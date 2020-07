Narra cómo logró sobrevivir a Covid-19

Cortesía

Después de pasar varios días en el hospital por dar positivo a la prueba del Covid-19 Bonnie Soria Nájera, integrante de la Junta Directiva del Distrito 7 de El Paso Community College (EPCC), lucha por seguir adelante en casa inspirada por cada uno de los miembros de su familia y amigos.

“Estas son las caras hermosas por las que lucho todos los días. Esta noche ha sido muy difícil para mí. Me está costando trabajo respirar y mi ansiedad está sacando lo mejor de mí”, escribió en su cuenta personal de Facebook, a pocas horas de haber abandonado el nosocomio donde permaneció cuatro días.

Soria Nájera, quien perdiera recientemente a sus padres a causa de esta enfermedad, suplicó a la comunidad extremar precauciones no asistiendo a lugares donde hay concentraciones de personas, refiriéndose al pasado 4 de Julio donde algunos de sus seres queridos celebraron la festividad nacional.

Consternada manifestó que mientras era atendida en el hospital pudo ver con tristeza a través de las redes sociales cómo sus amigos elegían dónde celebrar por lo que les recomendó ponerse en cuarentena durante 14 días y estar atentos a cualquier síntoma de Covid-19.

“No tengo control sobre lo que hacen mis amigos y mi familia. Me parece muy triste, me preocupo por todos ustedes, no puedo evitarlo. Está en mi naturaleza. ¡Por favor, por favor, por favor, te ruego que tengas cuidado!, expresó mientras se recupera del padecimiento.

Al mismo tiempo y con entereza se dirigió a sus seres queridos: Leah, Amber, Crystal, Jesse, Violet y Sage, ¡por favor, sé que estoy haciendo todo lo posible para patear el trasero del Covid! Cada respiro que tomo es para ustedes. No pasa un momento en que no piense en cada uno de ustedes. ¡Los quiero mucho!

Indicó que mientras permaneció en cama, en el hospital, ingirió un medicamento recetado por su doctor llamado Dexametasona, una medicina que tiene mucho tiempo en el mercado y la ayudó a mantener su respiración, sin embargo, dijo, “todavía estoy luchando contra esta enfermedad”.

“Entré allí sin pensar que iba a volver”, dijo tras recordar la muerte de sus padres Rosie y Leo, quienes perdieron la batalla contra el coronavirus a finales de mayo y principios d junio respectivamente.

“No pensé que iba a salir de allí. Me sentí horrible, fue el dolor más insoportable que jamás haya sentido en mi vida”, dijo visiblemente trastornada al recordar que los dolores eran tan intensos que en un momento pensó que moriría en casa.

“Yo también estaba pasando por ese dolor. Pero no puedo imaginar lo que mis padres estaban pasando a su edad. No quiero que nadie más tenga que imaginar lo que sus padres o abuelos, tías o tíos o los miembros de la familia de cualquier otra persona. Cuida a tus seres queridos en especial a los ancianos”, manifestó.

A través de las redes sociales decenas de amigos se han solidarizado y enviado mensajes reconfortantes para que recupere su salud como Alice Galván quien la alienta a mantener su fe: ¡Mantén la fe! Saldrás de esto. ¡Te quiero niña!

“Bonnie Soria Nájera, seguimos orando por ti. Haga sus tratamientos de respiración, ejercicios de respiración, etc. Medite en la palabra de Dios y ore por la paz y la curación”, fue otro de los mensajes.

Ahora tras ser dada de alta y de regreso a casa, Bonnie dijo sentirse un poco mejor y con la esperanza de recuperarse a plenitud al tiempo que pide a la comunidad tomar esta pandemia con toda la seriedad y extremar los cuidados preventivos para evitar el contagio.

El mensaje se da en un momento crítico por el que atraviesa no sólo la ciudad sino el estado entero al incrementarse los casos positivos a pesar de las recomendaciones que hacen a diario funcionarios de Salud.