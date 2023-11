Ni frío ni lluvia detienen desfile de veteranos

Las bajas temperaturas y la pertinaz lluvia que se dejó sentir en la región fronteriza no impidieron que cientos de paseños salieran a las calles a disfrutar del desfile conmemorativo del ‘Día de los Veteranos’ y asistir a la ceremonia oficial, realizada en el monumento Old Glory Memorial, para honrar a los hombres y mujeres que expusieron sus vidas para defender y dar libertad a su país.

Con banderillas en mano y vistiendo los colores patrios, familias completas se apostaron en las aceras de las banquetas para saludar a los veteranos e integrantes de los contingentes participantes en el desfile organizado por los veteranos del Noreste de El Paso ‘Texas Flags Across America’.

“¡Feliz Día de los Veteranos!”, “Gracias por su servicio”, fueron entre otras las frases de agradecimiento que los paseños expresaron al paso de los ex soldados del Ejército norteamericano que viajaban en uno de los carros alegóricos.

“Hoy es un día en el que personalmente agradecemos a estos hombres y mujeres por su servicio, sacrificio y valor que entregaron en cada uno de los campos de batalla que pelearon en las diferentes guerras. Siento mucha admiración por ellos”, dijo Norma Jiménez, mientras ondeaba una bandera junto con sus tres hijos.

La parada cívica, que salió del cruce de las calles Hondo Pass y Stahala y se dirigió hacia el Norte hasta llegar a Diana Dr. y terminar en el monumento Old Glory Memorial, situado en el cruce de la Carretera US-54 y Diana Dr., fue admirada por los residentes del Noreste y de otros puntos de la ciudad.

“Con orgullo han sacrificado, dedicado su tiempo, sus años en el Servicio y todo para que estemos aquí en América. Todos estamos muy agradecidos y los celebramos al igual que a los que están activos y a los que dieron su vida por nosotros”, dijo Mónica Carmona, voluntaria del grupo de veteranos, previó a la ceremonia anual llevada a cabo en la explanada del monumento.

Los veteranos Santiago Ojeda y Miguel Ángel Sotomayor, del Batallón Móvil de Construcción Naval (NMCB) y de la División de Infantería, respectivamente, ambos ex combatientes en la guerra de Vietnam (1965-1975) dijeron sentirse congratulados por las muestras de reconocimiento a su labor.

“Muy agradecido por todo lo que nos hacen aquí y estoy muy orgulloso de haber ido a la guerra y lo haría otra vez”, dijo Ojeda, quien en dos ocasiones fue a esa guerra que dejó como saldo 58 mil 300 militares fallecidos en los 10 años de combate. “Estuvo caraja, estuvo feo y aquí estamos todavía”, dijo orgulloso.

A su vez Sotomayor, quien combatió de 1963 a 1968 y entrenó a los soldados del Sur de Vietnam, recuerda que durante la guerra, cuya lucha era evitar la conquista por el Norte comunista, pasaron cosas buenas y muchas malas mientras defendían a la población demócrata de Vietnam del Sur.

“Con tristeza recuerdo a mis compañeros que no pudieron regresar, yo tuve la suerte de regresar. Debemos honrar a esos que no pudieron vivir”, expresó al resaltar que por fortuna puede celebrar su día.

Al igual que su colega resaltó que es un honor, un orgullo el ser un veterano de guerra. “Yo le debo a mi país y no me arrepiento y, si me hablan otra vez, volvería a ir otra vez”, afirmó al coincidir con Ojeda.

Durante la ceremonia oficial los oradores, entre ellos un mando de Fort Bliss, expresaron palabras de agradecimiento en honor a los viejos combatientes que pelearon en las diversas guerras en las que se ha involucrado Estados Unidos. Todos escucharon atentos y con orgullo cada uno de los discursos.

“Los veteranos lucharon por nuestras libertades y arriesgaron sus vidas… sin el servicio de los veteranos no tendríamos las libertades que tenemos hoy”, dijo uno de los asistentes al evento que se celebra en ese lugar desde hace más de tres décadas y al que también asistió el alcalde Oscar Leeser.

Mezclados con el personal activo, destacamentado en Fort Bliss, los veteranos compartieron sus historias y humildes manifestaron que en realidad ellos no eran héroes sino que los verdaderos héroes fueron los que estuvieron a su lado y sacrificaron sus vidas por su nación.

“Es importante enaltecer y celebrar la lucha de quienes sirven a nuestro país porque si no sabemos cómo empezamos como nación no vamos a saber del crecimiento y de quienes nos dieron nuestras libertades”, dijo Amy, originaria de Puerto Rico, después de que conversaba con su esposo Nate, integrante de la Banda de Música de Fort Bliss, y sus cinco hijos.

Joe Molinar, representante del Distrito 4, apuntó que el Día de los Veteranos, que se celebra el 11 de noviembre, es un día muy importante en el que debemos celebrar por todo lo que hicieron y las contribuciones dadas al pueblo norteamericano.

“Nos defendieron... y el tener aquí a Fort Bliss nos permite cuidarlos así como ellos nos cuidan a nosotros”, dijo el funcionario tras celebrar también el 248 aniversario de Marines Corps, que nació en 1775 para aumentar las fuerzas navales de la Guerra Revolucionaria y de cuyo cuerpo fue miembro durante su servicio militar.

Por su parte Sergio Coronado, comisionado del Precinto 4 del Condado de El Paso, dijo que el objetivo no es solamente celebrar a los veteranos aquí en El Paso a quienes les tienen mucho respeto, sino a todos por ser esta ciudad la recién nombrada ‘Capital de los Veteranos de Estados Unidos’.

“Venimos a presentar una bandera que ondeó en la Corte y ahora la vamos a presentar en el memorial. Estamos orgullosos de poder unirnos a los veteranos en este día y en este sagrado lugar para honrar a los veteranos de las diferentes guerras”.

Varias celebraciones

En el marco de la festividad nacional autoridades y miembros de organizaciones civiles organizan diversas ceremonias, comidas y desfiles en su honor.

El viernes veteranos de Fabens a cargo del Consejo Estudiantil de la Escuela Secundaria de Fabens y el Comité del Día de los Veteranos, organizaron su tradicional desfile en Fabens Veterans Park, situado en el 602 4th Street NE, así como una ceremonia y exhibición de autos.

Este sábado la Organización de Veteranos de Estados Unidos hará lo propio a las 10 a.m. El desfile comenzará en Myrtle Avenue y N. Florence Street.

De igual forma la Sociedad Histórica y de Genealogía de San Elizario tendrá su desfile y ceremonia de veteranos a partir de las 9 a.m. El desfile partirá en Thompson Road, el cual se dirigirá hacia el Este por Main Street y terminará en Veterans Memorial Plaza en San Elizario Road en el Distrito Histórico de San Elizario.