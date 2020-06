Nacido en la frontera, conquista al mundo con su acto circense

Cortesía / Luis Fernando Choloquinga Alomoto realiza una arriesgada acrobacia en un péndulo

La temporada de Paranormal Cirque en El Paso ha sido por demás memorable y poco convencional para los miembros de la compañía circense, incluso para el artista juarense Luis Fernando Choloquinga Alomoto, quien debido a la pandemia prefirió no cruzar la frontera para evitar cualquier riesgo de contagio.

Luis Fernando nació hace 28 años en Ciudad Juárez, en el seno de una familia circense que desde pequeño lo llevó a conocer el mundo.

Hijo de padre colombiano y madre juarense, Luis Fernando siguió la tradición familiar y viajó aprendiendo los secretos que le heredaron en las pistas de las más importantes capitales del mundo, pero sin poder echar raíces en esta frontera.

“Nací en Santa Martha, muy cerca del puente, pero desde que era muy chico viajamos mucho y no he vuelto a Juárez, y desafortunadamente por la pandemia ahora no es el momento de regresar”, dijo el artista que presenta el número ‘El Péndulo de la Muerte’ en el espectáculo de Paranormal Cirque.

Ser hijo de padres que tienen renombre en el mundo del circo le aseguró a Luis una vida extraordinaria, viajando de ciudad en ciudad, atendiendo a clases con profesores en el mismo circo y, en su momento, poder volar con alas propias.

Después de años de participar en actos con sus padres, Luis se independizó y fue parte del elenco del Circo de los Hermanos Fuentes Gasca de México, y pronto compañías internacionales le ofrecieron unirse a sus filas gracias a la espectacularidad de sus números.

“Ya voy para 15 años trabajando en el circo, y lo que me gustó mucho fue la acrobacia, aunque mi primer acto fue en los trapecios, también tuve un acto con motocicletas que corren dentro de una esfera. Después comencé a viajar y ahora estoy aquí muy contento, con el número de ‘El Péndulo de la Muerte’”, afirmó el acróbata juarense.

Luis Fernando desafía a la gravedad cada que presenta su número, donde camina, corre y salta valerosamente dentro y sobre de una estructura metálica, que se mueve en amplias trayectorias giratorias.

Adicionalmente, y de acuerdo al concepto de Paranormal Cirque, su maquillaje y vestuario le dan un toque tétrico a las evoluciones que hace en el aire, a varios metros de altura.

El artista mexicano ha ganado renombre con sus dotes de acróbata, y aunque con orgullo se dice juarense de corazón, su regreso a la zona fronteriza con el Paranormal Cirque le privó la posibilidad de visitar su ciudad natal, ante la cuarentena obligada que vivió con sus compañeros en El Paso.

“Lo mejor fue hacerlo así, mantenernos en cuarentena fue lo mejor para nosotros, ya habrá tiempo de regresar y de ser posible, cruzar y visitar Juárez”, afirmó Choloquinga Alomoto.

El brote del Covid-19 sorprendió a los integrantes de Paranormal Cirque, quienes tuvieron su última función el 20 de marzo, y junto a las recomendaciones de las autoridades decidieron cancelar sus funciones y guardar la cuarentena al interior de su campamento, justo en el estacionamiento de Sunland Park Mall.

“La seguridad es nuestra prioridad, por ello seguimos manejando el distanciamiento social y por ello no están disponibles todas las localidades, es algo que observamos de manera muy estricta”, afirmó Chanté DeMoustes, jefa de operaciones del Cirque Italia, empresa propietaria del concepto de Paranormal Cirque.

Vida de viajes

Desde pequeño Luis Fernando conoció diferentes países en varios continentes, pero de acuerdo al artista su acto actual es el que lo llevó a lugares donde su audacia fue bien apreciada.

“Creo que son pocos los países que pudiera no conocer gracias al circo, pues desde pequeño ya había visitado Rusia, China, Irán y Arabia por mencionar sólo algunos”, afirmó.

Sin embargo, a pesar de que los viajes le han privado de regresar a Ciudad Juárez, su identidad mexicana está intacta y es su orgullo donde se presenta.

“Amo mi lenguaje (natal), y creo que es una ventaja que haya artistas latinos en la compañía, hay de Venezuela, de Colombia, ecuatorianos, pero yo con orgullo soy el único mexicano ahorita en Paranormal Cirque”, sostuvo.

Y aunque sus padres se siguen presentando como estrellas en pistas internacionales, Luis sigue el impulso de brillar con luz propia en una actividad que le apasiona y que es parte esencial de su vida.

“Mis papás siguen en el circo, ahora mismo se están presentando en España, pero yo estoy solo aquí, pero me siento contento, muy alegre de mi trabajo, y más ahora que reiniciamos funciones”, dijo.

Paranormal Cirque se despedirá de El Paso el próximo 21 de junio, justo después de un gran show que se prepara para los festejos del Día del Padre.

El apoyo de las autoridades locales, y la decisión propia de mantenerse en estricta cuarentena rindieron frutos, ya que no se ha presentado ningún caso de contagio entre el elenco y personal circense.

Es por ello que la empresa pide a quienes experimenten algún síntoma de la enfermedad, que incluye fiebre, garganta irritada y tos entre otros, que se abstengan de asistir.

Es necesario que todos los visitantes porten máscara de protección facial, y que compren sus localidades en línea en el sitio web: cirqueitalia.com.

Cabe mencionar que el show es apto para adolescentes y adultos, debido a elementos artísticos que no son aptos para menores de edad.

Adicionalmente, no se permite asistir con disfraces o máscaras que no sean las recomendadas por los CDC.

rcarrillo@diariousa.com