Niega Texas perdón póstumo a George Floyd

Washington— Después de recomendar un indulto póstumo para George Floyd el año pasado, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas ha “reconsiderado” limpiar su nombre por una condena por drogas de 2004 que involucró a un oficial de Policía que desde entonces ha sido acusado de delitos relacionados con la falsificación de registros.

“Los miembros de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas han reconsiderado su decisión inicial con respecto a la solicitud de su cliente para un indulto completo y/o indulto por inocencia”, dice una carta que la agencia envió a la defensora pública Allison Mathis.

La carta de una página, que fue reportada anteriormente por el Proyecto Marshall y que The Washington Post obtuvo el viernes, no explica la razón de la decisión de la Junta. Tampoco nombra a Floyd, pero Mathis le dijo al Proyecto Marshall que se trataba de su solicitud de indulto de 2021 en su nombre.

En octubre, la agencia recomendó un indulto póstumo para Floyd por su arresto en una redada policiaca de 2004 por vender 10 dólares de cocaína crack. Posteriormente, la Junta retiró su recomendación, citando “errores de procedimiento”, luego de enviarla a la oficina del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott.

La oficina de Abbott no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Post el viernes por la tarde.

El oficial de narcóticos de Houston, Gerald Goines, quien realizó el arresto en 2004, dijo que Floyd le había dado las drogas a un informante anónimo. Desde entonces, Goines ha sido acusado en un tribunal estatal de asesinato y en un tribunal federal por falsificación de documentos, durante una redada mortal de 2019, informó The Post.

En el caso de 2019, Goines logró que un juez aprobara una orden de arresto en una casa de un vecindario de bajos ingresos, en su mayoría latino, en el Sureste de Houston, alegando que un informante confidencial había comprado una cantidad no especificada de heroína en la propiedad. Durante la redada, la Policía disparó fatalmente a una pareja en su sala de estar y a su pit bull.

Posteriormente, una investigación reveló que Goines, quien organizó la redada, había mentido en la declaración jurada. Más tarde admitió ante los investigadores que no había ningún informante confidencial, dijo la Policía. Goines, quien se retiró después del operativo fallido, se declaró inocente de los cargos estatales de asesinato. Fue acusado en un tribunal federal de privar a la pareja de sus derechos civiles y de obstruir la justicia al falsificar registros. Goines también se declaró inocente en el caso federal.

Floyd fue asesinado en 2020 por el entonces oficial de Policía de Minneapolis, Derek Chauvin, un crimen que fue capturado en video, lo que provocó protestas nacionales e indignación internacional. En el video, Floyd le ruega a Chauvin que lo deje levantarse, gritando repetidamente: “No puedo respirar”. Chauvin fue declarado culpable de asesinato y homicidio involuntario y sentenciado en junio de 2021 a 22 años y medio de prisión.

Mathis dijo que la decisión de la Junta fue una oportunidad perdida, según el Texas Tribune.

“Esta fue una oportunidad para que Texas hiciera algo pequeño y bueno: adoptar una postura apolítica de que, sin importar quién sea una persona, sus derechos deben ser respetados y es importante tener un registro preciso de su vida”, dijo Mathis al Tribune.

“El año pasado, la Junta recomendó por unanimidad que se concediera el indulto al Sr. Floyd, reconociendo que lo que le sucedió estuvo mal. No he dado otros hechos o pruebas para que la Junta los considere, y no me queda claro qué sucedió para revertir por completo su decisión”.

La carta de la Junta dice que Mathis puede volver a presentar la solicitud en dos años.