Negociarán ‘guerra’ por el Río Grande

Un borrador de acuerdo está sobre la mesa para poner fin a casi una década de litigios sobre el agua del Río Grande –conocido como Bravo del lado mexicano– ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero no todos están de acuerdo.

El martes, el juez Michael Melloy –con sede en San Luis, Missouri– que supervisa el caso como maestro especial, dijo que escucharía los argumentos sobre un proyecto de acuerdo presentado por Colorado, Nuevo México y Texas, a pesar de las objeciones del Gobierno federal y al menos dos distritos de riego.

Los tres estados calificaron el borrador del acuerdo como un “decreto bien trabajado” que resuelve todos los problemas de compartir el agua del Río Grande entre los estados, al tiempo que deja abiertas las discusiones sobre la gestión del agua “intraestatal” en Nuevo México. Esas discusiones implicarían desacuerdos sobre la gestión de los canales de riego y represas federales, dijo Jeff Wechsler, el abogado principal de Nuevo México.

“Creemos que el acuerdo garantiza de manera justa que tanto Texas como Nuevo México reciban una parte justa de agua”, dijo Wechsler, y agregó que el estado estaba abierto a resolver problemas con el Gobierno federal.

Los abogados del Gobierno federal no estuvieron de acuerdo en que cualquier problema pudiera ser “zanjado” y se opusieron al acuerdo propuesto por los estados, cuyos términos siguen siendo confidenciales.

“Si Estados Unidos no está de acuerdo con este acuerdo, esta disputa compacta no puede terminar”, dijo Fred Liu, asistente del procurador general del Departamento de Justicia.

Texas demandó a Nuevo México en la Corte Suprema en 2014, argumentando que el bombeo de agua subterránea en el Sur de Nuevo México le negaba a Texas su parte justa de agua del río establecida por el Pacto del Río Grande de 1938. En 2018, el tribunal superior permitió que el Gobierno federal se uniera al caso.

El Gobierno federal ha argumentado que el bombeo de agua subterránea de Nuevo México amenaza un tratado para compartir el agua con México y acuerdos con el Distrito Número 1 de Mejoramiento del Agua del Condado de El Paso y el Distrito de Irrigación de Elephant Butte, la llamada Presa del Elefante.

Los abogados que representan a los distritos de riego se pusieron del lado de los federales el martes al oponerse al acuerdo propuesto por los estados.

“Este es un acuerdo sobre la objeción de tres principales entidades participantes, las que dirigen el Proyecto Río Grande y mismas que serán responsables de implementar este acuerdo sobre nuestra objeción, sobre nuestros derechos”, dijo Samantha Barncastle, quien representa al Distrito de Riego de Elephant Butte. El Proyecto Río Grande es la serie de represas y canales federales que distribuyen agua y energía hidroeléctrica a las comunidades a lo largo de la frontera entre los estados de Texas y Nuevo México.

Barncastle le pidió a Melloy que enviara a todas las partes de regreso a la mesa de negociaciones.

Maria O’Brien, abogada del Distrito de Mejoramiento del Agua del Condado de El Paso No. 1, calificó el borrador del acuerdo como “no viable”. Acusó a los estados de hacer ofertas que en realidad no podían cumplir.

Melloy canceló el martes la fecha del juicio del 17 de enero que fijó el mes pasado después de que las partes no lograron llegar a un acuerdo después de casi un año de negociaciones. Programó una sesión informativa para el 24 de enero para determinar los problemas legales relacionados con el acuerdo propuesto.

El juez animó a las partes a continuar las negociaciones en los meses previos a la sesión informativa.

Liu se opuso diciendo que el equipo del Gobierno federal no tenía los recursos para dividirse entre negociar un nuevo acuerdo y responder al proyecto de acuerdo de los estados.

Melloy respondió que fue el Gobierno federal quien presionó para continuar negociando el caso en mayo cuando el tribunal preguntó sobre la programación de la segunda mitad pendiente del juicio.

“No empieces con eso de ‘pobre viejo Estados Unidos de América. Estamos demasiado ocupados para hablar sobre un acuerdo, y no tenemos los recursos y estamos demasiado apretados’. No creo en ese argumento”, dijo Melloy, aclarando que no estaba ordenando a las partes que continuaran las discusiones sobre el acuerdo.

“No te estoy ordenando que hagas nada, y pueden hacer lo que quieran”.