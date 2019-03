¿No adelantó su reloj una hora? Aún está a tiempo…

A partir de hoy domingo 10 de marzo, y hasta primer domingo de noviembre de 2019 estará en vigor el Horario de Verano.

Si usted no adelantó su reloj anoche antes de dormir, todavía está a tiempo. No lo deje para después, ya que podría tener consecuencias dramáticas, como llegar tarde mañana al trabajo o a la oficina, por ejemplo

Aunque la mayoría de las computadoras y relojes ajustan el cambio de horario de manera automática, otros aparatos, como los relojes despertadores o los de los hornos de microondas, automóviles y cafeteras no operan así, por lo que es necesario hacerlo manualmente.

Para miles de personas, el nuevo horario significa una hora menos de sueño, sin embargo para otros es una oportunidad de reducir los costos de energía eléctrica. En los últimos años, los teléfonos y aparatos domésticos inteligentes ajustan la hora automáticamente, pero si usted no cuenta con este tipo de dispositivos, debe realizar el ajuste manualmente.

El Horario de verano entró en vigor a las 2 de la mañana y terminará el próximo 2 de noviembre a las 3:00 a.m.

El ajuste en el horario se realiza anualmente pero no en la misma fecha.

Fue el presidente George W. Bush quien extendió el Horario de Verano desde el segundo domingo de marzo hasta el primer domingo de noviembre.

En contraste, en México, el Horario de Verano se aplica del primer domingo de abril al último domingo de octubre. Como resultado, México tendrá un horario de verano del 7 de abril a 27 de octubre este 2019. Pero a pesar de que en el vecino país el Horario de Verano entra en vigor el primer domingo de abril, las ciudades fronterizas homologarán su horario con Estados Unidos para que las personas que trabajan o estudian en estas ciudades fronterizas no sufran por el desfase.

La luz del día comenzará a durar más en la noche, pero el sol tardará una hora más en salir por la mañana.



