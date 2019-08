Niega nominado al Pentágono acusaciones de abuso sexual

Washington— Un general de la Fuerza Aérea nominado para ser el segundo militar de más rango de Estados Unidos negó rotundamente el martes las acusaciones de abuso sexual que pesan en su contra, al decir a una comisión del Senado que fue acusado falsamente y que no hizo nada incorrecto.

“No ha pasado nada, nunca”, aseguró el general John Hyten al declarar ante la Comisión del Senado para las Fuerzas Armadas, momentos después de presentar a su esposa durante 32 años. Más atrás en la sala de audiencias se sentó su acusadora. El militar dijo que después de una “investigación justa y exhaustiva” se demostró que las acusaciones eran falsas.

Su negación llega después de varios meses de retraso en el proceso de nominación mientras los senadores investigaban los cargos hechos por una ex ayudante de Hyten, la coronela del Ejército Kathryn Spletstoser.

Hyten fue postulado como subjefe del Estado Mayor Conjunto, pero el proceso se detuvo mientras se realizan más averiguaciones. Hyten y Spletstoser declararon por separado en audiencias a puertas cerradas la semana pasada.

Spletstoser dijo que Hyten la sometió a besos, abrazos y manoseos indeseados en 2017, cuando ella era una de sus principales colaboradores. Dijo que lo rechazó reiteradamente y que él intento arruinar su carrera militar debido al rechazo.

La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea investigó y no halló pruebas suficientes para acusar a Hyten o recomendar una sanción administrativa.

La primera hora de la audiencia estuvo dominada por el tema e incluyó fuertes declaraciones de apoyo a Hyten por parte de la ex secretaria de la Fuerza Aérea Heather Wilson y de la senadora Martha McSally, republicana por Arizona, quien fue piloto de combate y que ha descrito públicamente otro caso de agresión sexual en su contra.

McSally dijo que confía plenamente en Hyten y que cree que el nominado es inocente.

Spletstoser dijo que no denunció los incidentes en su momento por vergüenza y miedo a las represalias. Dijo además que pensaba retirarse y que creía que Hyten también, por lo que llegó a la conclusión de que no significaría un peligro para otras integrantes de las fuerzas armadas.

Sin embargo, aseguró que decidió denunciarlo al enterarse de su postulación, porque no soportaba la idea de que Spletstoser dijo que pudiera atacar sexualmente a otras mujeres.

The Associated Press no suele identificar a las víctimas de presunto abuso sexual, pero Spletstoser ha autorizado el uso de su nombre. Continúa en actividad y tiene otro puesto.

Según oficiales de la Fuerza Aérea, los investigadores estudiaron 10 mil páginas de documentos, entrevistaron a unas 50 personas y siguieron todas las pistas, pero no hallaron pruebas que sustentaran las acusaciones de Spletstoser, ni hallaron pruebas de que ella mintiera.

La postulación de Hyten está detenida y no está clara su confirmación. En la actualidad es jefe del Comando Estratégico, a cargo del armamento nuclear de la nación.