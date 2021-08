Nacido en El Paso, el más veloz del mundo

De El Paso a Italia, de Italia a Tokio y del anonimato a ser el hombre del que más se habla en este momento en el mundo. Así, en pocas palabras, se puede resumir la vida de Lamont Marcell Jacobs, quien ayer de manera sorpresiva se convirtió en el campeón olímpico de los 100 metros planos, la prueba reina del atletismo.

Nacido el 26 de septiembre de 1994 en El Paso, Jacobs compite para Italia y durante años su especialidad fue el salto de longitud y por ahí tenía algún triunfo europeo en 60 metros bajo techo.

Ayer, el Estadio Olímpico de Tokio atestiguó la hazaña de Jacobs, que cruzó la meta en 9.80 segundos y le dio al país de la bota su primer oro en esta prueba.

El corredor de 26 años de edad superó al estadounidense Fred Kerley y al canadiense Andre DeGrasse, para sustituir en el trono de los 100 metros al jamaiquino Usain Bolt, ahora en el retiro.

La victoria del paseño de nacimiento dejó a todo el mundo que sigue los Juegos Olímpicos asombrados y con un ‘¿quién?’ en la boca.

“Realmente no sé nada sobre él”, declaró el propio Kerley acerca del nuevo campeón de la velocidad. “Hizo un trabajo fantástico”.

Hijo de padre estadounidense y de madre italiana, Jacobs se mudó con su madre a Italia cuando era muy niño, debido a que el Ejército de Estados Unidos transfirió a su padre a Corea del Sur.

“Era el sueño de mi infancia ganar unos Juegos Olímpicos y, obviamente, un sueño puede convertirse en algo diferente, pero correr esta final y ganarla es un sueño hecho realidad”, dijo Jacobs.

“Quiero agradecer a mi familia que siempre me ha apoyado, a mis hijos y a mi mamá, quien ha sido mi fan número uno desde que era niño, y a mi equipo que me ha seguido y a los que me apoyan”, agregó el velocista.

Jacobs tiene un historial más largo en el salto de longitud que en la velocidad al aire libre. Su mayor éxito en una carrera fue un título en los 60 metros bajo techo en los campeonatos de Europa a principios de este año y su mejor marca personal en los 100 metros este año fue de 9.95 segundos, con lo que implantó el récord italiano en mayo. Fue la primera ocasión que rompió la barrera de los 10 segundos.

Ahora, Lamont Marcell Jacobs se codea con velocistas de la talla de Jesse Owens, Carl Lewis y Bolt, entre otros, como campeón olímpico de los 100 metros planos.

emoran@diariousa.com