama y del sofá de la oficina en el negocio en el pasado, pero no dio ninguna fecha. Jesse Hernández no pudo explicar cómo el niño sufrió sus heridas, afirma la declaración jurada.

Posteriormente, Jennifer Hernández fue interrogada por los agentes dos veces después de que se les notificó por primera vez el 27 de febrero sobre la gravedad de las lesiones sufridas por el niño.

Ella sostuvo que, hasta donde ella sabía, el niño no sufrió lesiones adicionales y negó haber abusado físicamente de él, afirma la declaración jurada. Agregó que no podía explicar las heridas del niño y afirmó que el niño no mostró ningún cambio de comportamiento antes del incidente médico del 20 de febrero.

Jesse Hernández fue interrogado nuevamente el 29 de febrero en la sede de la oficina del sheriff. Al igual que su esposa, sostuvo que no tenía conocimiento de que el niño sufriera lesiones adicionales y negó haber abusado físicamente de él, afirma la declaración jurada. Tampoco pudo explicar las heridas encontradas en el niño y afirmó que el niño no mostraba ningún cambio de comportamiento.

Las órdenes de arresto se emitieron el 6 de marzo para los padres. Ambos fueron arrestados el 7 de marzo por agentes de la Unidad de Víctimas Especiales y la Unidad de Aprehensión de Fugitivos de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, dijeron funcionarios del sheriff.

