No puedo confiar en la gente: jugador de baloncesto de NMSU

Los fanáticos del estado de Nuevo México estaban ansiosos por ver si William Benjamin Jr., el jugador conocido como “Deuce”, podría llevar a los Aggies de regreso a March Madness, y tal vez incluso a Sweet 16 como lo hizo su padre en el pasado.

Pero el mejor jugador de secundaria del estado y el recluta más célebre en años en la universidad donde su padre alguna vez fue una estrella, nunca llegó a la cancha para los Aggies. Hoy, dice que un año lleno de violencia en la escuela de sus sueños lo ha dejado enojado, desconfiado y aislado.

Benjamin y su ex compañero de equipo Shak Odunewu hablaron con The Associated Press el miércoles sobre su tiempo en el estado de Nuevo México, lo que los llevó a presentar una demanda alegando que sus compañeros de equipo los atacaron en grupo y los agredieron sexualmente.

Odunewu, quien dice que él mismo fue agredido, agrega que los entrenadores no hicieron nada cuando les ofreció el relato de un testigo presencial de que Benjamin fue agredido por tres jugadores.

“Solía tener respeto por la gente”, dijo Benjamin a AP en una entrevista que se produjo unas horas después de una emotiva conferencia de prensa celebrada en las afueras del campus para discutir la demanda. “He perdido todo eso ahora. Más o menos mucha ira. No puedo confiar en la gente, y he llegado a despreciar a la gente, de verdad”.

Odunewu recordó haber visto a Benjamin siendo atacado poco antes de un juego el año pasado. Acudió a un entrenador asistente para pedirle que lo abordara.

El señalamiento

“Regreso al vestuario y todo lo que veo es que uno de mis compañeros de equipo es agredido sexualmente”, dijo Odunewu. “El entrenador estaba parado allí, así que le dije, ‘Hey, ¿puedes decirles que se detengan?’ Simplemente se rio en broma y dijo: ‘¿Qué quieres que haga?’ Y simplemente lo dejé, porque eso realmente me dejó alucinado”.

Odunewu dijo que su fe musulmana lo hizo dudar en presentar su caso.

“Aunque hicieron algo imperdonable, siguen siendo seres humanos con metas, aspiraciones y sueños”, dijo. “No quería salir y arruinar su futuro. Pero llegué al punto en que no podía soportar más”.

No fue sino hasta unos tres meses después de que el entrenador se riera de Odunewu que Benjamin, con la insistencia de su padre, fue a la Policía del campus con detalles de otro episodio en el que dijo que lo atacaron en grupo y lo agredieron. En el medio, la relación se tensó entre el hijo y su padre, la ex estrella de NMSU William Benjamin, quien también es demandante.

“Estaba fumando mucho, solo tratando de lidiar con el dolor y comenzar a olvidar”, dijo el joven Benjamin. “Tratando de encontrar una ruta de escape. Llegué al punto en que ni siquiera quería vivir con mi papá”, quien sigue siendo una figura muy conocida en la comunidad como entrenador del equipo de baloncesto de Las Cruces High.

El informe policial llevó al rector de la escuela a cancelar la temporada y despedir al entrenador Greg Heiar por lo que luego se denominó acusaciones de “novatadas”.

Un tiroteo fatal

Antes de eso, la temporada transcurría, en su mayoría como de costumbre, a pesar de un tiroteo fatal de un jugador de los Aggies que actuaba en defensa propia cuando se enfrentó a un estudiante de la Universidad de Nuevo México con quien había estado en una pelea en Las Cruces sobre un mes antes

El tiroteo se produjo durante un viaje por carretera de Aggies a Albuquerque. El jugador no ha sido acusado de ningún delito.

“No perdamos de vista: el estado de Nuevo México tiene (ese tiroteo) en el currículum”, dijo el padre de Benjamin en la conferencia de prensa anterior. “Como padre, nunca me llamaron por eso, solo para asegurarme que mi hijo estará bien”.

El tiroteo y las acusaciones de agresión dieron lugar a múltiples investigaciones, que se han ampliado desde que se presentó la demanda. Además de que el fiscal general del estado analice varios aspectos penales y civiles de las agresiones, el departamento de educación del estado ha exigido que el estado de Nuevo México revise todo el programa deportivo.

Presumiblemente, eso incluiría una revisión de la extensión de contrato por cinco años que el director atlético Mario Moccia firmó el 7 de abril, el último día del mandato del canciller Dan Arvizu.

El propio Arvizu ha sido muy analizado por su liderazgo durante la crisis del baloncesto.

El senado de la facultad votará a finales de esta semana sobre la publicación de una carta, una copia de la cual obtuvo AP, calificando la extensión como “asombrosa y profundamente desalentadora”.

Los reguladores estatales también quieren una revisión de una interacción específica entre Benjamin y el nuevo entrenador, Jason Hooten. Benjamin dice que Hooten le dijo, en pocas palabras, que sería mejor que no jugara más para los Aggies. El padre de Benjamin y los abogados sienten que toda la situación se manejó de manera inapropiada. “No creo que se suponga que debes presionar el botón de reinicio y agrupar a las víctimas con todos los que te estás deshaciendo”, dijo William Benjamin.

“Deuce iba a ser un Aggie si era lo suficientemente bueno”. El portavoz del estado de Nuevo México, Justin Bannister, emitió un comunicado diciendo que la escuela “sigue considerando este asunto como extremadamente importante”.

‘No tiene cabida’

“El tipo de comportamiento descrito en esas acusaciones no tiene cabida en nuestro campus”, dijo Bannister. Tanto Benjamin como Odunewu no están seguros de lo que harán a continuación. Ambos creen que el baloncesto será parte de ese plan, en parte porque ofrece una especie de escape de las realidades de donde los dejó ese deporte después de sus estadías problemáticas en el estado de Nuevo México. Han estado tomando clases en línea y el miércoles es lo más cerca que han estado del campus en meses. “Tengo días en los que no tengo ganas de hablar con nadie”, dijo Benjamin.

“Y los días en los que estoy enojado conmigo mismo. Ahora soy una persona realmente aislada. Siento que la única forma en que mejoraré es si estoy jugando en algún lugar y estando donde me quieren”. No he estado en el espacio mental correcto en no sé cuánto tiempo. No soy feliz”.