Ni para cuándo juicio estatal contra Crusius

Cualquier expectativa de que el juicio estatal en el caso del tiroteo en Walmart de El Paso comience dentro de un año parece poco realista.

Se habla incluso de dos años, con el 2025 en el horizonte.

En una nueva audiencia celebrada ayer lunes, en la que se esperaba que estuviera presente el tirador de Walmart, Patrick Crusius, el juez del Distrito 409 del Estado, Sam Medrano, decidió fijar una nueva fecha para el inicio del juicio en contra del multihomicida hasta enero de 2024 debido a que la Fiscalía estatal no estuvo lista para presentar las pruebas suficientes contra el inculpado.

El equipo de defensa de Patrick Crusius, conformado por los abogados Joe Spencer, Mark Stevens y Félix Valenzuela, mostró preocupación por la forma en que el Estado maneja el caso y cómo proporciona las pruebas.

Spencer, líder de la defensa, dijo que su equipo recibió archivos de la Oficina del Fiscal de Distrito que estaban corruptos, desorganizados e incompletos. También dijo que su equipo identificó un virus que permite al atacante ver la actividad de los archivos.

Con este nuevo aplazamiento, en que se acusa a la Fiscalía de Distrito (DA) que encabeza Bill Hicks, queda prácticamente indefinida la acción. Se menciona otra audiencia de programación para el 2024.

Al igual que la defensa, el juez Sam Medrano también fue sorprendido al enterarse de que la Fiscalía de Distrito de El Paso aún no estuviera lista.

“La narrativa es que el fiscal siempre culpa a la defensa por no querer ir a juicio, por no estar preparada cuando estamos viendo que quienes no están preparados son ellos”, expresó Joe Spencer al término de la audiencia que duró poco más de una hora.

Luego de cuestionar el trabajo de la Fiscalía manifestó que “tenemos la obligación de estar preparados…”. Los fiscales tienen la obligación de presentar pruebas y hacerlo a tiempo, dijo al apuntar que ya tienen más de cuatro años y aún trabajan en la recopilación de evidencias e informes policiales.

Y remató: “Nada ha impedido que el Estado de Texas produzca ese descubrimiento durante los últimos cuatro años. Lo estábamos esperando".

Poco a poco

Previo a estas declaraciones el fiscal de Distrito Bill Hicks, dijo al juez que entregará las pruebas a medida que las vaya obteniendo para que el equipo de la defensa pueda revisarlas de inmediato. “Confiamos en que todas las pruebas serán entregadas a la defensa a finales de diciembre”.

Ante esta situación el juez Medrano expresó que se verá obligado a esperar para fijar la fecha del juicio hasta que los fiscales entreguen todas las pruebas. La nueva audiencia podría programarse en el mes de enero de 2024, es decir, en cuatro meses más.

De acuerdo al plan, el fin de la audiencia de ayer lunes era establecer un cronograma sobre cuándo el caso podría ir a juicio, sin embargo la falta de pruebas suficientes hará que se posponga la fecha.

El abogado Spencer apuntó que la negligencia en la entrega de pruebas puede dar lugar a juicios nulos y por ende llevar a procedimientos legales prolongados que pueden extenderse por más de tres años o más.

“Si no fue a propósito fue mucho por negligencia y afecta al acusado en el sentido de asegurar que va a tener un juicio justo”, dijo Spencer tras cuestionar el procedimiento de la Fiscalía.

Más retrasos

Con este dictamen, el cual se suma a dos retrasos previos en el caso estatal de pena de muerte contra el tirador masivo de Walmart de El Paso, la comunidad quedó pasmada ante la resolución del juez.

La conferencia estaba inicialmente programada para el lunes 11 de septiembre, pero se retrasó hasta el miércoles 20. Días después, se acordó que fuera este lunes 25 de septiembre.

De acuerdo a los especialistas, el Estado debe proporcionar todos los descubrimientos a la defensa para que puedan preparar, es decir, todas las evidencias, incluidos documentos policiales, secuencias de video, fotografías o cualquier grabación en el caso del tiroteo.

Compara casos

En su participación Spencer dijo al tribunal que hasta ahora la Oficina del Fiscal de Distrito les ha proporcionado aproximadamente 1 millón de archivos de pruebas.

Asimismo, comparó más de 1.4 millones de expedientes que les entregó el tribunal federal. Estaban organizados según los estándares de la industria y les permitió revisarlos y prepararse para el caso de manera más oportuna, dijo, aunque reconoció que, sólo una parte estaba organizada. Había muchos duplicados, archivos corruptos que no se podían abrir y hasta un virus informático, afirmó.

Spencer también mencionó una grabación que se compartió con la Oficina del Fiscal de Distrito que incluía una conversación entre los abogados defensores y Crusius. Hicks dijo que sólo una persona en su oficina escuchó la grabación y está siendo aislada del caso.

Hicks insistió que el Estado buscaría la pena de muerte y volverá a procesar a Crusius por cargos de agresión agravada por múltiples cargos en una fecha posterior.

Como se sabe, el pistolero está detenido en la Cárcel del Condado de El Paso, en el Centro de El Paso, donde básicamente ha permanecido desde que fue detenido por la Policía tras cometer el más grande atentado antimexicano en la historia reciente de Estados Unidos, cuyo saldo fue de 23 personas muertas y 23 heridas.

El supremacista blanco fue declarado culpable de crímenes de odio en un tribunal federal derivado de la masacre, fue acusado formalmente el 12 de septiembre de 2019 en un tribunal estatal.

Patrick Crusius fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas consecutivas en julio después de declararse culpable de cargos federales por delitos de odio tras uno de los peores asesinatos en masa del país. El juez de Distrito de Esatdos Unidos David Guaderrama aprobó la cantidad que Crusius debe pagar en restitución.

Ahora queda el juicio por el caso estatal, en el que sí se pide que sea sujeto a la inyección letal.

