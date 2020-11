No apelará Condado de El Paso fallo contra cierres no esenciales

Archivo/ El Diario de El Paso

El Paso.- El principal funcionario electo del condado de El Paso, Texas, dijo que no está satisfecho con un fallo de la corte de apelaciones estatal que anula su orden de cerrar negocios no esenciales para frenar la propagación del coronavirus, pero no la apelará.

El juez del condado Ricardo Samaniego dijo en un comunicado de prensa el viernes por la noche que decir que estaba decepcionado por el fallo "sería quedarse corto. Desafortunadamente, no creo que sea fructífero continuar buscando opciones de litigio, pero tengo la intención de usar mi autoridad legal para hacer todo lo posible para salvar tantas vidas como pueda ".

El viernes temprano, la Octava Corte de Apelaciones en El Paso falló en contra de la orden de cerrar negocios no esenciales, incluidos gimnasios y salones, y envió el caso de regreso a un juez de distrito que lo había confirmado con instrucciones para detener el cierre.

El fiscal general del estado, Ken Paxton, demandó para revocar la orden que Samaniego emitió en octubre, a pesar de un aumento que ha abrumado a los hospitales y las funerarias en la ciudad fronteriza de El Paso. Como muchos estados, Texas ha estado luchando por controlar el coronavirus, y el miércoles se convirtió en el primer estado de la nación en pasar la marca del millón en casos confirmados de COVID-19 desde que comenzó la pandemia.

Samaniego dijo que trabajaría con líderes empresariales y funcionarios de salud para desarrollar formas de proteger la salud pública y la economía. Una orden anterior que limitaba los negocios no esenciales al 50% de su capacidad, cerraba bares y servicios de restaurantes para cenar a las 9 p.m. la limitación de las reuniones sociales a no más de 10 personas y el mandato de máscaras permanecen vigentes, dijo.

El departamento de salud del condado informó el sábado 1,512 nuevos casos de COVID-19, un promedio de 7 días de 1,437 nuevos casos por día y un total de 72,238 casos desde que comenzó la pandemia. Hubo 15 muertes adicionales para un total de 756 y 1.091 personas hospitalizadas con el virus.