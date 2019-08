Ni una palabra de Trump a paseños

En su gira por El Paso, en medio de un ambiente de rechazo frontal hacia su persona, el presidente Donald Trump había prometido atenuar su retórica y ayudar al país a sanar después de la masacre del sábado, que dejó 22 muertos y 24 heridos.

En vez de ello, el primer mandatario llegó con un total hermetismo a la ciudad, donde permaneció poco más de tres horas.

En ese lapso mantuvo su discurso divisorio, atacando a políticos locales, tomándose la foto con equipos de respuesta –policías y bomberos– y manteniendo el silencio para evitar ser increpado: solo habló unos 15 minutos con sobrevivientes, heridos por el atacante en la tienda Walmart de Cielo Vista, y evitó dar palabras de consuelo a una comunidad que todavía está de luto.

La agenda de Trump en El Paso se mantuvo en secreto para evitar ser confrontado: asistió al Centro Médico Universitario (UMC) después de arribar al aeropuerto en el Air Force One y luego fue al Centro de Emergencias del 911, en el noreste, para de ahí regresar al avión.

A escasas cuadras del hospital, políticos y organizaciones sociales declaraban a Trump “no bienvenido en El Paso” y anunciaban una cruzada contra el racismo.

Afuera del UMC, simpatizantes y detractores del mandatario se enfrentaron verbalmente mientras la Policía intentaba frenarlos con equipo antimotines.

“Increíble tarde en El Paso, Texas. Los amamos y estamos con ustedes ¡por completo!”, tuiteó Trump.

Durante su visita al 911 alabó la labor de los oficiales. “La vi en televisión el otro día y lucía usted fantástica”, le dijo a una de las agentes.

Aun así, Trump mantuvo la guardia alta y los ataques, tanto en Ohio como en Texas. En la víspera de su viaje, lanzó ataques contra el paseño Beto O’Rourke, quien busca ser candidato demócrata a la Presidencia. Lo llamó “Beto (nombre engañoso para indicar ascendencia hispana) O’Rourke”.

En punto de las 2:25 pm del miércoles, la nave presidencial tocó suelo fronterizo y de ella descendieron el presidente y la primera dama, Melania Trump, como parte de una gira para ofrecer consuelo a víctimas de los dos tiroteos fatales del fin de semana: horas antes estuvo en Dayton, Ohio, donde otro gatillero mató a nueve personas el domingo antes de ser abatido por policías.

En El Paso, el presidente no hizo ningún comentario público durante su visita, pero sí se reunió con profesionales médicos, personal de primeros auxilios y víctimas y familiares en el UMC.

A metros de la zona de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de El Paso lo recibieron el gobernador de Texas, Greg Abbott, los senadores Ted Cruz y John Cornyn, así como el alcalde de El Paso, Donald ‘Dee’ Margo y su esposa, Adair Margo.

Margo se acercó a los medios, dijo que el presidente le había preguntado que cómo se encontraba.

“Le dije que aquí en El Paso estamos un día a la vez, pero seguimos muy dolidos”, dijo Margo. “Nos vamos a reunir de nuevo con él en el hospital y hablaremos con las víctimas”, expresó.

Al cuestionarle acerca de su postura con la visita presidencial, el alcalde se remitió a contestar que acudió al encuentro “porque él es el presidente”.

Ted Cruz, senador de Texas, declaró que existen muchas personas en el mundo de la política que están tratando de tomar estratégicamente estos asuntos por el lado político.

“Y de eso no se trata”, expresó Cruz. “Es un momento divido, pero como comunidad tenemos que permanecer unidos. Estos ataques fueron hechos por un supremacista blanco terrorista y no representa lo que somos”.

“Estamos en unión, la comunidad hispana. Como un hispano, como un hijo de un cubano inmigrante, te puedo decir que estaba horrorizado cuando leí este manifiesto que se le adjunta a este odiado lunático, pero él no es El Paso, estos supremacistas no son Texas, no son los Estados Unidos”, dijo Cruz.

“El Paso está fuerte y unido y nosotros somos uno y todos unidos por El Paso”, declaró en español el senador, de padre cubano.

Trump en UMC

Con su tradicional corbata roja y una sonrisa al arribar a suelo fronterizo, Trump evitó comentar con los medios de comunicación. Por su parte, a la primera dama se le vio usando un vestido negro largo formal y lentes oscuros.

En el hospital, Trump se reunió con los heridos del fatal tiroteo que dejó a 22 personas sin vida. En el UMC el presidente pudo conversar con las familias y los médicos directivos del nosocomio.

De acuerdo con voceros, para la tarde del miércoles continuaban internados nueve heridos de los 15 que se recibieron el día del atraco.

De los nueve, todo adultos, cinco permanecen en condición critica y cuatro en condición estable.

El Hospital Del Sol –el otro centro médico a donde se llevó a heridos por la masacre–, confirmó que seguido del tiroteo del sábado, 11 víctimas fueron transportadas al nosocomio y tratadas.

“Hasta la mañana de hoy miércoles 7 de agosto, seis pacientes permanecen en este hospital, con uno en condición crítica y cinco en condición estable”, declararon autoridades del hospital.

Secreto en el 911

En medio de gran secrecía el presidente Donald Trump se presentó en el Centro de Emergencia 911 del noreste de El Paso.

El mandatario se encontró con oficiales del Estado y de la Ciudad, y saludó de mano a elementos de cuerpos de emergencia y seguridad que participaron en la respuesta a la tragedia sucedida en el Walmart la mañana del sábado.

“Quiero agradecer a todos ustedes por lo que han hecho, se está hablando en todo el mundo del buen trabajo que hicieron”, dijo Trump al saludar a los asistentes al evento privado.

“Ustedes son muy especiales, no hay nadie mejor”, sostuvo Trump.

En el lugar se encontraba el gobernador Greg Abbott y Dan Patrick, vicegobernador, así como funcionarios locales.

Greg Allen, jefe del Departamento de Policía de El Paso, informó al presidente del trabajo hecho por el personal a su mando, y la coordinación que tuvo con otras agencias locales, estatales y federales.

El mandatario se dio tiempo de preguntar y destacar la labor del fiscal John Bash, quien respondió al llamado de Trump y reiteró: “38 años, muy buen trabajo, muy buen trabajo”.

La visita de Trump al Centro de Emergencia fue también fugaz, no duró mas de 15 minutos, y en su mayor parte saludó de mano y felicitó a agentes de la Patrulla Fronteriza, Departamento de Bomberos, e incluso personal militar destacamentado en el Fort Bliss.

El presidente tomó un tiempo para platicar con Donna Silford, agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), quien estuvo presente en la tienda Walmart el día de la tragedia, y que asistió a algunos heridos.

Esta fue la última parada del presidente en El Paso, ya que después de este evento se dirigió al aeropuerto. Subió al avión, acompañado de Melania, a las 4:40 pm, y diez minutos después retornó a Washington.

Se politiza visita

En el marco del viaje de Trump a El Paso, algunos políticos dijeron abiertamente rechazar la visita del mandatario, esto porque consideran que sus comentarios han impulsado el odio racial, del cual esta comunidad fue víctima.

Adolpho Telles, presidente del Partido Republicano del Condado de El Paso, comentó que se está “politizando” la tragedia para atacar al presidente.

Los demócratas Verónica Escobar y Beto O’Rourke se presentaron en un rally especial a unas cuadras del UMC para hacerle saber al mandatario que “no es bienvenido en esta comunidad”.

En su segunda visita a El Paso en 2019, Trump mostró de nuevo sus limitaciones para ofrecer consuelo y llamar a la unidad en momentos de tragedia nacional. Los paseños se quedaron sin escuchar sus palabras de aliento.

