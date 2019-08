Niega CBP en El Paso petición de asilo de mexicanos

Ciudad Juárez— Los agentes de inmigración dijeron a una mujer mexicana embarazada que sufría complicaciones que no podían procesar la solicitud de asilo de su familia en la frontera de los Estados Unidos el sábado antes de que un senador federal estadounidense interviniera para persuadir a los agentes de que llevaran a la mujer a un hospital de Texas.

Mientras visitaba un refugio para migrantes el sábado, el senador Ron Wyden, demócrata por Oregón, se preocupó por una mujer que tenía 38 semanas de embarazo y sufría de preeclampsia y otras complicaciones. El legislador y su personal decidieron llevar a la mujer, a su esposo y al hijo de 3 años a un puerto de entrada para presentar su solicitud de asilo.

En el puente Paso del Norte, que une Juárez y El Paso, la familia se acercó a dos oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), presentaron su identificación y dijeron que querían solicitar asilo. Luego escucharon las palabras que decenas de miles de solicitantes de asilo se han dicho durante más de un año en la frontera de EU y México: “Estamos completos”, les dijo un oficial de CBP.

Wyden, que había seguido a la familia junto con un séquito de miembros del personal y amigos de Oregón, dio un paso adelante y se identificó. Les dijo a los oficiales que los mexicanos están exentos del programa de “medición” que CBP ha usado para controlar estrictamente el número de personas que pueden solicitar asilo en los puertos de entrada. También le dijo a los oficiales que la mujer se había retrasado en el embarazo y que tenía complicaciones.

Los agentes llamaron a un supervisor, que llegó minutos después, y permitieron que la familia fuera al puerto de entrada para presentar su solicitud de asilo.

Conmovedora visita

Wyden se vio claramente conmovido durante su visita de dos días a la frontera, que incluyó una visita a las celdas de la CBP y un centro de detención que opera la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En el refugio de Juárez, conoció a un niño de tres años que había dejado de hablar después de que la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP) lo retuvo con su padre y luego lo enviaron de regreso a México. Wyden habló con las familias que debían permanecer en México durante seis meses antes de su primera audiencia en el tribunal de inmigración federal estadounidense.

“Estas políticas que he visto no son de lo que se trata Estados Unidos. Y, de hecho, lo que vimos con respecto a la mujer que está hoy aquí es simplemente una violación flagrante de la ley de los Estados Unidos”, dijo Wyden, refiriéndose a la mujer embarazada. Dijo que creía que los agentes del CBP habrían rechazado a la familia si no hubiera intervenido, un sentimiento que se hizo eco de Taylor Levy, una abogada de inmigración de El Paso que trasladó a Wyden y su personal a Juárez.

“Estoy segura de que si la familia hubiera intentado presentarse sola, no se les habría permitido entrar”, dijo Levy.

Distinto para mexicanos

Un portavoz de CBP dijo que el oficial no le habría dicho a la familia que el procesamiento del asilo estaba en su capacidad si le hubieran explicado que eran mexicanos y que la madre estaba embarazada. Sin embargo, la familia le dio al oficial, cuyo uniforme identificó su apellido como Loya, una carpeta que contenía sus certificados de nacimiento e identificación de México.

Shaw Drake, director de políticas del Centro de Derechos Fronterizos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en El Paso, Texas, dijo que le preguntó al oficial si la familia se había identificado como solicitantes de asilo mexicanos, y el oficial dijo que sí.

Wyden también criticó a un oficial de la CBP que le dijo al personal del senador que no se les permitía tomar fotos o videos en el puente. Drake, de la ACLU, dijo que el oficial, cuyo nombre lo identificaba como Castro, estaba equivocado, y le dijo al personal que podían seguir grabando.

“Ciertamente, parecía que tenía el potencial de no ir bien. La gente de ACLU habló sobre sus derechos legales para poder grabar el [procesamiento], y uno de los oficiales dijo: ‘Tenemos una situación’”, dijo Wyden. “Luego de haber hecho esto por un tiempo, ese es el tipo de cosas que te preocupan y podrían sugerir que no va bien”.

La medición se usa para limitar el número de personas que pueden solicitar asilo en los puertos de entrada. Se supone que los mexicanos están exentos de la medición de acuerdo con las leyes de asilo de Estados Unidos, dijo Drake. Señaló que había visto a agentes de la CBP rechazar a los solicitantes de asilo mexicanos.

“Si alguien llega a nuestra frontera y expresa el temor de regresar a su país de origen, el gobierno tiene prohibido devolver a esa persona a su país de origen hasta que se haya seguido un proceso para determinar si tienen derecho a permanecer en los Estados Unidos como asilado o refugiado”, dijo. “Y así, volver a un mexicano en la frontera, de regreso a México, está devolviendo directamente a un solicitante de asilo al país del cual huyen de la persecución sin un proceso para determinar si tienen miedo de regresar a ese país”.

La vida en el refugio

Wyden conoció a la familia, que pidió no ser identificada, en un refugio que alberga a unos 250 migrantes en Juárez. Estaban compartiendo una pequeña habitación con otros 11 migrantes. Dijeron que eran del estado mexicano de Guerrero y que querían solicitar asilo porque temían la violencia de los carteles de la droga y sus aliados del gobierno.

“Hay mucha inseguridad, y el gobierno está involucrado y corrompido con los carteles. Simplemente no hay forma de sobrevivir”, dijo el padre a Wyden.

La familia le mostró a Wyden su número para la lista de medición, que mantiene el Consejo de Población del Estado de Chihuahua en Juárez. El número 17 mil 647 estaba escrito a mano en una hoja de papel. Más de 5 mil personas estaban por delante de ellos en la lista, lo que significa que enfrentaron una espera de cuatro o cinco meses antes de que se les permitiera llegar a un puerto de entrada de EU y solicitar asilo.

La familia dijo que no habían ido previamente a un puerto de entrada porque pensaban que tenían que estar en la lista de medición.

Diagnóstico preocupante

Lauren Herbert, una pediatra de Oregon que acompañó a Wyden en la gira fronteriza, dijo que se preocupó cuando habló con la madre.

“Tenía un diagnóstico previo de preeclampsia, que ya la pone en alto riesgo”, dijo Herbert después de que la familia cruzó la frontera. “Y luego describió dos días de fuga de líquido”, lo que podría indicar una membrana rota que amenaza la vida de la madre y el feto. “Este es un embarazo de alto riesgo, y ella necesita ser atendida por un médico. Ahora”.

Después de que Wyden conoció a la mujer y su familia, Levy, la abogada de inmigración, y Drake instaron al senador a presionar a CBP para que llevara a la mujer a un hospital lo antes posible.

“El gobierno de los Estados Unidos sigue diciendo que no ponen a los mexicanos en la lista de medición y que los mexicanos siempre serán aceptados porque están huyendo de México”, dijo Levy. Ella sugirió que Wyden se acerque a los oficiales de la frontera junto con un representante de ACLU y abogados.

“Eso es lo que vamos a hacer”, dijo Wyden.

Aproximadamente una hora después, la familia estaba siendo procesada inicialmente por CBP para comenzar su solicitud de asilo. Los funcionarios de CBP le dijeron a Wyden que la madre sería llevada rápidamente a un hospital para su evaluación. Su estado no estaba claro la noche del sábado.

Ian Philabaum, director del programa para el grupo legal Innovation Law Lab, dijo que la situación de la familia hubiera sido muy diferente sin la ayuda de Wyden.

"Si no fuera por la presencia de un senador estadounidense, otro solicitante de asilo habría sido enviado de regreso a condiciones peligrosas en México, el mismo país del que está huyendo, y a pesar del hecho de que está embarazada y necesita atención médica", dijo. Philabaum, quien acompañó a Wyden en su recorrido por la frontera de dos días.