No descarta Beto O’Rourke candidatura a vicepresidencia

Beto O’Rourke dijo el martes que no ha descartado ser candidato a la vicepresidencia en 2020, incluso mientras planea decidir en los próximos 10 días si buscará la presidencia.

Respondiendo a una pregunta en español sobre la posibilidad de ser compañero de fórmula de un candidato a la presidencia, el ex congresista demócrata de Texas respondió: “Voy a considerar todas las formas de servir a este país. Y, sí, eso incluirá cualquier cosa”.

O’Rourke, quien se convirtió en una estrella política al casi destronar al senador republicano Ted Cruz en noviembre, fue homenajeado en un almuerzo en su natal El Paso, una ciudad fronteriza con México, como “El Paseño del Año 2018”. Dijo en inglés que aún puede optar por desafiar al senador estadounidense John Cornyn, líder republicano en la Cámara Alta, en 2020.

Agregó que su próximo paso “puede implicar postularse para la presidencia. Puede involucrar algo más”.

Los asesores del ex vicepresidente Joe Biden, quien está considerando una contienda propia hacia la Casa Blanca, dijeron en diciembre que se habían acercado al equipo de O’Rourke para que él fuera candidato a la vicepresidencia. O’Rourke expresó entonces que no había hablado con Biden, y su equipo de campaña no ha descartado la idea desde entonces.

O’Rourke, que era un superdelegado de Hillary Clinton en la Convención Nacional Demócrata de 2016, aplaudió el martes el anuncio del senador Bernie Sanders, de Vermont, de unirse a los múltiples aspirantes presidenciales demócratas para 2020. Pero, agregó: “No voy a considerar a otros candidatos” al decidir sobre su posible postulación.

O’Rourke dijo que todavía está sopesando el efecto que cualquier campaña nacional tendría sobre su esposa y sus tres hijos pequeños.

“Quiero asegurarme de tomarlos en cuenta. No estaré limitado a finales de este mes, pero espero poder llegar a una decisión a finales de este mes”.

Dijo que no estaba seguro de cómo podría ser ese anuncio, o si sería un mitin en El Paso como el que organizó frente al recinto donde dio su discurso el presidente Donald Trump la semana pasada. O’Rourke también dijo que no sabía si contrataría a un encuestador o consultores políticos, a los que había evitado mientras desafiaba a Cruz.

“Realmente no he llegado a pensar en ese tipo de problemas”, dijo O’Rourke. “Creo que cualquier campaña que ejecute, incluso para la mesa directiva del Distrito Escolar Independiente de El Paso, querría competir de la misma manera que he corrido en todas las contiendas, con la base más popular posible”.

O’Rourke se dirigió a miles en un campo de beisbol el 11 de febrero a una cuadra del mitin de Trump, denunciando los muros fronterizos como ineficaces y racistas, a pesar de que su ciudad ha tenido alguna forma de barrera que lo separa de la vecina Ciudad Juárez, México, durante décadas.

O’Rourke más tarde sugirió en MSNBC que derribaría los muros de El Paso. Pero aclaró el martes que apoya las barreras físicas a lo largo de algunas partes de la frontera EU-México, y dijo que sus sentimientos pasados se aplicaban sólo a El Paso y formaban parte de un argumento más amplio de que los muros fronterizos no han hecho que la ciudad sea más segura.

“Creo que hay un papel para las barreras físicas en algunos lugares”, dijo O’Rourke. “Estoy tan preocupado por la seguridad fronteriza como cualquiera. Vivo aquí. Estoy educando a mis hijos a una corta distancia de la frontera entre EU y México. Pero no lograremos esa seguridad a través de las paredes”.

Dijo que trabajaría con terratenientes y líderes locales en comunidades fronterizas y otros que “realmente viven allí” para determinar dónde podrían funcionar las paredes.

“Sí, tengamos seguridad”, dijo O’Rourke. “Tengamos seguridad, pero hagámoslo inteligentemente”.