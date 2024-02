Necesitan latinos sitio en la mesa, dice demócrata por el Senado

Si bien el objetivo entre los que se postulan en las primarias demócratas del Senado de Estados Unidos es derrotar al actual senador Ted Cruz, los dos principales demócratas de Texas que luchan por la nominación están trabajando para diferenciarse entre sí.

Esta semana, los candidatos al representante federal Colin Allred de Dallas y al senador de Texas Roland Gutiérrez de San Antonio discutieron sobre los méritos de la nueva propuesta federal de inmigración presentada por el Senado.

Allred, a quien El Paso Matters no pudo contactar, respaldó la política el lunes, según su entrevista con el Austin-American Statesman.

“Si bien hay más por hacer, incluido finalmente asegurar un camino hacia la ciudadanía para los Dreamers, este acuerdo bipartidista es un paso muy necesario”, dijo Allred al Austin American-Statesman. “Asegurará nuestra frontera, reformará nuestros sistemas de asilo y visas y aumentará los recursos a la frontera donde se necesitan para abordar esta crisis”.

Gutiérrez, quien estuvo en El Paso el lunes como parte de su gira de campaña, dijo a El Paso Matters que el proyecto de ley de inmigración propuesto no tiene valor principalmente porque los demócratas estaban atendiendo a los republicanos.

‘No se va a aprobar’

“Número uno, todos sabemos que no se va a aprobar, y número dos, no se presta mucha atención a comunidades de interés como El Paso, el Valle del Río Grande y otras comunidades”, dijo Gutiérrez. “No había latinos en la mesa, se ignoró por completo a los Dreamers y se ignoró una reforma migratoria integral”.

El proyecto de ley de inmigración se estancó el miércoles cuando los republicanos del Senado votaron en contra.

Gutiérrez y Allred son considerados los favoritos para la nominación demócrata porque han recaudado la mayor cantidad de dinero y actualmente ocupan cargos electos.

Otros siete candidatos están en la boleta demócrata: A. “Robert” Hassan, Meri Gómez, Carl Oscar Sherman, Steven J. Keough, Thierry Tchenko, Mark González y Heli Rodríguez Prilliman.

El ganador se enfrentará a Cruz en las elecciones generales de noviembre.

Rodríguez Prilliman también estuvo en El Paso el lunes buscando el respaldo de los demócratas del Eastside.

Rodríguez, quien hace campaña basándose en el hecho de que es una madre de Fort Worth que tuvo que renunciar a su trabajo debido a la costosa guardería, dijo que está recorriendo el estado para darles a las mujeres una voz en esta carrera.

“La situación es extremadamente grave en este estado para las mujeres y los jóvenes”, dijo Rodríguez a El Paso Matters, refiriéndose a la falta de servicios de atención de salud reproductiva en Texas y la falta de ayuda con las guarderías. “Necesitamos tener mujeres en el cargo que puedan hablar de estos temas, que puedan hablar del cuidado de los niños, que puedan hablar de un alto el fuego en Gaza”.

La votación anticipada para las primarias de marzo comienza el 20 de febrero.

El dinero, los problemas

Allred, que recaudó 4.8 millones de dólares entre octubre y diciembre, ha superado a todos los candidatos, incluido Cruz. Allred es un ex apoyador de la NFL que ahora es abogado de derechos civiles. Gutiérrez, un abogado que vive en San Antonio, ha recaudado la segunda cantidad más alta de contribuciones, $433 mil.

“Nuestra campaña no tiene todo el dinero del mundo, no importa, no lo necesitamos”, dijo. “Marchamos por este estado todos los días hablando con la gente sobre los temas que les interesan”.

Uno de esos temas es el control de armas.

El distrito senatorial de Gutiérrez incluye Uvalde, Texas, donde 19 estudiantes de primaria y dos maestros fueron asesinados por una persona de 18 años que portaba un rifle estilo AR-15 diseñado para uso militar.

“Tengo muchas armas. No tengo un AR-15 y no lo necesito”, dijo Gutiérrez. “Necesitamos una prohibición de las armas de asalto con ciertas excepciones, necesitamos verificaciones de antecedentes y, en general, no se debe permitir que una persona de 18 años tenga acceso a ese tipo de armas”.

Los esfuerzos para lograr leyes de armas más estrictas en Texas y en todo Estados Unidos han fracasado continuamente, incluido el proyecto de ley de Gutiérrez durante la sesión legislativa de 2023.

Los otros temas clave para Gutiérrez durante esta campaña son ayudar a los Dreamers, la reforma migratoria y arreglar el programa de visas para inmigrantes.

“No creo que construir un muro vaya a ayudar mucho”, dijo. “Todos hemos visto cuánta gente atraviesa y salta los muros. El hecho es que es un desperdicio del dinero de los contribuyentes y para todas aquellas personas que piensan que necesitamos construir un muro, debemos recordar que este es nuestro dinero, nuestro dinero que podría destinarse a la atención médica y a la educación”.