‘No los vamos a olvidar jamás’

“No lo vamos a olvidar”… fue la frase mostrada en la manta colocada por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en el Parque Ponder, lugar donde se erigió un monumento en honor a las 23 víctimas de la masacre de Walmart, ocurrida el 3 de agosto de 2019, y en la que también se leía: Unidos contra la supremacía blanca, el racismo y la xenofobia.

El evento conmemorativo de la comunidad de El Paso Firme en recuerdo de las 23 vidas inocentes perdidas y las decenas de heridos convirtió el área verde en un espacio de sanación y resistencia, en donde ciudadanos, representantes electos, religiosos y activistas cargaron 23 cruces negras durante una marcha que comenzó frente a la estación de camiones Sun Metro que lleva el nombre de Arturo ‘Tury’ Benavides, uno de los fallecidos en el tiroteo.

Patricia, viuda de Benavides, vistiendo una camiseta blanca con la fotografía impresa de su amado al frente fue la encargada de abrir una de las jaulas para liberar a algunas de las 23 palomas blancas, representativas de cada una de las personas que murieron en el ataque.

“El memorial me hizo sentir un poco menos sola”, dijo conmovida durante la vigilia conmemorativa del cuarto aniversario, planeada por la organización defensora de los derechos humanos.

“No podemos olvidar que esta masacre se produjo como resultado de la debilidad de las leyes de control de armas, así como la propagación del odio, la supremacía blanca, y la retórica xenófoba hacia los inmigrantes de color y las minorías”, dijo Fernando García, director ejecutivo de BNRH.

Detalló que pese al rechazo esta narrativa sigue siendo difundida en Texas y en todo el país por los políticos extremistas. “Es esencial que nos unamos para denunciar la supremacía blanca, la xenofobia y la agenda anti-inmigrante”, enfatizó al calificarlo como ‘horrible’.

En el marco del aniversario luctuoso el alcalde Oscar Leeser, el cónsul general de México, Mauricio Ibarra Ponce de León, e integrantes del Concejo municipal, entre otros dignatarios, participaron en las diferentes ceremonias ofrecidas para rendir tributo a los finados, sobrevivientes y familiares de los afectados.

Josefina Manzano, madre del juarense Iván Filiberto, entre lágrimas dijo que este día es uno de los días más importantes que ha marcado su vida por la muerte de su hijo ese 3 de agosto.

Mencionó que aunque han pasado cuatro años, que se han pasado pronto, no se ha olvidado. “Creo que muchos no lo hemos superado y todavía seguimos caminando, ya con el dolor no, pero con el recuerdo, que se va ir con nosotros hasta que a nosotros también nos toque partir”.

Manzano fue una de las cuatro representantes de las cuatro familias que asistieron a la ceremonia solemne, convocada por el Consulado de México en El Paso y a la que asistieron el alcalde Oscar Leeser y el juez del Condado, Ricardo Samaniego, para honrar la memoria de los caídos.

Entristecida y al pie del monumento erigido en honor de los fallecidos y la bandera nacional mexicana ondeando en lo alto, dijo que su hijo de 40 años, apenas los había cumplido el 31 de julio de ese año, y tres días después, el 3 de agosto perdió la vida.

“Acababa yo de salir de una cirugía del corazón y créame que lo mío, lo del corazón, lo de mi discapacidad eso ya lo olvidé, pero a mi hijo no”, mencionó la madre que se enteró por las noticias del tiroteo y quien sabía que su hijo había ido a El Paso a realizar un movimiento financiero al banco, ubicado en el interior de Walmart.

“Cuando yo vi las noticias inmediatamente le marqué y le marqué. Y hasta el día de hoy no me ha contestado”, expresó al caer en llanto al recordar a su único hijo varón de dos procreados.

Ella, como muchos de los afectados, dijo que fue un impacto muy fuerte tanto para los familiares como para los que quedaron con vida después de esa tragedia. “Porque los que murieron pues ya partieron, pero los que nos quedamos nos quedamos con un recuerdo no grato y que todavía nos duele y nos hace derramar una lágrima”.

Después de dar lectura a los nombres de las 23 víctimas del certero ataque, el cónsul Ibarra Ponce de León apuntó que el objetivo del evento es cumplir con un compromiso que tiene el Gobierno de México de no dejar que los nombres de las personas fallecidas se olviden.

“Pero también que sea un recordatorio de que este tipo de eventos y situaciones no se deben volver a presentar, además que es importante seguir combatiendo el discurso de odio, el racismo, la xenofobia y el supremacismo blanco”.

Durante el acto conmemorativo tanto Leeser como Samaniego expresaron su tristeza, pero a la vez el orgullo, la fortaleza y unidad que ha distinguido a ambas ciudades fronterizas.

Una hora después las autoridades municipales participaron en una ceremonia de repique de campanas, organizado en Crime Victims Memorial Park, situado en el 610 San Paulo Drive.

Con música de mariachi y bajo los acordes de la popular melodía ‘Amor Eterno’, los funcionarios electos hicieron sonar la campana por cada una de las 23 víctimas fatales a manos de un pistolero que manejó 10 horas desde el Norte de Texas para “matar mexicanos”.

Ese día otras veintidós personas resultaron heridas en el ataque. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses.

“Es un día de tristeza, pero a la vez un día de orgullo para mí porque todas esas personas tienen una vida y la vida de ellos sigue en nuestros corazones, en memoria para ellos, el apoyo para sus familias y agradecidos con el Señor porque nos podemos juntar y celebrar la vida de ellos”, dijo el representante del Distrito 4, Joe Molinar.

Henry Rivera, representante por el Distrito 7, dijo que al igual que sus compañeros lo invadió la tristeza al tocar la campana y recordar las 23 vidas que perdió la comunidad fronteriza de El Paso y Ciudad Juárez y algo que no se puede imaginar alguien que no ha pasado por eso.

Al término de la ceremonia Daniel Caballero, quien asistió al memorial, al igual que otros asistentes recorrió el monumento para observar cada una de las fotografías, orar y leer el contenido de una placa alusiva a los afectados.

“No soy familiar de nadie pero tengo mucha empatía con el sufrimiento de todas las familias unidas por el dolor binacional”, dijo al recordar que ese día su prima se salvó del ataque al acudir más temprano al supermercado.

En la ceremonia Dora Oaxaca, ex líder del Partido Demócrata en El Paso, dijo que lo sucedido es algo que lo vamos a vivir el resto de nuestras vidas como comunidad y que nunca se va a olvidar que la comunidad fue blanco de la política impuesta a nivel nacional y de esta persona que tenía mucho odio contra una comunidad mexicoamericana.

“Tenemos que tomar muy en serio a todas esas personas que hablan mal de los inmigrantes, que hablan mal de las personas mexicoamericanas de la frontera, porque estos son los resultados. El resultado es de una persona que se llenó de odio, que se cegó de lo que éramos y nos vino a matar a personas por la locación donde estábamos. Entonces las palabras tienen consecuencias”, afirmó mientras escuchaba las melodías del mariachi.

En ese sentido coincidió Fernando García, al enfatizar que en ese momento se tenía a un presidente que fomentaba el odio contra los inmigrantes y el racismo contra los hispanos y las personas de color.

Apuntó que el 3 de agosto siempre será un día difícil para las familias de las víctimas y también para la comunidad porque esto fue un ataque contra lo que representa la comunidad fronteriza.

Y es que la retórica antiinmigrante proveniente de la Casa Blanca en el momento del tiroteo masivo aún se mantiene en los círculos políticos conservadores de Texas, lo que podría fomentar nuevos ataques contra las comunidades mexicoamericanas.